Ближний Восток: перспективы в 2018 году, - И.Шамир

14:07 08.01.2018 Ближний Восток: перспективы в 2018 году

многое зависит от усилий Москвы, которая стала после сирийской кампании самым мощным региональным фактором



Исраэль Шамир



На Новый Год принято заглядывать в будущее и подводить итоги прошлому. Ближайшее будущее Ближнего Востока зависит от основных событий года минувшего, а это были



- русская победа в Сирии, то есть победа коалиции, поддерживающей президента Башара аль Асада.



- образование Восточного "треугольника Астаны" - Москва-Тегеран-Анкара и противостоящего ему Западного треугольника Вашингтон-Тель-Авив-Рияд.



- поражение черного псевдо-халифата "Исламского Государства".



- шаги непредсказуемого и амбициозного наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана (МБС),



- попытки президента Трампа решить палестинско-израильский конфликт и всемирное осуждение его шагов;



- возвращение Палестины на повестку дня.



В Сирии можно надеяться на продолжение стабилизации, ликвидацию оставшихся очагов сопротивления, активизацию переговорного процесса. Но этому вектору противостоят усилия США по мобилизации своих подопечных – сирийских курдов и бывших боевиков ИГИЛ, создавших немалую армию на границе с Иорданией. Они еще могут снова ввергнуть Сирию в новый виток войны. Поэтому Сирия и ее союзники требуют немедленного вывода незаконно находящихся на сирийской земле американских военных. Готовящийся Россией и ее союзниками переговорный процесс между сирийскими оппозиционными силами и сирийским правительством может повести Сирию к прочному миру.



Залогом стабильности на Ближнем Востоке становится Восточный треугольник Москва-Тегеран-Анкара. Если этим трем мощным державам удастся сдержать и нейтрализовать внутренние противоречия, и действовать сообща, они смогут принести мир и благоденствие как Ближнему Востоку, так и Закавказью.



Им противостоит Западный треугольник Тель-Авив – Вашингтон – Рияд, настроенный на большие перемены.



Многое будет зависеть от Саудовской Аравии, где наследный принц МБС ведет очень рискованную игру. Его конфронтация с Ираном, неудачная попытка изолировать Катар, война в Йемене, неудачная попытка расколоть Ливан и поддержка мирного плана Трампа по Палестине делает будущее крайне непредсказуемым.



Наследный принц вступил в конфликт с элитами королевства, когда он запер в гостинице и велел пытать богатейших подданных, пока те не заплатят выкуп. В королевстве был измененен порядок престолонаследия; вожди племен и кланов отстранены от власти. Но принц не тормозит, а идет вперед, удваивая ставки.



Наиболее опасна военная риторика Саудовской Аравии относительно Ирана. Саудовская Аравия не может воевать с Ираном сама, но ее нынешнее руководство пытается вовлечь Израиль и США в этот конфликт.



Израиль не хочет воевать с Ираном, при всей своей враждебности, реалистически понимая, что это слишком большой и сильный противник. Израильское руководство предпочитает, чтобы США воевали с Ираном.



Президент Трамп, хотя тоже враждебен Ирану, пока показывает, что он не хочет большой и опасной войны, последствия которой могут быть крайне тяжкими.



В свете этого противостояния Западного треугольника (Саудовской Аравии, Израиля и США) – Ирану можно воспринимать и вспыхнувшие в Иране беспорядки. Причины их – чисто внутренние и экономические: высокая безработица, инфляция, рост цен. Их усугубили либеральные меры президента-реформиста Роухани, который убрал субсидии для бедных слоев населения. Разочарование тем, что договоренности по атому и смягчение режима санкций не повысили уровень жизни народа, также подлили масла в огонь.



Стратегические противники Ирана используют эти волнения на максимум – львиная доля коммуникаций, поощряющих демонстрантов и призывающих все громить, исходит из Саудовской Аравии и из Англии. Противники надеются подорвать Иран и сломить его без войны. На худой конец – заставить иранские власти замкнуться на собственных внутренних проблемах. Если Тегеран не сможет больше оказывать помощь Сирии, Газе, Йемену, у Западного Треугольника появятся новые шансы на успех.



Если все же демонстрации не изменят внешнеполитический курс Тегерана, и дело дойдет до войны США против Ирана, весь Ближний Восток заполыхает, и неизвестно, что уцелеет.



Эта опасность пугает не всех. Определенная часть убежденных сторонников Трампа, ("христианские сионисты") ведомы мистической верой в неизбежность и желательность Армагеддона, "последней войны" перед Вторым Пришествием.



Другая часть сторонников Трампа, "еврейские сионисты", тоже воодушевлены мистическими ожиданиями, вплоть до создания еврейского храма ("Третий Храм") в Иерусалиме на месте мечети эль-Акса или рядом с ней. Раньше такие мысли посещали только немногочисленных фанатиков, но сейчас они получили заметное распространение.



Хотя сами руководители США и Израиля – люди трезвые и рациональные, нельзя исключить динамику мистических настроений, которая может привести к большой войне на БВ.



Израиль постарается отсидеться в стороне в случае большой войны. Но если израильское руководство поверит в возможность победы, то Израиль может пуститься на авантюру в Ливане, Сирии, Газе.



Палестина вступает в полосу принятия важных решений. Сама концепция Двух Государств, то есть раздела исторической Святой Земли между Еврейским и Арабским государствами, служившая с 1948 года основой всех решений, сейчас оспаривается и даже отрицается широкими массами и элитами, как еврейскими, так и палестинскими. Но нет нового конценсуса для решения проблемы: правящие круги Израиля хотят минимизировать палестинское присутствие и влияние, а многие палестинцы были бы готовы к совместной и равноправной жизни с евреями в общем государстве.



Соединенные Штаты под руководством Трампа поддерживают израильскую жесткую линию. Москва могла бы провести встречу между израильской и палестинской неформальными неправительственными делегациями для создания альтернативы зашедших в тупик переговоров между официальными Израилем и ПНА, а затем инициировать урегулирование на основе полного слияния Израиля и Палестинских территорий при условии равенства гражданских прав населения вне зависимости от вероисповедания.



Самое острое противостояние региона сейчас связано с Саудовской Аравией и Ираном. Когда завершатся протесты в Иране – а большинство экспертов считает, что они уже затухают, - Москва могла бы выступить посредником между Саудовской Аравией и Ираном для смягчения напряженности.



Итак, на Ближнем Востоке маячат опасности и войны, но есть и реальный шанс на мир и благоденствие. В конечном итоге многое зависит от усилий Москвы, которая стала после сирийской кампании самым мощным региональным фактором, пользующимся доверием всех сторон. Источник - Завтра

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