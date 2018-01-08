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    Казахстан   | 
VIP-баня для друзей. Бывший минэконом Казахстана Бишимбаева дает показания
15:59 08.01.2018

У Бишимбаева нет "Пряника"


Экс-министр нацэкономики рассказал про баню

В понедельник, 8 января, в ходе дачи показаний в суде экс-министр национальной экономики Куандык БИШИМБАЕВ рассказал, как у него появился дом в поселке Косшы близ Астаны.

Напомним, по версии следствия, на полученные в качестве взятки средства Бишимбаев построил загородный дом площадью 500 кв.м. стоимостью порядка $400-500 тысяч.

- Я не причастен к деяниям ДЖАКСЫБАЕВА (Бахыта - экс-председателя АО "Байтерек Development" - одного из подсудимых - А.Б.) и его людей. (…) Если я тиынку получил лично, эти обстоятельства были бы давно задокументированы, ведь Нацбюро, как я понял, имело конечную цель и невероятное желание привязать меня к уголовному делу, к которому я не имею отношения. Поэтому, чтобы как-то привязать меня к этому, используется баня в поселке Косшы, которую возвели в ранг коттеджа, лично "принадлежащего Бишимбаеву", - сказал он.

По его словам, объект в поселке Косшы он и его соратники строили совместно, чтобы в будущем вместе им пользоваться. Решение об этом они приняли на одной из дружеских встреч .

- В одну из таких встреч, летом 2015 года, Бахыт всем предложил поучаствовать в строительстве бани. Это было бы дешевле для всех. Каждый мог выезжать туда, приглашать гостей, привозить свою семью. Он говорил, что видел такое в Алматы, то есть наглядно объяснял, как можно в складчину получить выгоду, как это было сделано на юге. Каждый вносит свой взнос. Получается, что не все один тянет, а взамен имеет возможность пользоваться. Всем эта идея понравилась, - сказал Бишимбаев.

Кроме него в проекте участвовали Бахыт ЖАКСЫБАЕВ, Султан НУРЛЫБЕК, Арыстан БАБАГУЛОВ, Аскар ДОСТИЯРОВ и Ринат СИСЕМБАЕВ.

Галымжана ТЛЕУЛИЕВА, администратора ресторана "Пряник", принадлежащего, по словам Бишимбаева, его родителям и родственникам, компания решила назначить заказчиком объекта.

- Летом, в июле 2015 года, Джаксыбаев обратился ко мне с таким же предложением: "Давайте вместе все построим баню, будем пользоваться ею совместно?". Эту же идею он озвучил и Сисембаеву. Сисембаев Ринат, Джаксыбаев Бахыт, Айдар Тыныбаев, Султан Нурлыбек, Тлеулиев Галымжан, Бабагулов Арыстан знают друг друга, иногда вместе ходили в баню, иногда собирались вместе в "Прянике" на втором этаже. Здесь говорилось, что этот ресторан принадлежит мне. Я хочу сказать, что он принадлежит моим родителям и родственникам. Был приобретен в 2012 или 2013 году еще до моей работы в этом холдинге ("Байтерек" - А.Б.).

У Сисембаева, Жаксыбаева и других были свои личные отношения с Галымжаном Тлеулиевым. Они, пользуясь тем, что знакомы со мной, знакомы с Галымжаном, у них были большие скидки в этом ресторане, поэтому они часто проводили там свои мероприятия - обеды, вечера, ужины. И с Галымжаном Тлеулиевым общались также самостоятельно. Все они были с ним хорошо знакомы, - заявил Бишимбаев.

По его словам, все участники проекта решили, что баней, построенной коллективными стараниями, будут пользоваться совместно.

- Договор на строительство решили поручить Галыму Тлеулиеву, так как все его хорошо знали, а быть заказчиком единоличным никто прямо не хотел. Почему также был выбран Галым Тлеулиев в качестве заказчика? Впоследствии предполагалось, что он сможет управлять объектом, так как он был управляющим ресторана, мог организовать там уборку, питание, стирку и всю административно-хозяйственную часть, - пояснил Бишимбаев.

Он уточнил, что решил первым сделал взнос на строительство объекта, чтобы у остальных участников не было сомнений.

По словам Бишимбаева, он ничего не знал о незаконных действиях всех, кто оказался с ним на скамье подсудимых.

- Ваша честь, первую сумму за строительство объекта в поселке Косшы оплатил я сам, из своих средств. Где-то 10 августа я передал эту сумму лично Сисембаеву в "Прянике" в присутствии Галыма Тлеулиева - в качестве вклада в общее строительство. Я решил первым внести свои средства для того, чтобы все остальные, поверив в это, не сомневались и также поучаствовали. Это мои личные средства и средства моей семьи. Моя супруга Назым знала. У меня есть чек, который мне передали после моей оплаты, - сказал Бишимбаев.

Напомним, экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали 10 января 2017 года по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.

Ему вменяют восемь фактов получения взяток и факт хищения бюджетных средств на сумму 1,2 миллиарда тенге. По версии следствия, семь взяток на сумму 346 миллионов тенге были получены в ходе строительства арендного жилья в рамках госпрограммы "Нурлы жол".

Всего по делу проходит 23 подозреваемых. Среди них сын действующего депутата парламента Кабибуллы ДЖАКУПОВА - экс-зампред правления АО "Байтерек Development" Аслан ДЖАКУПОВ, двоюродный брат Куандыка Бишимбаева Султан НУРЛЫБЕК.

8 января, в ходе дачи показаний у суде, Куандык Бишимбаев попросил прощения у главы государства Нурсултана Назарбаева.

Анар БЕКБАСОВА
08 Янв 2018,

Источник - ratel.kz
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