Семиреченский фронт в 1918 году: белогвардейские вооруженные формирования, - Д.Симонов

00:35 09.01.2018 После Октябрьской революции 1917 г. Россия начала втягиваться в широкомасштабную гражданскую войну. Насильственный захват власти большевиками вызвал контрреволюционную реакцию во многих регионах страны. На территории Казахстана возникло несколько очагов вооруженной борьбы, одним из которых был Семиреченский фронт. Боевые операции на этом фронте освещены в исследованиях С. Н. Покровского [1]. Однако, следуя советской историографической традиции, автор не уделил должного внимания вопросам о составе и численности антибольшевистских вооруженных сил, действовавших на фронте. В данной статье мы попытаемся восполнить этот пробел в отношении событий 1918 г.



Формирование антибольшевистских военных организаций в Сибири и смежных регионах востока России началось в начале 1918 г.. Большинство их создавались под эгидой Временного Сибирского правительства, образованного в Томске на нелегальном заседании членов Сибирской областной думы в конце января 1918 г. В Степном крае центром этих организаций стал Омск, в районе которого находилось около 1,5 тыс. подпольщиков во главе с бывшим командиром 1-й Сибирской казачьей бригады полковником П. П. Ивановым-Риновым.



В непосредственной связи с омской организацией действовало антибольшевистское подполье в Петропавловске, организованное П. П. Ивановым-Риновым. После его отъезда в Омск организацию возглавил войсковой старшина В. И. Волков. По данным поручика Б. Б. Филимонова, Петропавловская организация насчитывала примерно 60 - 70 человек, преимущественно казачьих и пехотных офицеров. Исследователи В. Д. Вегман и Н. С. Ларьков численность организации определяют в 300 чел. [2]



Антибольшевистская организация в Павлодаре первое время действовала полулегально под вывеской "Союза защиты экономических интересов офицеров бывшей царской армии". Руководящее положение в Союзе занимали бывший павлодарский уездный воинский начальник войсковой старшина П. И. Виноградский, исполнявший обязанности председателя, прапорщик М. С. Чернов, штабс-капитан П. И. Снегирев и др. В организации насчитывалось около тридцати человек. В контакте с офицерской организацией работал сотник Горбунов. В казачьих станицах Павлодарского уезда ему удалось объединить до 150 человек [3].



В Семипалатинске организатором антибольшевистского подполья стал поручик И. А. Зубарев-Давыдов, прибывший из Барнаула в качестве представителя Временного Сибирского правительства. Из местных офицеров он организовал под начальством капитана И. Харченко (псевдоним Альский). Одновременно И. А. Зубарев-Давыдов организовал комиссию из гражданских лиц в составе председателя Семипалатинской городской думы Ф. К. Станкевича, гласных той же думы Н. В. Вайсера, А. И. Никольского, П. В. Клепацкого, В. П. Колтыпина и кандидата в гласные И. И. Гинята. Этой комиссии было поручено, во-первых, разработать схему гражданского управления областью на период до установления власти Временного Сибирского правительства и, во-вторых, изыскать средства для подпольной военной организации. По мере притока денежных средств И. А. Зубарев-Давыдов приступил к вербовке офицеров и добровольцев. Привлечение их в организацию происходило путем укомплектования ячеек, численностью по 8 человек. Члены организации получали от 100 до 300 руб. в месяц, в зависимости от своего материального положения. По признанию Зубарева-Давыдова, набор добровольцев происходил довольно медленно. Люди записывались в восьмерки довольно неохотно, и их приходилось привлекать, главным образом, денежными обещаниями. Тем не менее, к началу июня 1918 г. в рядах Семипалатинской подпольной организации состояло около 200 чел. Кроме того, была налажена связь с казаками Семипалатинской станицы и представителями от киргизов, которые обещали оказать поддержку организации в ходе ее выступления против Советской власти [4].



В Усть-Каменогорске первый офицерский отряд был сформирован еще в декабре 1917 г. Он состоял при Комитете общественной безопасности, организованного по инициативе Городской думы, уездного земства и общественных организаций "в целях спасения города от погрома". В отряде, во главе которого стоял поручик А. А. Антонов, насчитывалось около сорока человек. После установления в Усть-Каменогорске советской власти в марте 1918 г., отряд распался - часть офицеров оказалась в тюрьме, часть покинула город [5]. В апреле в Усть-Каменогорск из Павлодара прибыл войсковой старшина П. И. Виноградский, который и возглавил подготовку антибольшевистского переворота в уезде. Активную роль в организации казачьих сил играл хорунжий П. И. Толмачев, работавший в Усть-Каменогорском уезде по заданию Семипалатинского военного штаба [6].



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Деятельность подполья активизировалась в конце мая - начале июня 1918 г. в связи с антибольшевистским выступлением Чехословацкого корпуса, эшелоны которого располагались на станциях железнодорожной магистрали от Пензы до Владивостока.



В ночь на 31 мая чехословаки, возглавляемые капитаном М. Жаком, совместно с организацией войскового старшины В. И. Волкова, свергли советскую власть в Петропавловске. В полночь чехословаки захватили железнодорожную станцию и повели наступление на консервный завод. Одновременно члены тайной организации овладели городом. К часу ночи Петропавловск был полностью очищен от большевиков. Потери восставших составили 4 - 5 человек убитыми и несколько ранеными. По свержении советской власти в городе войсковой старшина Волков объявил себя начальником Петропавловского района. Начальником штаба района он назначил войскового старшину П. И. Блохина, начальником мобилизационного отдела - штабс-ротмистра Ф. И. Поротикова, комендантом города - подполковника А. П. Панкратова [7].



1 июня казачий сход Кокчетавской станицы принял решение о ликвидации советской власти в Кокчетаве. По поручению схода есаул Н. А. Асанов приступил к организации казачьей дружины для ареста местных большевиков. К решительным действиям казаки приступили лишь на следующий день, когда в Кокчетав прибыл автомобильный отряд, посланный из Петропавловска В. И. Волковым. Совместными усилиями повстанцы разоружили местных красногвардейцев. Во главе новой власти, распространившей свое влияние на весь Кокчетавский уезд, встал войсковой старшина И. М. Пелымский [8].



