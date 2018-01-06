 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мирзиеев назвал историческим соглашение с "Росатомом" о проекте АЭС
15:07 08.01.2018

В конце декабря "Росатом" и правительство Узбекистана подписали в Ташкенте межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях

ТАШКЕНТ, 8 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал историческим соглашение правительства страны и госкорпорации "Росатом", предусматривающее проект строительства атомной электростанции (АЭС) в республике, сообщает Podrobno.uz.

Участок изготовления топливных таблеток диоксида урана
© Sputnik/ Александр Кряжев

Россия может профинансировать строительство АЭС в Узбекистане
"Говоря о планах по строительству первой атомной электростанции (АЭС), глава государства назвал историческим соглашение, подписанное с Россией, которое предусматривает сотрудничество в этой области", - сообщает podrobno.uz в материале по итогам выступления Мирзиеева на внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Ташкентской области в минувшие выходные.

"Впервые в истории подписано соглашение о строительстве АЭС, мы думаем о завтрашнем дне. Нужно задаться вопросом, что достанется будущему поколению", - цитирует издание Мирзиеева.

Ранее сообщалось, что в рамках подписанного соглашения стороны намерены возобновить работы по таким направлениям, как поставка топлива для исследовательского реактора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана, создание линейки фармпрепаратов на основе изотопов, а также сотрудничество в сфере разведки и добычи урана.

Sputnik / Рамиль Ситдиков

Источник - ru.sputniknews-uz.com
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