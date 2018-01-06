Мирзиеев назвал историческим соглашение с "Росатомом" о проекте АЭС

15:07 08.01.2018 В конце декабря "Росатом" и правительство Узбекистана подписали в Ташкенте межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях



ТАШКЕНТ, 8 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал историческим соглашение правительства страны и госкорпорации "Росатом", предусматривающее проект строительства атомной электростанции (АЭС) в республике, сообщает Podrobno.uz.



Участок изготовления топливных таблеток диоксида урана

© Sputnik/ Александр Кряжев



Россия может профинансировать строительство АЭС в Узбекистане

"Говоря о планах по строительству первой атомной электростанции (АЭС), глава государства назвал историческим соглашение, подписанное с Россией, которое предусматривает сотрудничество в этой области", - сообщает podrobno.uz в материале по итогам выступления Мирзиеева на внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Ташкентской области в минувшие выходные.



"Впервые в истории подписано соглашение о строительстве АЭС, мы думаем о завтрашнем дне. Нужно задаться вопросом, что достанется будущему поколению", - цитирует издание Мирзиеева.



Ранее сообщалось, что в рамках подписанного соглашения стороны намерены возобновить работы по таким направлениям, как поставка топлива для исследовательского реактора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана, создание линейки фармпрепаратов на основе изотопов, а также сотрудничество в сфере разведки и добычи урана.



Sputnik / Рамиль Ситдиков Источник - ru.sputniknews-uz.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515413220

Новости Казахстана