В Атбасар войсковой старшина В. И. Волков направил краткую телеграмму: "Граждане Атбасара! Власть насильников пала. Прошу организовать земскую управу". Казаки сразу же откликнулись на призыв. Под руководством своего станичного атамана М. Волосникова они без боя здание совдепа и разоружили располагавшийся в городе отряд Красной гвардии. Военным комендантом города Атбасара и Атбасарского уезда стал полковник А. И. Белов. Сразу же были сформированы два боевых отряда - автомобильный (50 чел.) и конный (30 чел.), с помощью которых Атбасарский уезд вскоре был очищен от активных сторонников советской власти [9].



Когда известие о выступлении чехословаков достигло Павлодара, местная антибольшевистская организация приняла решение о немедленном свержении советской власти в городе. На рассвете 2 июня к северо-востоку от Павлодара сосредоточились казаки ближайших к городу станиц Песчанской, Чернорецкой, Григорьевской и Черноярской во главе с сотником Горбуновым, всего около 150 человек на две трети вооруженных винтовками. Павлодарский гарнизон красных располагался в казармах на окраине города и состоял из 70 бойцов при двух пулеметах "Кольта". Около трех часов утра казаки, в конном строю атаковали казармы. В атаке участвовало около тридцати казаков, остальные же, обойдя Павлодар с восточной стороны, ворвались в казачью станицу и к четырем часам заняли в городе почти все важные пункты. Будучи со всех сторон окруженными, потеряв до 20 человек убитыми и ранеными, к вечеру того же дня красноармейцы сдались. Со стороны восставших было шесть человек убито и четверо ранено. Среди мирного населения случайно погибли три человека. Вся полнота власти в Павлодаре перешла в руки военного комиссара сотника Горбунова. Началось формирование боевой дружины, носившей первоначально название "Белой гвардии" [10].



В это время активизировала свою деятельность и семипалатинская военная организации. Главной проблемой для подпольщиков оставалось практически полное отсутствие оружия, без которого рассчитывать на успех переворота не приходилось. Оружие можно было получить из красноармейского арсенала. Заведующий арсеналом, бывший поручик Пашковский, не состоял в тайной организации, но за соответствующую мзду пообещал передать заговорщикам двести винтовок и 10 тыс. патронов. Как было условлено, 3 июня небольшая группа офицеров во главе с поручиком А. П. Правденко прибыла с подводами к складу. Здесь их уже поджидали предупрежденные Пашковским красноармейцы. Последние открыли огонь из винтовок и рассеяли офицерский отряд. Поручик Правденко был тяжело ранен и, не желая попасть в плен, застрелился. Результатом этого инцидента стало введение в Семипалатинске осадного положения. Произошли массовые аресты офицеров и гражданских лиц. Потеряв надежду поднять восстание в Семипалатинске, И. А. Зубарев-Давыдов с тридцатью офицерами отправился в степь для организации казахов [11].



10 июня советское руководство Семипалатинска, не имея достаточных сил для удержания власти и чувствуя шаткость своего положения, приняло решение об эвакуации в Барнаул. На следующий день в городе выступила подпольная организация, возглавляемая есаулом П. И. Сидоровым и капитаном Н. Д. Виноградовым. Ее активное ядро составляли 15 офицеров и 25 казаков [12]. Вся военная власть в Семипалатинске сосредоточилась в военном штабе, во главе которого встал есаул П. И. Сидоров. Штаб приступил к формированию добровольческих отрядов, и одновременно объявил всеобщую мобилизацию офицеров, военных чиновников и юнкеров в возрасте от 18 до 43 лет. Согласно приказу есаула Сидорова от 15 июня мобилизация должна была завершиться к 21 час. 18 июня. Всех не явившихся к указанному сроку Сидоров объявлял дезертирами, подлежащими военно-полевому суду [13]. Всем чехословакам, проживавшим в Семипалатинске, было предложено добровольно вступить в отряд, формируемый при военном штабе Людвигом Кальводой [14].



В ночь на 11 июня против советской власти выступили фицеры и казаки Усть-Каменогорска. В полночь казаки поселка Меновского стали переправляться на пароме через р. Иртыш, намереваясь соединиться с находившимися в городе офицерами. У пристани на городском берегу в это время оказалась советская продовольственная милиция, которая открыла огонь по переправлявшимся казакам. Услышав выстрелы, из города к пристани подошел офицерско-казачий отряд силою в 20 штыков. После короткой схватки часть большевиков была перебита, часть, бросив оружие, спаслась бегством. В этом бою белые потеряли убитым хорунжего П. И. Толмачева. Закончив переправу, казаки соединились с офицерами и направились к базарной площади, где находились красноармейские казармы, но оказалось, что красноармейцы бежали в крепость. Осада крепости была недолгой. Руководивший восстанием войсковой старшина П. И. Виноградский предложил осажденным сдаться, на что они согласились при условии сохранения им жизни. Во время переговоров часть красноармейцев попыталась бежать через примыкавшую к крепости р. Ульбу. Ружейным залпом казаки уничтожили беглецов. К пяти часам утра в городе водворился полный порядок. Во главе местного управления встал комиссар Временного Сибирского правительства войсковой старшина Виноградский [15].



В течение двух - трех недель после выступления чехословаков в большинстве крупных населенных пунктов были сформированы военные отряды, ставшие основой для формирования регулярных частей вооруженных сил Временного Сибирского правительства, получивших наименование Сибирской армии. Все отряды, возникшие на территории бывшего Степного генерал-губернаторства, вошли в состав Степного Сибирского корпуса, штаб которого располагался в Омске. Командиром этого корпуса стал полковник П. П. Иванов-Ринов, вскоре произведенный в генерал-майоры.



Так, по состоянию на 17 июня в Семипалатинске в полной боевой готовности находились 200 вооруженных и 200 невооруженных добровольцев. Кроме того формировались пеший боевой отряд из офицеров, чиновников и юнкеров (200 чел.), отряд из мобилизованных казаков (150 чел.), казачья партизанская сотня (50 чел.), чехословацкий (63 чел.) и польский (20 чел.) отряды. На их вооружении имелось два пулемета, 600 винтовок различных систем и 41,5 тыс. патронов [16]. 18 июня в Семипалатинск прибыли руководитель Алаш-Орды А. Букейханов и поручик И. А. Зубарев-Давыдов. При них находился киргизский отряд, состоявший из 300 бойцов при 35 русских офицерах-инструкторах [17]. Считая свою миссию выполненной, Зубарев-Давыдов не стал оспаривать право на руководство у старшего по чину есаула Сидорова. 28 июня приказом по Степному Сибирскому корпусу П. И. Сидоров был назначен на вновь учрежденную должность командующего войсками Семипалатинской области с правами начальника отдельной дивизии [18].



