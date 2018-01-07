В Нью-Йоркe горит небоскреб Trump Tower, есть пострадавшие (видео)

20:25 08.01.2018 В Нью-Йоркe в 68-этажном здании башне Trump Tower вспыхнул пожар.



На видео видно, как дым идет из крыши здания. На месте работают около 84 пожарных. На данный момент информации о пострадавших нет. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.



На видео видно, что с крыши идет дым.



Пожарная служба сообщает, что при пожаре пострадали два человека.



68-этажное здание, в которой размещаются квартиры и офисные помещения, было резиденцией мистера Трампа, прежде чем он стал президентом Соединенных Штатов в прошлом году.





Источник - Русская весна

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