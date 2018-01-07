В Праге странно умер британский рокер-зять Юли Тимошенко, пытавшийся завести бизнес в Казахстане

21:29 08.01.2018 В Чехии умер бывший зять Юлии Тимошенко



Английский рокер, бывший муж Евгении Тимошенко скончался на 49 году жизни.



Как сообщает РЕН ТВ, Шон Карр умер во сне утром 8 января. Музыкант и бизнесмен в течение семи лет состоял в браке с дочерью Юлии Тимошенко. Сообщение о его смерти было опубликовано на странице группы Death Valley Screamers в Facebook.



После развода в 2012 году он сохранил теплые отношения с Украиной, несмотря на то, что подолгу жил в Праге, где вел бизнес.



Ранее Пятый канал публиковал отрывок выступления Юлии Тимошенко в защиту Саакашвили: Источник - 5-tv.ru

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