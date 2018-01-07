Бишкек. Предложен закон, обязывающий кыр-чиновников, в том числе президента, депутатов, премьер-министра, надевать калпак

23:30 08.01.2018 Автор: Мунарбек Жоргомов



Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байпакбаев ("Республика-Ата-Журт") предлагает законопроект по внесению кыргызского калпака в список государственных символов. Инициатива депутата выставлена на общественные слушания сегодня, 8 января.



Законопроект о наделении статусом культурного символа национального головного убора – ак калпака – разработан в целях духовного развития кыргызского народа и сохранения многовековых традиций, передающихся от поколения к поколению.



Согласно законопроекту, президент, спикер, премьер-министр на официальных приемах в зарубежных странах, в ходе рабочих поездок обязаны будут носить калпак.



Отмечено, что "на всех официальных приемах различного уровня в зарубежных странах, во время рабочих визитов президента Кыргызской Республики, спикер Жогорку Кенеша, его заместители и депутаты, премьер-министр, члены правительства, члены официальных делегаций обязаны надевать калпак в целях его широкого возвеличивания и сохранения традиций и культурных ценностей кыргызского народа".



Кроме того, предлагается сделать обязательным ношение ак калпака в официальной части мероприятий за границей: спортивных состязаниях, культурных мероприятиях, фестивалях, конференциях, семинарах, выставках – с участием представителей Кыргызстана. Источник - super.kg

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