Звездный час Чокая. К истории "советского" Туркестана, - Б.Махдумзод

11:14 08.01.2018 Звездный час Чокая



Пятым узбекским государством, начиная с первого государства Шейбанихана, созданным разноликим интернационалом туркестанцев в пестром составе: автохтонных сартов и таджиков, бухарских евреев с ашкенази, казахов, татар, русских и даже немцев стала настоящая демократическая республика. Изначально названная "Туркистон Мухторияти", впоследствии в местной историографии, чтобы не путать с ТАССР именуется Кокандской Автономией со своим гербом, гимном и флагом, адекватным достойным интеллигентным правительством во главе с известным петроградским юристом Мустафой Чокаевым. Кровожадные каратели Автономии Коканда даже не удосужились придумать собственное наименование марионеточной туркестанской республики в составе РСФСР и как подлые плагиаторы украли название у своих жертв, назвались Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республикой.



Мустафа Чокаев – родственник знаменитого российского разведчика, ротмистра Чокан Валихана, шпионившего в Кашгаре и помогавшего Российской империи завоевать Туркестан. Погиб при невыясненных обстоятельствах после конфликта с татарским мурзой полковником Черняевым. Он был незаслуженно и несправедливо отстранен от участия в походе на ближних подступах к стратегическому Ташкенту. Мустафа Чокаев учился в ташкентской мужской гимназии под нынешними курантами Ташкентского сквера в то время когда ее директором был Федор Керенский, а впоследствии состоял в тесных связях с его сыном Александром Керенским в качестве коллеги из одной адвокатской конторы Санкт-Петербурга. Жуткая история окончания гимназии золотой медалью завершилась тем, что ярый расист-шовинист генерал-губернатор Александр Васильевич Самсонов лично забрал себе медаль Мустафы и заявил, что не отдаст ее ни за что "киргизской обезьяне".



Звездный час Мустафы Чокая, так его называла пресса того времени это период его руководства Автономией Коканда. Однако всю жизнь страдавший от шовинизма и здесь Мустафа пострадал от великоросского шовинизма, причем, когда его Декретом запретили, как и антисемитизм. Многие не знают, что первым декретом, изданным Свердловым и Ульяновым был "Декрет о национальном ущемлении", прежде всего защищающий евреев-революционеров. Только за определение их национальности вслух, человек получал десять лет тюрьмы. В этом же декрете был небольшой пункт о великоросском шовинизме, возможно вписанный самолично Ульяновым-Лениным



Именно шовинисты не дали Мустафе Чокаю развернуться как профессиональному юристу и государственному деятелю в интересах своего народа и своей страны, приобретающей международное значение. Поэтому он одним из первых умов Востока увидел и понял кощунственную лживую политику новой власти Кремля против народов Средней Азии, направленную на осуществление неоколониализма. Именно Мустафа Чокай оказался тем страшным динамитом, способным находясь в Париже взорвать весь фундамент колониального режима Москвы в Средней Азии. Сталин считал его опаснее Троцкого и давно был выдан карт-бланш на ликвидацию



Наконец, удобный случай представился, и была придумана тайная операция советских спецслужб "Феникс". Оказывается, ее разработал лично Наум Эйтингон. Мустафа Чокаев был физически ликвидирован в берлинской клинике "Чаритэ" советским разведчиком Саидовым Исламбеком, уроженцем Исфара-гузара Коканда. Впоследствии посвященный в тайны спецслужб Советского Союза Эдуард Арбенов, выплеснул эту историю художественными книжками Феникс, Берлинское кольцо.



Причины гибели Кокандской Автономии Республику провозгласили на Четвертом Чрезвычайном краевом съезде, состоявшемся в ноябре 1917 года в бывшей столице ханства Коканде и назвали Туркистон Мухторияти (Автономия Туркестана). Управляли ею банкиры из немцев, русских, сартов, татар; джадиды из семиреченских казахов, пишпекских киргизов, ферганских сартов и таджиков, татарских просветителей; заводчики из евреев, немцев, русских, сартов.



Вообще тот период столичного города Коканда как центра межнациональной культуры всего Туркестана характеризуется не определением людей по этническим параметрам, а по их качественным и социальным характеристикам. Именно в благополучном городе Коканде ХХ-столетия пришлого европейского населения было больше автохтонного туземного до случайного приобретения независимости Узбекистаном в сентябре 1991 г.



