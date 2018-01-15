Монах по имени папа. История отца Стефана из Кыргызстана

14:01 08.01.2018 Монах по имени папа



Александр Канубриков решил стать священником в Кыргызстане. Принял постриг в Казахстане, став монахом Стефаном. Там же он усыновил детей, а внуков ждет уже в России. Удивительная судьба монаха, ставшего папой для семнадцати приемных ребятишек, началась в Свято–Никольском храме, на побережье Иссык–Куля. И эту добрую, наполненную жизнью и любовью историю мы специально приберегли для наших читателей к Рождеству Христову.



В 19 лет ушел служить. Богу.



Саша Канубриков родился в обычной советской семье: мама - учитель русского и литературы, папа - директор пансионата. Жили они в селе Бостери, по праздникам посещали Свято–Никольский храм, в соседнем селе Ананьево. Класса с шестого мальчик уже сам ездил в храм за пятьдесят километров от дома. Родителям ничего не говорил - не мог он им толком объяснить, почему в тишине и благости сельской церкви, среди икон, украшенных цветами, он чувствовал себя ДОМА.



А батюшка Виктор, который в храме служит уже более 30 лет, всегда говорил мальчику Саше, что Господь стучится в сердце каждого - главное, услышать это и открыться ему. К окончанию школы Александр Канубриков точно знал, что станет священником. Родители сильно удивились, но препятствовать решению сына не стали. В семнадцать лет Александр поступил в Алма–Атинское духовное училище. Это был 1993 год - время голода, неразберихи и тотальной нехватки денег ни на что, кроме хлеба насущного. Первое время общежитием для семинаристов были церковные помещения под кафедральным собором: они ночевали в спальниках, а занимались по учебникам, перепечатанным с отксерокопированных книг.



Но именно эти "условия вымораживания" оставили на скамье училища только тех, кто действительно пришел в священство ради веры. В семинарии Александр познакомился с со своим духовным отцом - митрополитом Алма–Атинским (ныне - Тульским и Ефремовским) Алексием, который поддержал решение молодого семинариста стать монахом. В Великий пост 1995 года 19–летний Александр Канубриков принял постриг. С того момента - он монах Стефан.



В то время закрытые храмы восстанавливались быстрее, чем успевали "воспитывать" для них новое поколение духовенства. Молодого монаха Стефана сразу отправили в отдаленное казахское село Урджар. Новый настоятель приехал в закрытый много лет храм: познакомился с прихожанами, вместе они сделали ремонт за считанные дни, и первое богослужение состоялось на Вербное воскресенье.



Жил девятнадцатилетний батюшка в крохотном домике при храме - с протекающей крышей и земляным полом, застеленным толем. Но за лето он привел жилище в порядок - пригодились все те навыки, которым научил Александра отец–хозяйственник.



А в двадцать лет монах принял решение взять на воспитание малыша. Если бы в наше время монах, живущий в землянке, пришел бы в дом малютки и попросил ребенка на усыновление, ему бы сразу указали на дверь. Но тогда в Усть–Каменогорском доме малютки едой не пахло даже в обед. Заведующая этим заведением сердцем чувствовала, что хотя бы один из ее воспитанников будет сытым и счастливым, если станет сыном монаха. Она сказала, какие необходимо собрать документы для усыновления, и уже через неделю Канубриков привез в Усть–Каменогорск папку с бумагами, а увез сына.



Прихожане, узнав о пополнении в семье своего батюшки, стали заботиться о малыше - кто творог принесет, кто молоко и крупы. Подарили молодому папе и манежик, и коляску. Узнав о том, что Стефан усыновил мальчика, к нему перебралась его родная бабушка, которая поддержала внука–священника и укрепила в нем мысль - служить Богу через людей. А однажды монах сказал: "Кажется, нашему Сережке будет скучно одному..."



Все евангелисты в сборе



В 1998 году в семье появился Лука, затем Вова. А потом отец Стефан решился взять девочку. Одномесячную малышку весом 2,2 кг назвали Матроной: незадолго до этого в далекое село приехали люди из Подмосковья и привезли икону тогда не известной на востоке Казахстана святой Матроны Московской.



В 2000 году жизнь монаха сильно изменилась - погиб папа, сорвавшись с крыши коттеджа, который чинил. Мама осталась одна. Но, к счастью, появилась возможность постоянно ездить к сыну в гости - ведь его к тому времени перевели в город Талгар, что под Алма–Атой. Там же семья Канубриковых снова пополнилась: в 2004 году появился Ваня, в 2006–м - Илюша, в 2009–м - Варя, потом Коля и Марк. Отец Стефан шутил: "Теперь все евангелисты в сборе".



Приемный отец понимал, что детки его нуждаются в собственном доме. Он продал родительскую дачу и начал строить собственный коттедж - большой, двухэтажный, где у каждого ребенка было свое пространство.



Там они прожили два года, а потом монах Стефан принял решение перебраться в Тулу - поближе к своему духовному отцу Алексию. Именно он и помог своему духовному чаду с жильем, предоставив на время загородный домик своих родственников. В Россию перебрались и мама Нина Ивановна, и няня ребят Наталья, по образованию медсестра. Она уже стала практически членом семьи, ребятишки зовут ее мамой, хотя по возрасту она им в бабушки годится. Солнечным днем в январе 2014 года стюардессы рейса Алма–Ата - Москва помогали священнику рассаживать на борту одиннадцать детей. Они летели в новую жизнь.



