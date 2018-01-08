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Как американские спецслужбы недооценили Северную Корею, - New York Times
07:55 09.01.2018

"В начале президентства Дональда Трампа американские спецслужбы сказали новой администрации, что, хотя Северная Корея сделала ядерную бомбу, у США есть еще много времени (вплоть до четырех лет), чтобы остановить разработку Пхеньяном ракеты, способной ударить по американскому городу ядерной боеголовкой, - сообщают Дэвид Э.Сэнджер и Уильям Дж.Броуд в The New York Times. - Они заверили новую американскую администрацию, что молодой северокорейский лидер Ким Чен Ын имеет дело с рядом проблем и это дает Трампу время найти возможности для переговоров или принятия контрмер. По словам одного чиновника, участвовавшего в предоставлении Трампу обзоров политической ситуации на ранних этапах его президентства, в них содержались предположения, что Ким не сможет нанести удар по континентальной территории Соединенных Штатов до 2020 или даже 2022 года".

"Ким провел восемь испытаний ракет средней дальности в 2016 году, однако семь ракет взорвались на пусковой площадке или в полете. Некоторые чиновники объяснили это американской программой саботажа, ускоренной президентом Бараком Обамой. И хотя Северная Корея провела пять подземных ядерных испытаний, разведсообщество полагало, что ей понадобятся еще годы на то, чтобы разработать более мощное оружие, известное как водородная бомба, - говорится в статье. - За считанные месяцы эти утешительные оценки стали абсолютно устаревшими".

"Со скоростью, заставшей американские спецслужбы врасплох, Ким презентовал новую ракетную технологию, основанную на созданной десятки лет назад модели советского двигателя и, очевидно, разработанную в рамках параллельной программы, - и вскоре продемонстрировал модели, способные достичь Гуама, затем Западного побережья, а затем Вашингтона, - говорится в статье. - И в первое воскресенье сентября он взорвал шестую ядерную бомбу. Аналитики помедлили, но потом пришли к соглашению, что это было первое успешное испытание северокорейской водородной бомбы, взрывная сила которой в 15 раз больше, чем у атомной бомбы, сровнявшей с землей Хиросиму".

"ЦРУ и другие американские спецслужбы предсказывали, что рано или поздно этот момент наступит. Десятки лет они точно предвидели широкую траекторию северокорейской ядерной программы, но их неспособность предсказать быстроту, с которой действовала Северная Корея в последние несколько месяцев, вошла в число самых существенных разведывательных неудач США, сказали действующие и отставные разведчики в недавних интервью", - передают авторы.

"Эта нестыковка - они предвидели ситуацию, но неправильно оценили сроки ее наступления - помогает объяснить смятение, смешанные сигналы и тревогу, определившие то, как непроверенная команда Трампа по национальной безопасности отреагировала на ядерный кризис", - утверждают журналисты.

"Генерал-лейтенант Герберт Макмастер, советник Трампа по национальной безопасности, признал в интервью, что движение Кима к финишной прямой в попытке сделать Северную Корею ядерной державой до начала любых переговоров или введения более жестких санкций "было быстрее, чем полагало большинство людей, и сроки оказались более сжатыми", - говорится в статье.

В результате, по словам Макмастера, "нам приходится делать все, что мы делаем, в условиях повышенной срочности, и нам придется ускорить наши усилия по решению этой проблемы без конфликта".

"За долгие годы северокорейцы перехитрили нескольких американских президентов (и республиканцев, и демократов), добившись технологических достижений, которые казались очень опасными, но не оправдывающими риск войны, в ходе которой могли бы погибнуть миллионы жителей Южной Кореи и Японии. Наращивание военного присутствия у северокорейского побережья, кибератаки, саботаж импортируемых запчастей и симуляция заходов на бомбометание, возможно, замедлили северокорейскую ядерную программу, но не смогли ее остановить", - признают журналисты.

"Сейчас, перед лицом самого существенного продвижения вперед, Трамп столкнулся с той же дилеммой, что и его предшественники, но у него меньше времени на ответ, - отмечают авторы статьи. - И шаткость разведданных даже по фундаментальным вопросам, например, сколько единиц ядерного оружия есть у Кима, - бросает тень на способность Трампа двигаться вперед".

"Трамп неоднократно упоминал о возможности войны с Северной Кореей. Он также поручил составить ряд новых военных планов, от ограниченного "щелчка по носу", сигнализирующего о готовности Америки за себя постоять, до крупномасштабной атаки, направленной на уничтожения ядерных и ракетных объектов в Северной Корее. Его советники обеспокоены тем, что эти планы могут стать спусковым крючком для опустошительного более широкого конфликта, - говорится в статье. - При этом многие в Пентагоне видят в неверной оценке недавних северокорейских прорывов зловещее напоминание, как много может пойти не так. Например, для успешного упреждающего удара нужна точная информация о местонахождении объектов, ядерных заводов и мест хранения, а также уверенность в том, что киберудары и электронные удары лишат Кима возможности отомстить".

"Прошедший год, по словам одного высокопоставленного чиновника действующей администрации, был "уроком смирения", показавшим, как ограниченны возможности американских электронных, спутниковых и разведывательных операций, когда речь идет об изолированном обществе с малым количеством компьютерных сетей, высоким уровнем паранойи по поводу тайных действий США и решительным молодым лидером", - передают журналисты.

"Однако Трампа не расстроило отсутствие предупреждения, по словам Макмастера", - говорится в статье. "Он не ожидает идеальных разведданных о чем бы то ни было. Его полностью устраивает неопределенность. Он понимает человеческую природу и осознает, что никогда не получит идеальных разведданных о способностях и намерениях", - сказал Макмастер о Трампе.

8 января 2018 г.

Дэвид Э.Сэнджер, Уильям Дж.Броуд | The New York Times

Источник - inopressa.ru
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