В единогласно принятой краевым съездом резолюции указывалось, что Туркестан объявляется территориально автономным в составе Федеративной Российской Республики, было определено название нового государственного образования "Туркистон мухторияти" ("Туркестанская автономия"). Съезд определил структуру власти: до созыва Учредительного собрания вся полнота власти сосредотачивалась в руках Туркестанского Временного Совета и Туркестанского национального собрания (Миллий мажлис). Правительство сформировалось из членов временного совета в составе 12 человек, в него вошли:



- Мухаммаджон Тынышпаев - премьер-министр, министр внутренних дел;



- Ислом Султан Шоахмедов - заместитель премьер министра;



- Мустафа Чокаев - министр иностранных дел;



- Убайдулла Ходжаев - военный министр;



- Юрали Агаев - министр земледелия и водных ресурсов;



- Обиджон Махмудов - министр продовольствия;



- Адурахмон Уразаев - заместитель министра внутренних дел;



- Соломон Абрамович Герцфельд - министр финансов.



Остальные 4 места остались вакантными и предназначались для замещения кандидатурами от европейской части населения Туркестана. Численность народного собрания была определена в 54 места, где одна треть (т. е. 18 мест) представлялась представителям от различных краевых европейских организаций, фактически в основу схемы государственного устройства был положен принцип пропорционального представительства крупнейших этнических групп Туркестанского края. Съезд также принял специальное обращение к населению, в котором торжественно провозглашалась приверженность автономного Туркестана демократическими свободам и принцип интернационализма во имя обеспечения благосостояния, культурного развития и тесного содружества всех населяющих край народностей. Решения IV Чрезвычайного краевого мусульманского съезда получили всенародное признание, 6 декабря 1917 г. в Старом городе Ташкента состоялся 60-тысячный митинг мусульманского населения, приветствовавший образование правительства Автономного Туркестана и признавший его единственной властью в крае. В поддержку "Туркистон мухторияти" прошли многотысячные митинги, собрания и демонстрации в других городах и селениях края. На страницах национальной прессы выступали известные в крае просветители, политические и общественные деятели: Бехбуди, Мирмухсин, Мунаввар Кары, Фитрат, Чулпан.



Большевистское правительство с первых дней провозглашения Туркистон Мухторияти объявило ее "незаконной", затем приняло решение арестовать "главарей Кокандского автономного правительства". Уже 18 декабря Исполком Ташсовета, состоящий из анархистов, монархистов, бундистов, кадетов, левых и правых эсеров вынес решение о снабжении оружием рабочих Коканда и организации там Красной гвардии.



К этому времени внутри самого правительства Туркистон Мухторияти все более усиливаются противоречия между лидерами, представляющими интересы различных социальных слоев и групп мусульманского населения. Снова проявилось прежнее противоборство между "Шуро-и-Исламия" и "Шуро - и - Улема", несколько ослабленное в связи объявлением автономного Туркестана. Это противоборство стало представлять серьезную угрозу подрыва изнутри единства автономистского движения. Суть разногласий, сводилась прежде всего к различному пониманию самой сущности автономии и методов ее обретения. Правительство Туркистон Мухторияти оказалось в крайне сложном положении: отсутствие единства в самом правительстве: углубляющийся продовольственный кризис, ухудшение финансового положения, вызванное дополнительными расходами на военное формирование.



С ростом вооруженных сил в правительстве автономного Туркестана усиливаются позиции сторонников более решительных действий. В самом же Коканде приобретает конфликтный характер противостояние между новым городом, где власть находилась в руках Кокандского совета рабочих солдатских депутатов, и старым городом, в котором были сосредоточены правительственная резиденция Туркистон Мухторияти и городские мусульманские организации. В каждой из этих сторон усиливаются позиции сторонников силовых методов разрешения конфликтов. В такой напряженной обстановке в ночь на 30 января 1918 г. неизвестными группами было организовано нападение на крепость, телефонную станцию, здание Кокандского совета. Оно не увенчалось успехом, но спровоцировало последующие трагические события.



