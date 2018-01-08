 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
КазКНБ расследует дело "Золотой ОПГ"
13:32 08.01.2018

По версии следствия, они перевезли через границу контрабанды на сумму свыше 33 миллионов тенге.

КНБ РК пресек деятельность ОПГ, длительное время занимающейся контрабандным вывозом незаконно добытой золотосодержащей руды в КНР, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

В ходе проведения спецоперации в городах Алматы, Астана и Степногорск задержаны члены группы, в том числе один гражданин Китая. На станции "Алтынколь" задержаны 2 вагона с золотосодержащей рудой общим весом 106 тонн. Изъята подложная документация.

Проведены обысковые мероприятия в складских помещениях, используемых указанными лицами для хранения и переработки золотосодержащего сырья. Обнаружена кустарная лаборатория для проведения исследований руды на содержание золота.

По данным фактам начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Как сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе городского суда, лидеры и участники ОПГ арестованы.

По данным суда, следственным департаментом комитета национальной безопасности расследуется уголовное дело по факту экономической контрабанды золотосодержащего сырья из Казахстана в Китай в отношении Хан В.

Его подозревают в том, что с марта 2017 года по декабрь, в группе лиц с Аслановым Ф., Литвиновым М., Кажакат А. и другими участниками преступной группы, с обманным использованием документов и недостоверным декларированием, без уведомления уполномоченного органа и прохождения установленных процедур государственного контроля, под видом товара "кварц" (природный, кроме песка) перемещали через таможенную границу Таможенного союза из Казахстана в Китай золотосодержащий концентрат в количестве 106 тонн стоимостью более 33 миллионов 116 тысяч 350 тенге.

Суд санкционировал меру пресечения в виде "содержания под стражей" в отношении подозреваемых по статьям 234 части 3 пункту 2 (экономическая контрабанда), статье 262 части 2 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) Уголовного кодекса Республики Казахстан сроком на два месяца.

Срок содержания под стражей подозреваемых исчисляется с 3 января 2018 года.
8 января 2018,

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515407520
Новости Казахстана

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