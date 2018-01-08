 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Принадлежавший семье Каримовых рынок в Ташкенте после смены хозяина в 14 раз увеличил отчисления в казну
18:31 08.01.2018

Расположенный в столице Узбекистана оптовый рынок "Абу Сахий" после смены владельца и названия (теперь это комплекс "Тошкент ипак йули" ("Ташкентский шелковый путь") значительно увеличил отчисления в государственный бюджет. Прежде рынок ежемесячно приносил по 5 млрд сумов ($615 тысяч), сообщает официальный Телеграм-канал президента Шавката Мирзиеева. За 15 дней, прошедших после его реорганизации, в госбюджет поступило 35 млрд сумов ($4,3 млн). Если предположить, что ранее доход государства от рынка за полмесяца составлял 2,5 млрд сумов, объем отчислений увеличился в 14 раз.

Оптовый рынок, расположенный на 25 гектарах в западной части Ташкента, и одноименная карго-компания, которая доставляла на него товары, ранее принадлежали Тимуру Тилляеву - младшему зятю покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. В декабре прошлого года стало известно, что рынок сменил владельца. Эту информацию подтвердил американский адвокат Тилляева, однако никаких подробностей раскрывать не стал.

8 сентября 2016 года, менее чем через неделю после смерти Ислама Каримова, стало известно о том, что власти Узбекистана начали проверку рынка "Абу Сахий" по подозрению в уклонении от уплаты налогов и незаконном использовании иностранной валюты. Источники "Ферганы" тогда предположили, что ревизия означала начало фактической передачи этой частной торговой империи зятьям пришедшего к власти Шавката Мирзиеева.

В октябре прошлого года журналистский консорциум European Investigative Collaborations (EIC) опубликовал результаты своего расследования, касавшегося теневых доходов Тимура Тилляева и его жены Лолы – младшей дочери Ислама Каримова. В статье утверждалось, что "Абу Сахий" был не только источником богатства супругов, но и стоял в центре созданной ими "серой" бизнес-схемы.

Успех рынка, как утверждалось в статье, был основан на неофициальной налоговой привилегии – товары, которые туда поставляли, не облагались таможенными пошлинами (или облагались по сниженной ставке). Эту информацию подтверждала и ныне опальная сестра Лолы – Гульнара Каримова, которая в 2013 году в интервью турецкой газете "Hürriyet" заявила, что "Абу Сахий" работал "без каких-либо налоговых обязательств перед государственным бюджетом" и имел "ежемесячный оборот около $20 миллионов".

Документы, полученные журналистами, свидетельствовали о том, что Лола и ее муж использовали сложную схему с офшорами, в результате которой деньги перечислялись из Узбекистана на счета их компаний в "налоговых гаванях". Для этого в 2013 году Тилляев создал импортно-экспортную компанию Securtrade в Дубае, которая покупала товары в Китае или Турции, продавала их фиктивным компаниям в Швейцарии и ОАЭ. Они перепродавали их шотландским компаниям-пустышкам, которые реализовывали товары торговцам на рынке "Абу-Сахий". Часть проведенных Securtrade сделок, как выяснили журналисты, были фиктивными. В расследовании говорилось о том, что за несколько лет Тилляевы с помощью данной схемы обналичили в Дубае $127 миллионов. Лола Каримова-Тилляева назвала опубликованные в статье данные клеветой и пригрозила ее авторам судебным разбирательством.
08.01.2018

Источник - fergananews.com
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