Из названия республики видно, что она не претендовала на большие амбиции, была ориентирована на Москву и Петроград, однако находящиеся в Скобелеве и Ташкенте колонизаторы-шовинисты под руководством пресловутого авантюриста Федора Колесова и тщедушного прапорщика Евгения Перфильева постарались утопить первую демократическую республику Туркестана – Кокандскую АВТОНОМИЮ в собственной крови аборигенов-туземцев. Уже 30 января, в течении одного дня, были приведены в мобилизационную готовность силы Кокандского совета рабочих и солдатских депутатов, запрошена военная помощь из Ташкента, Скобелева, Андижана, Намангана. Всего к началу февраля 1918 г, в Коканд прибыло 11 эшелонов с кавалерийскими, артиллерийскими и пехотными частями. Из Скобелева был направлен вооруженный до зубов крупный черносотенный отряд. Из Ташкента прибыли два бронепоезда. Один стоял на станции "Второй Коканд" и поверх Романовского парка посылал шрапнельные бомбы гаубиц на северную часть города. Другой пригрелся на путях нынешнего товарного двора станции Коканд (тогда это называлось ЗАГОТЗЕРНО) и бомбил незащищенные кварталы глинобитного Старого города. После трех дней обстрела за Коканд-Саем остались только больные старики, раненые и убитые. Все, кто мог двигаться хотя бы ползком – убрался из Коканда. Командовал бронепоездами маленький поручик Перфильев, занимающий пост военного министра в шовинистическом правительстве черносотенца Колесова.



В бронепоездах сидели армянские головорезы из Дашнакцутюн одетые в новенькие гимнастерки и шинели, обеспеченные винтовками-трехлинейками Мосина, еще в смазке. Это озверевшее уголовное стадо ташкентские комиссары набрали на базарах, на вокзалах, в криминальных притонах Ташкента. Прибыв в Коканд, они получили приказ примкнуть штыки и северной группировкой пошли от Романовского парка по Розенбаховской улице. По перпендикулярной к ней нынешней Стамбульской пошла южная группировка. Северные каратели-армяне прошли по Ег-базару и дальше через Коканд-Сай на Янги Чорсу, а южные каратели завернув на Ходжентскую улицу прошли по Каменному мосту (Гишт-куприк) и объединившись с северными на центральной площади города Чорсу, прочесали весь Старый город широким охватом на юг до современного кладбища Шайхон… Всех, кто попадал в поле зрения, расстреливали либо протыкали штыком. Катта-Сай, Коканд-Сай и Кыпчак-Арык были полноводны кровью туземцев.



Так армяне отмечали события 1915 года, которые к сартам не имели никакого отношения. Характерно, что армяне вымещают свою месть против кого-то из своих даже конкретных обидчиков, на бессловесных и беззащитных узбеках слишком уж часто, взяв это за правило. Обидели их турки – выместили злобную ярость на миролюбивых сартах Коканда, Маргилана, Ферганы, Андижана (доцент исторического факультета Ферганского университета Умаралиев Акбарали собрал документов тематики три чемодана). Обидели их азербайджанцы – мстят опять узбекам, которые даже не знают что такое Арцых, да и азербайджанцев не совсем ясно представляют в одном ряду этнических родственников. Даже армянский мэр французского города Вьен – родного городка героя России и Франции Жозефа Наполеона Мартена (чью могилу в Фергане на протяжении десятков лет приходилось облагораживать), отказался от процедуры братского сближения его города с Ферганой (побратания) мотивируя свой отказ тем, что узбеки относятся к "тюркской расе", а он ее не признает достойной в цивилизации.



Город Коканд был блокирован с трех сторон и обстрелян из 12 артиллерийских орудий. Штаб автономистов располагался в каменном здании торговой фирмы "Треугольник". Крепостной артиллерией командовал феййерверкер Федор Зазвонов. Крепостная артиллерия Коканда с 12 февраля 1918 года вела интенсивный огонь по "Старому городу". На десятый день из Ташкента прибыли одиннадцать эшелонов под командованием председателя Туркестанского Совета "народного комиссара" Федора Колесова и военного комиссара Туркестана Евгения Леонидовича Перфильева. Правительство Кокандской Автономии этими "товарищами" было арестовано и безжалостно физически уничтожено. По сообщениям газет тех лет после этого обстрела "Коканд представлял из себя страшную картину. Одна треть старого города уничтожена в полном смысле этого слова". На протяжении трех последующих суток в Коканде продолжались пожары, погибло около 13 тысяч человек, а в старом городе были разграблены все магазины, торговые фирмы, банки и квартиры. В те же дни начались и аресты всех тех, кто имел хоть какое либо отношение к Временному правительству, некоторых арестованных расстреливали без суда и следствия. Часть членов правительства Туркистон Мухторияти была убита, другая - арестована.