В Петропавловске к 17 июня были сформированы инструкторская и добровольческая роты, а также казачья сотня, в составе которых насчитывалось по 150 бойцов. Кроме того, 605 человек состояли в формирующемся Сибирском казачьем дивизионе и 18 человек - в пешей пулеметной команде [19].



Кроме перечисленных выше отрядов в районе Степного Сибирского корпуса к 21 - 22 июня были сформированы: в Павлодаре - сводно-партизанская сотня (2 чел. командного состава, 26 штыков, 108 сабель) и отряд Сибирского Временного правительства (100 штыков); в Кокчетаве - добровольческая рота (73 штыка), киргизская дружина (80 чел. невооруженных) и 4 казачьих сотни (22 чел. командного состава, 247 штыков, 403 сабли); в Акмолинске - казачья сотня (3 чел. командного состава, 50 сабель, 8 чел. невооруженных) и пешая дружина (5 чел. командного состава, 47 штыков и 101 чел. невооруженный). Гарнизон Атбасара насчитывал 17 чел. командного состава, 78 штыков и 39 чел. невооруженных [20].



В это же время на территории Сибирского казачьего войска была объявлена мобилизация казаков, и началось формирование конной дивизии трехполкового состава. Подразделения дивизии, состоявшие из добровольцев и мобилизованных, были рассредоточены по всей территории войска. На конец июня 1918 г. сотни 1-го полка располагались в Кокчетаве и станице Пресновская, 2-го - в Петропавловске, 3-го - в Семипалатинске, Павлодаре и Омске. В Омске велось формирование конно-артиллерийского дивизиона [21].



Из не казачьих добровольческих отрядов были сформированы 5-й и 7-й Степные Сибирские стрелковые полки. Формирование 5-го Степного полка было поручено командующему войсками Семипалатинской области. Для укомплектования полка предлагалось использовать всех мобилизованных офицеров и военных чиновников, а также добровольцев городов Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Зайсан, Сергиополь и Змеиногорск с их уездами. К командованию полком 28 июня был допущен полковник Глушков. Полк располагался в Семипалатинске. В его состав вошли находившиеся здесь добровольческий отряд и боевой отряд Временного Cибирского правительства [22]. 13 июля в 5-й Степной полк влилась прибывшая из Змеиногорска команда в составе 36 офицеров, 5 юнкеров, 9 чиновников военного времени и 4 добровольцев; 14 июля - команда из Усть-Каменогорска в составе 16 офицеров, 2 чиновников и 2 добровольцев [23].



Формирование 7-го Степного полка поручалось начальнику Петропавловского района войсковому старшине В. И. Волкову. На укомплектование полка обращались мобилизованные офицеры и военные чиновники, а также добровольцы городов Петропавловск, Кокчетав, Атбасар, Акмолинск и Курган с их уездами. В его состав вошли Кокчетавская и Акмолинская пешие дружины, Атбасарский отряд, Курганский гарнизон, а также Петропавловские инструкторская и добровольческая роты. Командиром полка 30 июня был назначен полковник Войдылло [24].



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В начале июля 1918 г. части Степного Сибирского корпуса предприняли наступление в Семиреченском направлении. Летом 1918 г. после свержения советской власти в Поволжье, на Урале и в Сибири Туркестан оказался изолированным от Советской России. Несмотря на это, местные большевики сумели сохранить здесь свои позиции и организовали отпор наступавшему с севера противнику.



Следует отметить, что на территории Семиреченской области уже с конца 1917 г. шла почти непрерывная борьба красногвардейских отрядов с вооруженными формированиями Семиреченского казачьего войска. К концу мая советские войска ликвидировали контрреволюционные очаги в казачьих станицах, примыкающих к г. Верный. Но отдельные повстанческие группы сумели скрыться на территории Китая или прорвались в Северное Семиречье.



Для окончательного подавления "контрреволюции" в Северное Семиречье из Верного в начале июня был направлен красногвардейский отряд И. Е. Мамонтова, численностью в 1,2 тыс. сабель. Местное казачество и представители Алаш-Орды в станице Урджарской образовали Комитет спасения, который предпринял попытку организовать сопротивление надвигавшемуся противнику.



29 июня 1918 г. члены Комитета спасения О. Алжанов и Суменков направили в штаб Степного Сибирского корпуса, Семиреченскому войсковому атаману и Алаш-Орду телеграмму: "В Верненском уезде совершенно уничтожены станицы Малая, Большая, Каскелен, Тастак, некоторые киргизские, старожильческие селения. Большая часть населения без различия полов, возраста вырезана большевиками. Беженцы по дороге расстреливаются. По декрету облсовета казаки лишены звания, земли и общественных прав и киргизы ограничены в правах". Они настоятельно просили оказать срочную помощь для противодействия двигавшемуся на Урджар отряду Мамонтова.



Связь с Комитетом спасения поддерживалась через российского консула в Чугучаке В. Долбежева. 2 июля он подтвердил просьбу о посылке отряда на Сергиополь, а также оружия и патронов в связи с наступлением красных на Маканчи и Бахты, так как Комитет спасения своими силами не мог сдержать их натиска.



Отряд Мамонтова силою в 800 бойцов при двух орудиях и двух пулеметах 6 июля занял Маканчи, 8 июля - Урджар, а 9 июля - Бахты. Все население этих пунктов вместе с отрядом Комитета спасения вынуждено было уйти за китайскую границу [25].



Ближайшие части Сибирской армии в это время были далеко на севере - в Семипалатинске, - и находились еще в процессе формирования. К 3 июля белогвардейский гарнизон Семипалатинска насчитывал 1 278 человек при двух пулеметах и одном бомбомете, в том числе 59 чел. командного состава, 661 штык, 258 сабель и 300 чел. невооруженных (5-й Степной полк - 540 штыков, 2 пулемета, 1 бомбомет, 3-й Сибирский казачий полк и отдельная казачья сотня - 15 чел. комсостава и 258 сабель, Киргизский отряд - 35 чел. комсостава, 100 штыков и 300 чел. невооруженных, Польский отряд - 9 чел. комсостава и 21 штык) [26].



Командующий Сибирской армией поставил перед частями Степного Сибирского корпуса задачу немедленно прийти на помощь семиреченским казакам. 7 июля в сторону Сергиополя был направлен Семипалатинский конный отряд под командованием подъесаула Г. П. Люсилина. В состав отряда входили сотня 3-го Сибирского казачьего полка, полусотня казаков-партизан и санитарный отряд, всего 6 офицеров и 175 казаков при 2 пулеметах и одном легковом автомобиле [27].



