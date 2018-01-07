Российский тренер сборной Казахстана по футболу Бородюк подал в отставку

17:38 08.01.2018 Александр Генрихович поведал о причинах неудовлетворительных результатов матчей национальной сборной.



Сегодня в Астане состоялось заседание тренерского совета Федерации футбола Казахстана, на котором подвели итоги выступлений национальной сборной в 2017 году. Также был выслушан отчет о работе главного тренера мужской команды Александра Бородюка, сообщает prosports.kz.



Александр Генрихович доложил о причинах неудовлетворительных результатов матчей национальной сборной. В ходе выступления, он посетовал на сжатые сроки подготовки команды к официальным играм из-за неудобного календаря. Также Бородюк взял на себя ответственность за неудачные выступления главной команды страны.



Окончательное решение о судьбе главного тренера национальной сборной будет принято руководством Федерации в ближайшее время, однако по информации некоторых СМИ, Бородюк подал в отставку. Источник - zakon.kz

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