Таким образом, Кокандская Автономия не просуществовала и трех месяцев (ноябрь 1917 – февраль 1918 гг.), а старинный и культурный город Коканд лишился своего населения. Было 140 тысяч, осталось 12 тысяч. Считается, что за три дня армяне уничтожили официально 13 тысяч местных жителей Коканда. Город лежал в руинах. В разных частях Ферганской Котловины возникли кишлаки с названием Коканд. Это беженцы-кокандцы так любовно называли новые места обитания. Кокандские события вызвали большой резонанс. Все политические организации Туркестана осудили кровавые действия большевиков-карателей. Неоднозначно оценивали эти события и сами руководители Советской власти в Туркестане. Стоит прочитать правдивые произведения истинных большевиков Георгия Сафарова, Петра Кобозева, Низомиддина Ходжаева, Назира Туракулова, Турара Рыскулова и др. Однако, несмотря на это, на состоявшемся 23 февраля 1918 г. заседании Ташсовета, где обсуждались итоги Кокандской операции, большинством голосов была принята резолюция: "Приветствовать революционные войска за стойкость и энергию в борьбе с контрреволюцией", т.е. большевики практически оправдали свои преступные действия. Несмотря на многообещающие декларации о национальном самоопределении большевики не хотели предоставления народам Туркестана реальных суверенных прав.



Советская власть, оказавшись кровавым палачом новой демократии, а заодно и невинного туземного населения, всячески очернила эту республику в литературе и политической декларации. Даже в эпической сказке заказного писателя Георгия Тушкана "Джура", изданной для детей в перестроечные годы не преминули указать "Кокандская Автономия – контрреволюционное движение в Туркестане (ноябрь 1917 – февраль 1918 г.). Объединение русской и национальной буржуазии в целях борьбы с советской властью" (Тушкан Г.П. "Джура", Роман, М. 1986 "Детская литература" стр. 87).



Уничтожив Кокандскую Автономию, управляемую банкирами, джадидами и заводчиками, вместо нее объявили Туркестанскую Автономию, управляемую шовинистического угара бундистами, кадетами, монархистами, эсэрами и всякого рода отребьем из радикальных большевиков, которых необходимо обвинить в уничтожении туземцев. Исследователи Туркестана данного периода, все как один приходят к выводу даже в советских изданиях, что это было маргинальное правление. Туркестанская Автономия не была узбекским государством, даже когда ее обозвали социалистической. В процентном соотношении правительства этого образования, даже де-юре не было узбеков. Мы проверяли архивные документы и обнаружили списки меньшевиков и эсеров отнюдь не туземного происхождения. Этим и объясняется их политика геноцида аборигенов. Химера управлялась шовинистическими элементами, в большинстве своем кадетами и эсерами. Большевики и меньшевики также твердо и уверенно стояли за колонизаторскую политику, причем в самых жестоких ее формах. Сохранился громадный массив литературы, доказывающий беспощадный геноцид руководителей Туркреспублики против туземного населения, тщательно планируемый и разработанный в деталях еще задолго до изобретений фашистов и полпотовцев. По плану колонизаторов-шовинистов, хотя назывались они депутатами-революционерами и теперь по-современному прикрывались партбилетами большевиков, эсеров и т.п. власть, которую они представляли должна была безжалостно и планомерно уничтожить казахов (причем в самых плодородных землях Большого Жуза); каракалпаков в акватории Сыр-Дарьи; киргизов Наманганской и Ферганской областей позволив части откочевать на Алай. Оседлых сартов Сырдарьинской (столичной), Самаркандской, Ферганской областей на землях, обрабатываемых под хлопчатник и подобные дорогостоящие с/х культуры; таджиков Исфаринского, Матчинского, Ходжентского, Ура-Тепинского уездов на их исконных землях.