6 июля командир корпуса П. П. Иванов-Ринов приказал полковнику Ф. Г. Ярушину выехать в Семипалатинск, выяснить результаты разведки Семипалатинского отряда, посланного на Сергиополь, и, сообразуясь с размерами предстоящей задачи, организовать отряд в составе не более одной-двух рот 5-го Степного полка, одной сотни 3-го Сибирского казачьего полка, отдельной роты капитана Ушакова, 19 грузовых и 2 легковых автомобилей. С этими силами полковнику Ярушину предстояло занять Сергиополь, связаться с отрядами, находившимися в районе Урджарская - Бахты и Российским консульством в Чугучаке. В Урджарскую и Бахты Ярушин должен был передать 700 берданок и 42 тыс. патронов. Конечной задачей ставилось взятие городов Лепсинска и Копала и образование фронта против большевистских сил среднего и южного Семиречья. Для решения этой задачи Ярушину предлагалось опираться главным образом лишь на те регулярные войска и киргизские отряды, которые он сможет организовать на освобожденной от большевиков территории [28].



Вечером 6 июля полковник Ярушин на пароходе "Тоболяк" отправился из Омска в Семипалатинск. При нем находился особый отряд Степного Сибирского корпуса в составе 18 офицеров, одного чиновника и 29 добровольцев, всего 44 человека при 2 пулеметах "Кольта" под командованием капитана Ушакова. В трюм парохода были погружены 1 тыс. "берданок" при 60 тыс. патронов и 500 трехлинеек при 59 тыс. патронов. В Павлодаре 8 июля на борт "Тоболяка" погрузился отряд прапорщика М. С. Чернова в составе 15 офицеров и 32 добровольцев при 2 пулеметах "Кольта". Вместе с "Тоболяком" следовал и пароход "Наследница", на борту которого располагался автомобильный отряд (19 грузовиков) под командой подрапорщика Беляева. "Тоболяк" прибыл в Семипалатинск 11 июля. Пароход "Наследница", сев на мель, задержался в пути и прибыл в Семипалатинск только 14 июля [29].



15 июля полковник Ярушин завершил организацию Семиреченского отряда. В его распоряжении находились две роты 5-го Степного полка - 158 штыков, отдельная рота капитана Ушакова - 50 штыков, Павлодарский отряд прапорщика Чернова (из состава 4-го Степного полка) - 42 штыка, 3-й Сибирский казачий полк с полусотней партизан - 457 сабель, 4 пулемета, а также 2-я Степная отдельная легкая батарея (одно орудие), всего - 54 человека комсостава, 250 штыков, 457 сабель, одно орудие, 4 пулемета и 20 автомобилей [30].



Вечером того же дня полковник Ярушин вместе со своим начальником штаба подполковником И. И. Лихановым выехал на автомобиле на пикет Алтын-Кулакский (26 верст севернее Сергиополя), назначенный для сосредоточения частей Семиреченского отряда. Общее наступление на Сергиополь предполагалось начать утром 16 июля [31].



Между тем, отряд подъесаула Г. П. Люсилина, ранее направленный в сторону Сергиополя, вечером 15 июля 1918 г. "с налета" взял город. Советский гарнизон, насчитывавший всего 40 человек, укрепился в крепости и дождался прихода подкрепления - 700 человек при 2 пулеметах и одном орудии под командованием бывшего подпоручика Иванова. Отряд подъесаула Люсилина, ввиду своей малочисленности, отступил к станции Алтын-Кулат [32]. Вскоре сюда же прибыли казаки Кокпектинской [33] и Урджарской сотен [34].



В авангарде Семиреченского отряда, выступившего в направлении на Сергииополь, двигалась автомобильная колонна и приданный ей Павлодарский отряд прапорщика Чернова. Общее руководство этой боевой группой осуществлял капитан Н. Д. Виноградов. С именем этого офицера связаны первые успехи белогвардейцев на Семиреченском фронте [35].



Вечером 18 июля авангард, возглавляемый капитаном Виноградовым, достиг пикета Алтын-Кулат, где соединился с отрядом подъесаула Люсилина и казаками Кокпектинской и Урджарской станиц. Приняв по собственной инициативе командование над всеми отрядами, Виноградов утром 19 июля провел реорганизацию казачьих сил, назначив отделеннных, взводных и сотенных командиров. Всего в его распоряжении оказалось 423 человека, в том числе 150 - в Кокпектинской, 150 - в Урджарской, 60 - в сводной и 53 - в партизанской сотнях [36]. Главные силы отряда полковника Ярушина вечером 19 июля находились на пикете Аркадском.



Противник в это время занимал позиции на возвышенностях в шести верстах к северу от Сергиополя. Силы красных достигали 600 человек при одном орудии старого образца и трех пулеметах системы "Максим". Красноармейцы были вооружены берданками с неограниченным количеством патронов [37].



20 июля капитан Виноградов предпринял наступление на передовые позиции противника. Бой продолжался 36 часов и в ночь на 21 июля завершился полной победой белых. Защищавший город красногвардейский отряд потерял около 200 человек убитыми, остальные 400 человек, частью бросив оружие, ушли в направлении Урджара. Трофеями белых стали одно орудие и три пулемета системы "Максим", их потери составили 7 человек убитыми, 20 ранеными и контуженными. Деморализации красных способствовало то, что в разгар боя командовавший ими бывший подпоручик Иванов бросил своих бойцов и бежал в Верный. Пленных белые не брали. Этим объясняется большое количество убитых со стороны красных. Преследуя бегущего противника, казаки Урджарской сотни во главе с вахмистром Костиным на следующий день уничтожили еще 50 красногвардейцев [38].



26 июля отряд капитана Виноградова взял станицу Урджарскую и, продолжая наступление, 28 июля прибыл на ночлег в село Маканчи. Утром 29-го красногвардейский отряд И. Е. Мамонтова неожиданно атаковал Маканчи. В ходе ожесточенного боя белые потеряли убитыми около 40 человек; капитан Н. Д. Виноградов был смертельно ранен. Красные потеряли убитыми около 100 человек, в том числе и своего командира И. Е. Мамонтова. Партизанский отряд капитана Виноградова, который после его смерти возглавил его брат штабс-капитан Виноградов, отступил к северо-востоку от с. Маканчи в направлении на Чугучак. Находившаяся при отряде Урджарская казачья сотня отошла с сторону с. Бахты [39].



