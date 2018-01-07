|В Нью-Йоркe горит небоскреб Trump Tower, есть пострадавшие (видео)
20:25 08.01.2018
В Нью-Йоркe в 68-этажном здании башне Trump Tower вспыхнул пожар.
На видео видно, как дым идет из крыши здания. На месте работают около 84 пожарных. На данный момент информации о пострадавших нет. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.
На видео видно, что с крыши идет дым.
Пожарная служба сообщает, что при пожаре пострадали два человека.
68-этажное здание, в которой размещаются квартиры и офисные помещения, было резиденцией мистера Трампа, прежде чем он стал президентом Соединенных Штатов в прошлом году.