Все это делалось для того, чтобы заселить эти земли переселенцами из Владимирской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Оренбургской, Астраханской губерний. Есть документы в архиве ЦИА Узбекистана, подтверждающие исполнение тех планов. В истории Туркестана зафиксирован даже так называемый пресловутый провокационный поход Федора Колесова против Бухарского эмирата, закончившийся невиданным позором "господ ташкентцев".



Насильственное подавление Туркестанской автономии явилось одной из причин начала вооруженного сопротивления советской власти, проявившегося в движении борцов за независимость (по-узбекски "истиклолчилар харакати" - повстанческое движение).



Повстанческое движение Средней Азии



В академической истории считается, что именно со дня уничтожения шовинистически ориентированными русскими колонизаторами при помощи армян Автономии Коканда начинается эпоха вооруженного восстания автохтонного коренного населения с плавным переходом в массовое повстанческое движение всей Средней Азии против большевиков.



После уничтожения советской властью Кокандской Автономии, спонтанно зародилось повстанческое движение, искусно заклейменное кощунственными макиавеллистами шовинистического стана именем "басмачи". Однако по логике тюркского языка именно русские колонисты и были басмачами, оккупировавшими родную землю аборигенов.



Официально первым курбаши считается Кичик-Эргаш из Бачкира в 20 верстах от Коканда и оттуда же потом появляется Катта-Эргаш. Кичик-Эргаш был конокрадом-разбойником по кличке Чулок, ему риштанцы сломали ногу. За уголовные преступления был на каторге и хорошо знал русский язык. Помощником у него состоял полковник Петр Корнилов из Дикой дивизии казах происхождением, родной брат генерала Лавра Корнилова. Большевики (точнее было бы их называть псевдобольшевиками, как правдиво писали об этом истинные большевики Кобозев, Рыскулов, Сафаров, Туракулов и др.) захватив в Ташкенте власть, не собирались претворять в жизнь декларированные Лениным лозунги и постулаты Великой Французской революции о Братстве, Равенстве, Свободе. Напротив, они тщательно выдумывали планы эксплуатации народов Средней Азии еще жестче, чем это удавалось царским колонизаторам. Наконец, самое кощунственное – они планировали геноцид народов Туркестана с тем, чтобы на освобожденные земли посадить свой оплот в лице переселенных жителей из неблагополучных губерний России, Кавказа, Украины.



Сущность повстанческого движения Все мероприятия политики "военного коммунизма" осуществлялись насильственными методами и сопровождались широким принуждением и проявлением жестокости. Разгром "Туркистон Мухторияти", политика "военного коммунизма", голод и разруха в Туркестанском крае явились причинами вооруженного сопротивления советской власти. Начало многолетней борьбе против советской власти было положено сразу после разгрома Туркестанской Автономии в Ферганской долине. Первым опорным пунктом вооруженного сопротивления Туркестана стал Кокандский уезд с центром в селе Бачкир во главе с Кичик Эргашем. К марту 1918 г. в Ферганской долине всего лишь в течение месяца уже действовало свыше 40 отрядов воинственных командиров-курбаши.



А к осени 1918 г. под началом 9 крупных предводителей, таких как Катта Эргаш, Кичик Эргаш, Аман-Палван, Исломбек, Мадаминбек, Муэддинбек, Шермухаммадбек и др. в повстанческом движении участвовало свыше 52 тыс. человек. Движение по своим движущим силам и по организационным основам было общенародным движением, охватившим все социальные слои и группы населения. В движении в Ферганской долине участвовали как представители наиболее малообеспеченных слоев населения (дехкане, поденщики, ремесленники и т.д.), так и выходцы из состоятельных слоев – торговцы, баи, представители духовенства. В состав участников движения входили также представители джадидской интеллигенции, которые были его идеологами. Разнообразным движение за независимость было и по национальному составу, большинство его составляли представители коренного населения – узбеки, киргизы, таджики, уйгуры, казахи, каракалпаки, туркмены.



Но в рядах движения было и немало русских, в основном это была перешедшая на сторону Мадаминбека крестьянская армия Монстрова, первоначально созданная для обороны русских переселенческих поселков, а до этого местные искатели приключений. Поэтому исследователи этого явления никогда не обозначали его по этническим признакам, а резюмировали его как антиколониальное – антибольшевистское движение. Большевики в последующем доказали всему миру, что они один строй монархический имперский заменили на другой такой же – коммунистический имперский, что выразилось для народов Средней Азии тем же гнетом неоколониализма под вывеской "социализма".