Захват белыми Сергиополя явился сигналом для антибольшевистского восстания в казачьих станицах северного Семиречья. 23 июня начались вооруженные выступления в станицах Капальской, Саркандской, Тополевской, Лепсинской, Урджарской и других, поддержанные алашордынцами [40].



Объединившись под командованием полковника Н. Н. Вяткина, семиреченские казаки в конце июля захватили пограничное укрепление Бахты. 2 августа отряд Вяткина, насчитывавший 450 вооруженных и 120 невооруженных бойцов при 4 пулеметах, выступил из Бахтов, и вечером того же дня занял Маканчи. Село было почти полностью сожжено ушедшими красногвардейцами [41].



Часть отряда полковника Вяткина в составе 125 человек при 2 пулеметах под командой войскового старшины Бычкова двинулась из Бахтов навстречу отряду полковника Ярушина, и у села Благодатного была атакована красными во фланг. В это время к селу подошла партизанская сотня из отряда Ярушина, после чего белые отряды сами перешли в наступление, и выбили красных из Благодатного. Противник, потеряв около десяти человек убитыми, отступил к селу Некрасово, в десяти верстах к юго-востоку от Благодатного. Потери белых - два тяжело и пять легко раненых [42].



Антибольшевистское восстание в казачьих станицах Северного Семиречья и наступление белых со стороны Семипалатинска заставили советское руководство г. Верного предпринять энергичные меры для их ликвидации. В конце июля большевики сформировали Верненский сводный отряд. 1 августа этот отряд выступил из станицы Карабулакской, и на следующий день выбил повстанцев из Капала. Пополнив свои силы, красные предприняли наступление на станицы Арасан, Абакумовскую и Саркандскую. Первые два пункта были заняты без боя. Что касается Сарканда, то здесь красные не сумели добиться успеха [43].



Для руководства восставшими семиреченскими казаками полковник Ярушин направил в Сарканд войскового старшину Н. Д. Кольца, который прибыл к месту назначения 7 августа. Утром 9 августа красные предприняли наступление и ворвались в станицу. Казаки дрогнули и в панике начали переправляться через р. Сарканд в надежде найти свое спасение в горах. Войсковой старшина Кольц с револьвером в руках остановил часть бегущих и с помощью нескольких урядников создал из них ядро, к которому начали присоединяться и остальные. Бой продолжался 84 часа и закончился 12 августа. Потери казаков составили 16 убитых и 11 раненых.



К 13 августа станица оказалась в полном окружении. До конца августа красные методично обстреливали станицу из артиллерийских орудий и предпринимали решительные, но безуспешные атаки. Красные были "богато снабжены спиртом" и "лезли напролом". По признанию Н. Д. Кольца, душой обороны был вахмистр Василий Алексеевич Королев, который бросался в самые опасные места боя и личным примером ободрял слабонервных [44].



После двухнедельной осады положение защитников Сарканда стало критическим. Войсковой старшина Н. Д. Кольц записал в своем дневнике:



"22 августа …У казаков и населения подорвалась надежда на подход отряда из Сергиополя. Раздаются голоса, что их обманывают и что никакого Временного сибирского правительства не существует. Под влиянием красных (только улица разделяет линии), которые советуют выдать или покончить меня и Королева (начальник обороны), дух бойцов падает.



23 августа …Люди начинают слабеть; духота, солнцепек и вонь от трупов, которые лежат между нами и красными.



28 августа …У казаков замечается упадок духа, устойчивости, ибо надеются теперь на чужую помощь, а не на себя. Расход патронов за эту ночь не менее 4 000. Еще один такой бешеный натиск - и труды, жертвы двухнедельной борьбы сведутся к нулю. Запас патронов ничтожный. Народ нервничает" [45].



В это время Семиреченский отряд полковника Ярушина продолжал наступать вглубь Семиречья. Ближайшими задачами являлись: для правой колонны капитана Даркшевича - овладение районом Копала, для левой колонны капитана Ушакова - овладение Лепсинским районом [46].



Под натиском колонны капитана Ушакова 29 августа красные оставили Лепсинск и отошли в село Покатиловское. Белые, не задерживаясь в городе, двинулись для преследования противника в направлении на Тополевка - Покатиловское. Получив известия о падении Лепсинска, в начь на 30 августа части советского Верненского сводного отряда сняли осаду Сарканда и отступили в трех направлениях: к Абакумовской, Покатиловскому и Антоновскому. Это позволило колонне капитана Даркшевича без особых препятствий соединиться с отрядом войскового старшины Кольца, находившимся в Сарканде. В 7 час. утра 1 сентября отряд Даркшевича (рота 5-го Степного полка, сотня 3-го Сибирского казачьего полка, 3-я Сергиопольская атаманская сотня, 2-я легкая батарея и 3 пулемета) выступил из Аксы и в 16 час. прибыл в Сарканд [47].



Отряд капитана Ушакова, двигавшийся со стороны Лепсинска, 31 августа подошел к селу Покатиловскому, расположенному между станицами Саркандской и Тополевской, но взять его не смог, так как местные жители заняли жесткую оборону. 2 сентября к Покотиловскому прибыл Верненский сводный отряд красных, в результате чего отряд капитана Ушакова был вынужден снять осаду села и отступить.



Оставив часть сил в Покатиловском, красные предприняли наступление на Лепсинск, и 6 сентября выбили из него белогвардейцев. Однако, получив известия о приближении дополнительных сил белых, командование Верненского отряда приняло решение оставить Лепсинск, и 10 сентября начало отход в район села Черкасское, занимавшего центральное положение среди переселенческих населенных пунктов Лепсинского уезда. Сюда же вскоре прибыл и красноармейский отряд из Покатиловского.



По оценке исследователя С. Н. Покровского, силы, сконцентрированные в районе Черкасского, были довольно значительны. Опираясь на ресурсы района, Верненский сводный отряд имел возможность продолжать успешную борьбу с белогвардейцами. Однако 11 сентября командующий отрядом А. Петренко дал приказ на отход из Черкасского в направлении на Гавриловское, куда и прибыл 17 сентября 1918 г [48].



