Сирийская армия планомерно зачищает анклав джихадистов в Восточной Гуте

18:50 08.01.2018 Сражения в Восточной Гуте идут полным ходом: несколько дней назад бойцам Республиканской гвардии удалось занять позиции на автобазе, где были оборудованы инженерные укрепления. Никаких проблем с сообщением войска не испытывают - каждое утро из Дамаска им исправно отправляются боеприпасы и продукты питания.



Европейские и североамериканские журналисты последние несколько лет особое внимание уделяют событиям, происходящим в пригороде сирийской столицы в Восточной Гуте. С самого начала вооруженного конфликта в Сирии их корреспонденты и активисты неправительственных организаций дезинформируют мировую общественность об "ужасе, который устроил тиран Аль-Асад" в нескольких километрах от правительственных зданий Дамаска.



Наиболее распространенные сообщения BBC и CNN связаны с многочисленными жертвами среди мирного населения, якобы присутствующими из-за действий сирийских правительственных войск. Чаще всего эти статьи сопровождаются "неопровержимыми доказательствами" - фотографиями убитых и раненых людей, большинство из которых активисты западной организации "Белые каски", рискуя собственной жизнью, сделали в фотошопе и иных популярных графических редакторах.



Некоторые же снимки действительно получены из Восточной Гуты, однако на них изображены люди, которые были похищены и зверски убиты боевиками…



В последние же несколько дней жизни мирных граждан перестали интересовать пропагандистов стран Запада. Свою основную задачу они увидели в освещении успешных действий "умеренных" террористов в боях за небольшой населенный пункт Хараста, который также находится в Восточной Гуте.



По имеющимся у них данным, крупные силы Республиканской гвардии сирийской армии оказались окруженными на автобазе и массово сдаются в плен боевикам "Ахрар аш-Шам" и "Файлак ар-Рахман". Из публикаций западных журналистов вы можете узнать, что армия Башара Аль-Асада потеряла более 100 человек убитыми, более 300 ранеными в битве за этот небольшой населенный пункт в пригороде Дамаска.



Естественно, эта информация не соответствует действительности. Сражения в Восточной Гуте действительно идут полным ходом: несколько дней назад бойцам Республиканской гвардии удалось занять позиции на автобазе, где были оборудованы инженерные укрепления. Никаких проблем с сообщением войска не испытывают - каждое утро из Дамаска им исправно отправляются боеприпасы и продукты питания.



Более того, согласно последним данным, в условиях тяжелых городских боев нашим (сирийским) солдатам удалось занять мечеть Абу Бакр и несколько кварталов вокруг нее. Эту информацию подтверждают также журналисты популярного издания "Дамаск сегодня".



Отмечу, что операция по полному освобождению Восточной Гуты была спланирована сирийскими генералами еще месяц назад. В настоящее время элитные подразделения Республиканской гвардии при поддержке авиации ведут успешное наступление на всех фронтах, планомерно уничтожая террористов. Сами сирийские офицеры сообщают, что уже в ближайшие несколько месяцев этот район столичной провинции будет полностью очищен от террористов.



Рияд Фарид Хиджаб Источник - rusvesna.su

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