О масштабах повстанческого движения можно судить по численности его участников.



К 1920 г. число участников достигло 60-70 тыс. человек. Для координации действий отдельных отрядов в Ферганской долине, в период с 1918 по 1923 гг. было проведено более 10 курултаев полевых командиров-курбаши. Движение сопротивления советской власти было наиболее массовым в его начальный период с 1918 по 1924 год. А если говорить в целом, то оно продолжалось до середины 40-х годов.



В первом периоде различаются три этапа: февраль 1918 –весна 1920 гг., май 1920 – конец 1922 гг. и 1923 - 1924 гг., отличающиеся по стратегии и тактике военных действий.



На интенсивность этих действий, их эффективность на каждом из этих этапов сказывалось внутриполитическое состояние самого движения, внешнеполитическая ситуация, определяемая как общеполитическим положением в России и Туркестане, ходом гражданской войны на этих территориях, так и последствиями хозяйственной, военно-организаторской политики, осуществлявшейся большевистским руководством в то время. Несмотря на его подъемы и спады, изменения состава его участников, привнесение вторичных интересов в движение и целую совокупность объективных и субъективных факторов, влиявших на расстановку его сил, основная цель движения оставалась неизменной – независимость Туркестана.



Советское правительство осознавало, что невозможно только силовыми методами сломить сопротивление народа. Введение новой экономической политики, возвращение вакуфов, возрождение деятельности медресе и старых школ значительно облегчило жизнь населения, которое устав от войны и разрухи, перестало поддерживать повстанцев.



К тому же среди руководителей движения наряду с прогрессивно настроенными, которые стремились построить светское государство, были и сторонники создания исламского государства, что, конечно же, не способствовало будущему прогрессу и процветанию государства. Отсутствие согласия и единства среди руководителей движения, а также гибкая политика советской власти стали причинами его поражения.



Ликвидация Красной Армией Хивинского ханства



Образование ХНСР (1917-1924 гг.)



Весть о победе в феврале 1917 г. демократической революции в России была воспринята народами ханств как возможность освободиться из-под влияния Российской империи и развиваться по пути свободы и прогресса. С особенной надеждой встретили это событие джадиды. Следует сказать, что джадидизм Бухары и Хивы, возникнув одновременно с джадидизмом Туркестана как культурно - просветительское движение, после событий первой русской революции 1905-1907 гг. и младотурецкой революции 1908 г, стало приобретать политическую окраску. После февраля 1917 г. произошло организационное и идейное оформление джадидов по примеру младотурков в младобухарскую (в Бухаре) и младохивинскую (в Хиве) партии. Главными оппонентами бухарских и хивинских джадидов явились монархи их государств, а конечной целью была конституционная монархия. Усилиями бухарских и хивинских джадидов, при поддержке министерства иностранных дел России началась подготовка к реформированию общественного устройства ханств.



5 апреля 1917 г, в Хивинском ханстве, а 7 апреля 1917 г. в Бухарском эмирате были обнародованы манифесты, согласно которым власть хана и эмира ограничивалась меджлисом (парламентом) и Советом назиров (министров). Правительство и меджлис возглавили, соответственно, младохивинцы и младобухарцы. Бухарские джадиды с воодушевлением восприняли провозглашение манифеста и в его поддержку организовали демонстрацию. Эмир Бухарский Сайид Алимхан под давлением консервативных сил эмирата отдал приказ о разгоне демонстрации и объявил об отмене манифеста.



Аналогичные события позже произошли и в Хиве, и хивинский хан так же отменил манифест. Октябрьский переворот 1917 г. в Петрограде резко изменил политическую ситуацию в ханствах: Бухара и Хива освободились от протектората России и в то же время отказались признать большевистское правительство Туркестана. Вместе с тем правящие круги ханств усиливают дипломатические отношения с Афганистаном, Ираном и Англией. Главным организатором движения против большевиков в Хивинском ханстве был Джунаидхан, который был назначен командующим войсками и фактически обладал всей полнотой власти. Он развернул подготовку войны против России и Советского Туркестана. В ответ на эти действия большевистское руководство Туркестана в 1918 г. предпринимает военные походы сначала в Бухарский эмират, а затем в Хивинское ханство. Главным итогом этих походов стало подписание договоров о перемирии: с Бухарой - 25 марта 1918 г. в Кизил-Тепе и с Хивой - 9 апреля 1919 г. в Тахте.