Знакомьтесь, Данилка - ваш новый братик



В конце мая 2014 года старшие сыновья - Сергей и Максим отправились на месяц в Казахстан сдавать сессию в колледже пищевой промышленности и получать дипломы. В телефонных разговорах отец Стефан их интриговал: "Дома вас ждет сюрприз!" Сюрпризом оказался "солнечный" малыш Данил, которого родные родители бросили в роддоме из–за того, что родился мальчик с синдромом Дауна. А монах Стефан мечтал взять в семью именно такого ребятенка, ведь таких, как Даня, не зря называют вечными детьми - они, даже вырастая, остаются добрыми, ласковыми, открытыми, верными и преданными. Затем в семье Канубриковых появилась Катя и первый тяжелобольной малыш - Степа. Мальчика с грубым поражением центральной нервной системы и врожденным фиброзом легких брать из дома малютки никто не хотел, он с рождения лежал в больнице. А потом пришел отец Стефан. Из больницы четырехмесячного кроху выписывали с новой фамилией - Канубриков.



Степа - полностью лежачий мальчик, который из–за нехватки кислорода дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Увидеть кого–либо он не может - реагирует лишь на голос. Но Степа умеет делать главное - он провоцирует души на любовь. Беспомощного малыша любят все, кто носит фамилию Канубриковых.



- Мои старшие дети физически здоровые. И в какой–то момент пришел к тому, что теперь надо брать больных детей. И для меня в этом слове нет ничего оскорбительного. Но этих детей боится наше общество, их в принципе не усыновляют. До пяти лет они живут в домах ребенка, а потом сказка заканчивается, и их отправляют в интернаты для больных людей. И это постепенное угасание жизни. Я убежден, что любой ребенок должен быть в семье. Априори. А если он больной, то ему в трехкратном размере нужно внимание родителей и государства. Слава Богу, что больные дети у меня есть. Я вижу, как они радуются жизни, что они в семье, и пусть братья и сестры им не родные по крови, но они всегда помогут, погладят, на руки возьмут. Конечно, я не заставляю старших детей быть постоянными няньками, не гружу их проблемами, ведь это может и в депрессию вогнать. У них своя жизнь, свое развитие, но поскольку мы живем в одной семье, то в любом случае соприкасаемся и помогаем друг другу. К сожалению, на больных детей не всегда адекватно реагируют, но я считаю, что нашему обществу они очень нужны. Наверное, Бог сохраняет им жизнь, чтобы наши окаменевшие сердца немного размягчались. Такие дети - это особая линия моей жизни, - рассказал о своем решении монах Стефан на православном портале Pravmir.ru.



После Степы в жизнь семьи пришли Саша с недоразвитыми конечностями - из Челябинска. За Димой отец Стефан ездил в Астрахань, а за Андреем - в Ярославль. У Димы и Андрея нерабочие нижние части тела. Они передвигаются по полу на руках, подтягивая за собой мягкие и покорные тонкие ножки. Трех последних ребят монах нашел в группах потенциальных усыновителей в "ВКонтакте".



Вместо P.S.



Сейчас семья Канубриковых живет в большом особняке, который смогли выкупить благодаря собственным ресурсам и помощи неравнодушных людей. Перешагнув порог этого дома, гости оказываются в домашней церкви - с оборудованным иконостасом и деревянным аналоем. Главной святыней в семье считается икона Киево–Печерской Божьей Матери, которую отцу Стефану когда–то подарила незнакомая пара: муж и жена принесли ее священнику домой. Она была практически черной, а пока висела в детской комнате, лик начал проясняться. Сейчас икона выглядит словно после реставрации. Канубриковы почитают ее как чудотворную.



Хотя, наверное, главный чудотворец в семье Канубриковых - это любовь. Вернее, ее правильная иерархия. На главном месте - любовь к Богу, на втором месте - любовь к ближним. Вот и весь секрет счастья этой большой и дружной семьи, в которой старшие дети уже служат в армии, а их девушки приходят в гости к Канубриковым и помогают заботиться о младшем поколении. Средние учатся в школе, занимаются спортом, путешествуют. Младшие просто живут и не боятся, что их когда–нибудь предадут близкие только за то, что у них нет ручек или ножек. А их папа - многодетный монах Стефан - каждый день проповедует христианство без слов: своей жизнью, такой непростой, но наполненной настоящей любовью.



прямая речь



Да, я монах и я воспитываю детей. Моя жизнь мне не принадлежит, я принадлежу детям. И, наверное, это тоже по–монашески. Монах не должен заниматься только собой и своим бытом, а ему нужно все время посвящать другим людям. Когда качаешь ночью ребенка, вспоминаешь, что в это время обычно подвижники благочестия молятся, то тоже начинаешь совершать молитву, при этом делая еще полезное для других. Времени на богослужение у меня предостаточно, потому что большую часть своего времени я нахожусь с детьми. А как мы Богу служим? Только ли это молитвы и священнодействия?



Я служу Богу через ближних, которые окружают меня, - это самое высокое служение.



Надежда ХОХЛОВА.

Фото из семейного архива Канубриковых Источник - Вечерний Бишкек

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