Между тем, командир Степного Сибирского корпуса генерал Иванов-Ринов 24 августа 1918 г. приказал начать операцию по овладению Илийским краем и городом Верным. Руководство операцией возлагалось на начальника 2-й Степной Сибирской стрелковой дивизии [49] полковника В. П. Гулидова. В его распоряжение передавались все части, состоявшие в отряде полковника Ярушина, а также первые четыре сотни 3-го Сибирского казачьего полка [50]. Принадлежавшие к составу дивизии 6-й и 8-й Степные полки в это время находились на Екатеринбургском фронте, будучи прикомандированными к 1-й Степной Сибирской стрелковой дивизии генерала Г. А. Вержбицкого. В итоге полковник Гулидов мог располагать только 5-м и 7-м Степными полками своей дивизии.



5-й Степной полк уже действовал на Семиреченском фронте. 7-й Степной полк, сформированный в Петропавловске, 7 августа передислоцировался в Омск, и с 11 августа находился в резерве Сибирской армии. В это время в его составе находилось 440 офицеров и добровольцев, 16 лошадей, 10 повозок и 3 походных кухни [51]. 25 августа полк выступил из Омска в Семипалатинск, а 26 августа следом за ним отправился и штаб 2-й Степной Сибирской стрелковой дивизии. Полк и штаб дивизии прибыли в Семипалатинск 30 августа [52].



Здесь дивизия полковника Гулидова была усилена новыми частями. В сентябре 1918 г. в станице Саркандской началось формирование шестисотенного 1-го Семиреченского казачьего полка. В состав полка вошли казаки Капальской и Саркандской станиц, а также две сотни под командованием войскового старшины Бычкова и прапорщика Козьмина, укомплектованные казаками южных станиц Семиреченского казачьего войска. Организатором полка был начальник Саркандского партизанского отряда войсковой старшина Н. Д. Кольц. Однако его кандидатура на должность полкового командира не устроила атамана Семиреченского казачьего войска полковника А. М. Ионова. В итоге командиром 1-го Семиреченского казачьего полка был назначен есаул Сибирского казачьего войска А. А. Асанов [53]. Приказом по II Степному Сибирскому корпусу от 21 сентября полк был включен в состав 5-й Сибирской стрелковой дивизии [54].



Значительную (по местным условиям) поддержку белым оказали казахские добровольцы. В июне 1918 г. в Семипалатинске был создан 1-й Алашский конный полк (Степной отряд), насчитывавший 400 бойцов во главе с капитаном Г. Н. Тохтамышевым. Тремя эскадронами, входившими в состав полка, командовали штабс-ротмистр С. Г. Высоцкий, штабс-капитан М. А. Рыбин и штабс-капитан Е. Г. Попов [55]. 21 октября Алашский полк под названием Киргизского конного полка был включен в состав частей корпуса, с подчинением во всех отношениях начальнику 5-й Сибирской стрелковой дивизии [56]. Кроме полка совместно с белогвардейскими частями Семиреченского фронта действовало несколько отдельных киргизских конных сотен и команд.



Помимо частей 5-й Сибирской стрелковой дивизии в это время в Семиречье был направлен партизанский отряд атамана Б. В. Анненкова. Этот отряд возник в еще начале 1918 г., и являлся одним из подразделений антибольшевистской организации Омского района. После выхода из подполья, в начале июня 1918 г., в распоряжении Анненкова было около двухсот человек. С 24 июня по 18 августа 1918 г. его партизанский отряд находился в распоряжении командира Чехословацкого корпуса и действовал совместно с частями Уральского корпуса Сибирской армии в районе городов Троицк и Верхне-Уральск [57].



Структура и штатный состав анненковского отряда неоднократно изменялись. Согласно приказу по Степному корпусу от 30 июля 1918 г. есаулу Анненкову разрешалось иметь в своем отряде не более двух рот пехоты, двух сотен кавалерии и двух батарей артиллерии, а для объединения деятельности частей отряда - штаб, состоящий из пяти человек, в том числе начальника отряда, начальника штаба отряда, адъютанта по строевой части, делопроизводителя и казначея [58]. С разрешения командующего армией 28 сентября 1918 г. командир корпуса приказал развернуть отряд войскового старшины Анненкова в партизанский полк трехбатальонного состава с артиллерией и конницей в прежнем составе [59]. Реальная структура партизанского отряда Анненкова отличалась от той, которая устанавливалась приказами по корпусу. По свидетельству самого атамана Анненкова, уже в августе 1918 г. он сформировал в составе своего отряда 1-й Оренбургский казачий полк, Сибирский казачий полк, Стрелковый партизанский полк, 1-й Егерский пехотный полк, артиллерийский дивизион и несколько вспомогательных подразделений [60].



В ходе инспектирования войск Семиреченского фронта 19 октября 1918 г. командир II Степного Сибирского корпуса генерал-майор А. Ф. Матковский провел смотр частей Партизанского отряда войскового старшины Анненкова.



"Отличная выправка, блестящий внешний вид, стройность перестроений и движений показывает, что в надежных и умелых руках русский казак и солдат смог остаться настоящим воином, несмотря на всю пережитую Россией разруху. Особенно порадовали меня новобранцы, недавно взятые из Славгородского уезда, того, откуда их пришлось брать силой. Эти молодые солдаты, не вполне еще обмундированные, тем не менее, уже успели проникнуться духом и требованиями своего начальника…", - отмечал Матковский в приказе по корпусу от 23 октября 1918 г.



Этим же приказом анненковский отряд был развернут в партизанскую дивизию, состоявшую из пехотной бригады (два трехбатальонных полка), конной бригады (два четырехсотенных полка), артиллерийского дивизиона (три батареи) и инженерной роты. Командующему дивизией полковнику Б. В. Анненкову официально разрешалось именовать себя "атаманом партизанской дивизии" [61].



* * *

С осени 1918 г. операции частей II Степного Сибирского корпуса в Семиречье продвигались с большим трудом. Прекращение наступления белых было вызвано тем, что в ближайшем тылу белогвардейского Семиреченского фронта, в районе, охватывавшем несколько переселенческих сел севернее Лепсинска, оставалась сильная группировка советских войск (Черкасская оборона), которая угрожала тыловым коммуникациям белых. Территория района "Черкасской обороны" определилась к середине сентября 1918 г. В западной его части находились села Антоновское, Черкасское и Петропавловское, в которых были сосредоточены главные силы красных; в северной части - Андреевское, Осиновское и Колпаковское; в восточной - Глиновское, в юго-восточной - Константиновское. В указанных селах находились опорные укрепленные пункты. Численность советских войск здесь составляла примерно 4–5 тыс. бойцов. Общее руководство "Черкасской обороной" осуществлял Военный совет, возглавлявшийся большевиком А. Н. Дьяченко [62].



