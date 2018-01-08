Обманутые дольщики Астаны не могут пробиться к акиму Исекешеву

18:35 08.01.2018 Демарш в акимате закончился просьбой не шутить с народом





Дольщики не смогли добиться встречи с акимом Астаны Асетом Исекешевым



Дольщики "Азбуки жилья" в понедельник, 8 января, требовали встречи с акимом Астаны Асетом ИСЕКЕШЕВЫМ. На встречу с градоначальником пришло больше 30 человек – свободных мест в конференц-зале, куда их пригласили, не осталось ни одного.



Как рассказали "ходоки", в конце декабря правительство приняло решение о выделении средств для достройки столичных проблемных объектов в рамках госпрограммы "Нурлы жер". И теперь они опасаются, что управляющая компания "Орда инжиниринг", которой по решению суда были переданы активы "Азбуки жилья", останется у руля.



Дольщики хотели потребовать от Асета Исекешева, чтобы власти нашли другого застройщика. Но донести свою позицию до акима им не удалось. Вместо Исекешева к народу вышел его заместитель – Сергей ХОРОШУН в сопровождении подчиненных и сотрудников различных правоохранительных органов.



Его появление вызвало бурю негодования у дольщиков, они уже насмотрелись на чиновника во время заседаний межведомственной комиссии.



- Мы не хотим задавать вам никаких вопросов, господин Хорошун. Я народ еле удерживаю. Все возмущены. Вчера на собрании люди сказали: "Хватит! Мы пойдем в международные правозащитные организации", - выговаривал заместителю акима представитель ЖК "Айсанам de Luxe" Халике САГАНДЫКОВ (на снимке).



Сергей Хорошун молча пережидал бурю. Хотя выражение его лица свидетельствовало, что происходящее не доставляло ему удовольствия.



В этот момент сотрудница акимата попыталась запретить мне фотографировать своего начальника. Но в ответ на просьбу назвать свою фамилию спешно ретировалась.



- Избавьте нас от "Орды инжиниринг". Вы нам эту компанию не навязывайте. Вот они построили ЖК "Монблан". И 50 человек не могут получить квартиры даже по решению Верховного суда. Потому что он квартиры перепродал и туда заселил людей. А те 50 человек, которые как мы были бедные, мыкались, остались без жилья, - тем временем продолжал Халике Сагандыков.



При этом выяснилось, что в лагере недовольных работой "Орды инжиниринг" пополнение – о своем недоверии компании, которую, по словам дольщиков, рекомендовал акимат, заявили еще 580 представителей жилого комплекса "Садовые кварталы", а также часть покупателей квартир в других ЖК.



Но Сергей Хорошун стоически продолжал хранить молчание.



- Только с Исекешевым будем разговаривать, - постановили тогда собравшиеся дольщики. – Требуем встречи с акимом!



Заместитель Исекешева, дождавшись, когда крики поутихнут, поднял руки, требуя тишины.



- Аким встретится с вами после 18-го числа.



Его заявление подняло новую волну возмущения.



Замакима пояснил, что Асет Исекешев слишком занят. После чего отметил, что на межведомственной комиссии была выработана единая позиция по реализации имущества проблемных объектов.



- И на сегодняшний день мы направили письма во все правоохранительные органы с учетом того, что перед новым годом было принято постановление правительства о выделении средств и внесении изменений в программу "Нурлы жер", с тем чтобы приостановить реализацию всего имущества не только "Орды инжиниринг", а всех недобросовестных застройщиков. До тех пор пока мы не рассмотрим каждый объект в рамках МВК, - заявил чиновник.



Сергей Хорошун подчеркнул, что в список объектов, на которые выделяются средства, вошли 39 объектов, в том числе жилые комплексы "Азбуки жилья".



- До 18-го числа мы должны создать уполномоченную организацию, которая будет заниматься достройкой. Мы доработаем и представим механизм выделения средств для возведения проблемных объектов, - сообщил он. - Мы раздали предложения по всем проблемным объектам всем застройщикам города. Я думаю, до конца недели у нас будет информация по застройщикам, желающим поучаствовать в программе.



Он пояснил, что застройщик при этом будет выбираться уполномоченной организацией по итогам конкурса.



Его слова мало убедили дольщиков. В итоге они демонстративно покинули акимат.



- Не шутите с народом. Мало не покажется, - напоследок услышали Сергей Хорошун и его свита.



Впрочем, "ответ Чемберлену" не заставил себя ждать.



Уже после обеда в акимате спешно собрались другие дольщики, которые ратуют за то, чтобы компании "Орда инжиниринг" все же доверили осваивать средства по программе "Нурлы жер".



Болат Абилкасимов

Понедельник, 08 Янв 2018, Источник - ratel.kz

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