В штабе Сибирской армии причины неудач склонны были объяснять недостаточностью сил по сравнению с противником. К 13 октября 1918 г. на Семиреченском фронте белые имели 886 штыков, 2 183 сабли, 2 орудия и 22 пулемета (см. таблицу). Силы же противника, по оценке штаба Сибирской армии, к этому времени достигали 7 тыс. штыков, 1,2 тыс. сабель, 15 орудий и 35 пулеметов. В пути на Семиреченский фронт находился отряд войскового старшины Б. В. Анненкова (780 штыков, 1 225 сабель, 8 орудий, 25 пулеметов) [63], но и с его прибытием белые не могли получить численного превосходства. К тому же, отряд Анненкова до конца декабря 1918 г. в боевых операциях не участвовал, находясь в тылу на переформировании.



Таблица 1. Боевой состав частей 5-й Сибирской стрелковой дивизии на Семиреченском фронте к 13 октября 1918 г.



Наименование частей Офицеров Штыков Сабель Техн. войск Пуле-

метов Орудий Само-

летов

На фронте

17-й Семипалатинский полк 32 494 - - 12 - -

3-й Сибирский казачий полк:

- в Семиреченском отряде

- в пути на Сергиополь 9

2 -

- 231

375 -

- -

2 -

- -

-

1-й Семиреченский казачий полк 29 - 910 - 4 - -

Алашские сотни* 6 - 381 - - - -

Партизанские сотни** 11 35 286 - - - -

2-я отдельная легкая батарея - - - - - 2 -

Полевое телеграфное отделение 1 - - 10 - - -

1-й Сибирский авиаотряд - - - - - - 2

Итого 108 529 2 183 10 18 2 2

В тылу

19-й Петропавловский полк 34 357 - - 4 - -

Кабельное отделение при штабе дивизии 2 - - 52 - - -

Итого 36 357 - 52 4 - -

Всего 144 886 2 183 62 22 2 2



* Урджарская, Маканчинская, Бахтинская и Сергиопольская сотни.

** Сергиопольская и Урджарская казачьи сотни.



Начальник штаба Сибирской армии генерал П. П. Белов писал Верховному главнокомандующему генералу В. Г. Болдыреву:



"Для развития наших операций во исполнение поставленной II Степному корпусу задачи по овладению Илийским краем и г. Верным является настоятельная необходимость усиления частей II Степного корпуса, действующих в Семиречье. В противном случае не только трудно рассчитывать на наше успешное продвижение в Семиречье, но является опасение, что в случае предпринятия активной операции противником - Семиреченское казачество будет обречено на гибель.



Противник, используя большевистское настроение смежной Алтайской губернии, будет угрожать нашему тылу и Сибирской магистрали".



Для усиления фронта генерал Белов предлагал возвратить в состав 5-й Сибирской дивизии 18-й Тобольский и 20-й Тюменский полки [64]. Однако сложная оперативная обстановка на Западном фронте, где они находились, не позволило осуществить это предложение.



В конце октября 1918 г. советские войска предприняли наступательную операцию с целью овладения станицами Абакумовской и Аксуйской. 20 октября отряды красных, действующие со стороны Кзыл-Агача и Капала, опрокинули казачьи заслоны и подошли к Абакумовской. 23 октября белые вынуждены были оставить эту станицу [65].



24 октября 1918 г. полковник В. П. Гулидов подписал оперативный приказ № 001 по 5-й Сибирской стрелковой дивизии. Для противодействия наступлению красных со стороны Абакумовской и воспрепятствования их соединения с советской группировкой, действовавшей севернее Лепсинска, начальник дивизии поставил своим частям следующие боевые задачи:

•а) Северной группе войскового старшины Копейкина (первая и пятая сотни 3-го Сибирского казачьего полка и четвертая рота 17-го Семипалатинского стрелкового полка) сосредоточиться в районе c. Стефановское (Уч-Арал) к 29 октября; вести разведку в направлении на Андреевское, Осиновское и Колпаковское. Штаб полка в с. Стефановское (Уч-Арал).

•б) Западной группе полковника Глушкова (первая и третья роты и команда разведчиков 17-го Семипалатинского стрелкового полка, первая и вторая роты 19-го Петропавловского стрелкового полка, четвертая сотня 3-го Сибирского казачьего полка, Аксуйская алашская конная сотня и алашский конный дивизион, 2-я отдельная легкая батарея) действуя одновременно во взаимной связи с южной группой есаула Асанова на тыл и левый фланг красных, остановить наступление из Абакумовска и не допустить объединения с северной группой красных. Вести наблюдение на фронте Черкасское - Саратовское - Андреевское, поддерживая связь с северной группой. Штаб полка в ст. Аксуйской.

•в) Южной группе есаула Асанова (1-й Семиреченский казачий полк, вторая рота 17-го Семипалатинского стрелкового полка и вторая сотня 3-го Сибирского казачьего полка) противодействовать наступлению красных со стороны Абакумовска, действуя во взаимной связи с западной группой полковника Глушкова; в случае наступления превосходящих сил красных, сосредоточившись в Сарканде, оборонять станицу до подхода 19-го полка. Штаб полка в Сарканде.



Дивизионный резерв составили шесть рот 19-го Петропавловского стрелкового полка и два эскадрона 1-го Киргизского конного полка. Ко времени отдачи приказа они находились на марше в Семиречье. Штаб 19-го полка располагался в Сергиополе, штаб Киргизского полка - в Семипалатинске [66].



Контратака Абакумовской, предпринятая белыми 27 октября со стороны станиц Саркандской и Аксуйской, не увенчалась успехом. Повторное наступление на Абакумовскую 18 ноября также было отбито красноармейцами [67]. Советские войска все же не сумели полностью выполнить свою задачу. Станицу Аксуйскую, обороняемую частями полковника Глушкова, им взять так и не удалось. Станица Абакумовская оставалась в руках красных чуть больше месяца. 2 декабря этот населенный пункт был вновь взят белыми [68].



Белогвардейское командование вынуждено было временно отказаться от наступления на Верный. Как видно из приказа № 001, задачи, поставленные частям 5-й Сибирской стрелковой дивизии, ограничивались сохранением сложившейся к тому времени оперативной обстановки на Семиреченском фронте. Как показали события последующих месяцев эта ситуация вполне устраивала и командование советских войск. Малонаселенность театра военных действий, отсутствие надежных путей сообщения и наступившие холода привели к временному затишью на фронте.



Социально-политическая обстановка в этом регионе не благоприятствовала белым. Капитан А. Л. Симонов в докладе, адресованном генерал-квартирмейстеру Ставки Верховного главнокомандующего, писал: "Среди казаков (наиболее богатая часть населения), считавших себя собственниками края, была пропаганда уничтожения всего не казачьего населения. Это известно всему краю. Поэтому теперь большевики на все призывы сложить оружие отвечают:



"Отступать нам некуда, потому что мы не хотим бросать свои земли, сдаваться не можем, потому что нас перебьют безоружных".



Советские войска Семиреченского фронта состояли, главным образом, из крестьян - бывших туркестанских стрелков, имевших опыт мировой войны и в качественном отношении не уступавших белогвардейцам. По словам А. Л. Симонова, обстановка борьбы была такова, что белым войскам приходилось "драться за каждый шаг, за каждый дом" [69].



Главная задача, стоявшая в 1918 г. перед частями II Степного Сибирского корпуса в Семиречье (взятие Верного), осталась невыполненной. Вплоть до начала 1920 г. белые войска Семиреченского фронта оставались примерно на тех же рубежах, что и осенью 1918 г. Командование белых не имело возможности создать здесь численного преимущества над противником, так как все свободные резервы Сибирской армии направлялись на главный в стратегическом отношении Уральский фронт.



Казахское население Северного Семиречья склонно было поддерживать белогвардейцев. Однако командование Сибирской армии не использовало в полной мере этот контингент для увеличения своих сил в Семиречье. Тому были объективные причины. Советские войска в Семиречье состояли главным образом из русских крестьян-переселенцев. Вовлечение в вооруженную борьбу большого количества казахов, в условиях малочисленности русских белогвардейских войск, неизбежно привело бы к ситуации, когда гражданская война в Семиречье вылилась бы в форму противостояния между коренным казахским населением и русскими. Учитывая автономистские тенденции в политике Алаш-Орды, Временное Сибирское, а затем и Российское правительства весьма опасались развития событий по подобному сценарию. В связи с этим следует признать, что общий для Белого движения лозунг восстановления "единой и неделимой России" в данном случае вступал в противоречие с главной его целью - ликвидацией большевизма.



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32.РГВА. Ф. 39488. Оп. 1. Д. 8. Л. 55.

33.Сотня была сформирована по распоряжению начальника Семипалатинского областного военного штаба в станице Кокпектинской 14 июля 1918 г. В ее состав вошли 119 казаков станицы Кокпектинской и 39 казаков станицы Булонской. Командовал сотней вахмистр Вишняков. По сформировании сотня выступила из Кокпектинской в сторону Сергиополя на соединение с отрядом подъесаула Люсилина (РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 8. Л. 55).

34.Сотня была сформирована из семиреченских казаков, которые (вероятно накануне взятия красногвардейцами станицы Урджарская, 8 июля 1918 г.), будучи безоружными, выступили в сторону Сергиополя с целью соединиться с войсками Временного Сибирского правительства. 15 июля полковник Ярушин выслал один грузовик с оружием на пикет Инрекейский для вооружения Урджарской сотни. Командовал сотней вахмистр Костин (РГВА. Ф. 39615. Оп. 1. Д. 50. Л. 3).

35.Свободная Речь. 1918. 6 авг.

36.Там же.

37.РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 8. Л. 57.

38.Свободная речь. 1918. 23 июля, 6 авг.

39.РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 8. Л. 93; Ф. 39617. Оп. 1. Д. 83. Л. 6, 8; Гражданская война в Казахстане. Летопись событий. Алма-Ата, 1974. С. 69.

40.Аманжолова Д. А. Указ. соч. С. 54.

41.РГВА. Ф. 39617. Оп. 1. Д. 83. Л. 9–10; Свободная речь. 1918. 8 авг.

42.Свободная речь. 1918. 9 авг.

43.Покровский С. Н. Победа Советской власти в Семиречье. Алма-Ата, 1961. С. 181–182.

44.РГВА. Ф. 39615. Оп. 1. Д. 41. Л. 2; Д. 51. Л. 2–4.

45.Покровский С. Н. Указ. соч. С. 182.

46.РГВА. Ф. 39617. Оп. 1. Д. 150. Л. 1.

47.РГВА. Ф. 39615. Оп. 1. Д. 43. Л. 1, 3; Д. 51. Л. 10; Черкасская оборона (июнь 1918 - октябрь 1919). Документы и материалы. Алма-Ата, 1968. С. 51–52.

48.Покровский С. Н. Указ. соч. С. 184–185.

49.Приказом по Сибирской армии от 26 августа 1918 г. 2-я Степная Сибирская стрелковая дивизия была переименована в 5-ю Сибирскую стрелковую, а входившие в ее состав 5-й, 6-й, 7-й и 8-й Степные полки стали именоваться соответственно 17-м Семипалатинским, 18-м Тобольским, 19-м Петропавловским и 20-м Тюменским Сибирскими стрелковыми (РГВА. Ф. 39617. Оп. 1. Д. 256. Л. 24).

50.РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.

51.РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 93. Л. 9, 11.

52.РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 1. Л. 19; Ф. 39617. Оп. 1. Д. 92. Л. 51.

53.РГВА. Ф. 39615. Оп. 1. Д. 41. Л. 18, 31.

54.ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 38. Л. 199.

55.ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 36. Л. 11; РГВА. Ф. 39617. Оп. 1. Д. 58. Л. 154.

56.ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 38. Л. 241.

57.РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 1. Л. 8, 18.

58.ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 38. Л. 100.

59.Там же. Л. 215.

60.Заика Л. М., Бобренев В. А. Атаман Анненков. // Военно-исторический журнал. 1991. № 3. С. 70.

61.ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 38. Л. 245.

62.Покровский С. Н. Указ. соч. С. 244–245.

63.РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 13. Л. 7; Ф. 39617. Оп. 1. Д. 63. Л. 9.

64.РГВА. Ф. 39617. Оп. 1. Д. 63. Л. 9.

65.Покровский С. Н. Указ. соч. С. 190.

66.РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 2. Л. 17.

67.Покровский С. Н. Указ. соч. С. 190.

68.РГВА. Ф. 39466. Оп. 1. Д. 49. Л. 15.

69.ГАНО. Ф. П. 5. Оп. 6. Д. 126. Л. 142.



12.02.2007 Симонов Д.Г.



Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (исследовательский проект № 04-01-00351а). Источник - Сибирская Заимка

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