Но уже летом 1919 г. эмир Сайид Алимхан и Джунаидхан заключили военно-политический союз против Советов. В ханствах была объявлена всеобщая мобилизация. Джунаидхан неоднократно нападал на правобережную территорию Амударьи. Советский Туркестан и ханства находились в состоянии необъявленной войны. Правительство Туркестана, установив связи с революционными младобухарцами и младохивинцами готовило свержение монархии в ханствах, отправляло туда воинские части и выдавала советскую военную экспансию за "революционный переворот" и "народные революции". В результате этой политики 26 апреля 1920 г. была провозглашена Хорезмская Народная Советская Республика, принята конституция и образовано правительство республики - Совет Народных Назиров во главе с лидером младохивинцев Палван-Нияз Юсуповым; а 6 октября 1920 г. после сентябрьского взятия штурмом с помощью полевой артиллерии и бомбометанием с аэропланов "священной" Бухары Михаил Васильевичем Фрунзе была провозглашена Бухарская Народная Советская Республика, образовано правительство - Совет Народных Назиров во главе с харизматичным Файзуллой Ходжаевым.



Так военными методами были свергнуты монархические режимы в Бухаре и Хиве и провозглашены "народные" республики, с которыми чуть позже был заключен Союзный договор и экономические соглашения, по сути закреплявшие военно-политическую и экономическую зависимость республик от РСФСР.



В первой половине 20-х годов политическая, социально-экономическая обстановка в Туркестане была сложной. В отдельных местах края продолжалась война народов против Советской власти. Хотя сопротивление Советской власти в Ферганской долине было в основном подавлено, это движение продолжалось в ряде областей Узбекистана, Таджикистана, Киргизии (особенно в горных кишлаках) вплоть до начала 40-х годов. Красная Армия в боях с отрядами сопротивления за период с 1918-1924 годы уничтожила около 500 тысяч человек. Первой мировой и гражданской войной народному хозяйству, (особенно сельскому) был нанесен серьезный урон, разруха разъедала до основания экономику страны.



Например, общий объем продукции сельского хозяйства в 1921 году сократился в 3 раза по сравнению с 1913 годом, а посевная площадь под хлопчатник упала с 460,5 тыс. десятин до 87,7 десятин (одна десятина равна 1,1 гектара). Было произведено всего лишь 0,5 млн. пудов хлопкового волокна, вместо 11 млн. пудов в 1913 году.



В 1921-22 годах в целях усиления своего влияния на местных крестьян (дехкан), ликвидации феодально-патриархальных отношений в кишлаках Советская власть провела земельно - водную реформу в Туркестане. В ходе этой аграрной реформы были конфискованы земли зажиточных крестьян из переселенцев (т.е. кулаков) переданы безземельным и малоземельным дехканам. В 1920 году была создана организация "Союз пахарей Кошчи" и ставилась цель через нее усилить влияние Советской власти на дехкан и более успешно проводить свою политику в кишлаках и аулах.



После свержения Советской властью Хивинского ханства и Бухарского эмирата на территории Средней Азии существовало три многонациональных Советских Республик: Туркестанская АССР в составе России, Хорезмская и Бухарская народные Советские Республики. Все, что предприняла и осуществила так называемая большевистская власть Туркестана против его коренного народа, скрывалось за семью печатями, и советская историография старалась тщательно охранять фактологию от советского народа республик Средней Азии. Даже мизерная часть архивных документов, приоткрытых в период "перестройки" показывает нечеловеческую сущность колонизаторов нового типа, именующих себя большевиками. При этом занимательно, что еще вчера все они были членами еврейской (сионистской), кадетской, монархической, эсеровской партий России. Именно поэтому среди так называемых "большевиков" Туркестана шла непрерывная борьба не на жизнь, а на смерть. Поэтому в главном вопросе – отношении к туземному населению они были едины, это их сплачивало и давало шанс для работы на ниве геноцида и неоколониализма. Например, Кобозев Петр Алексеевич в Ташкенте многократно подвергался покушениям со стороны новоявленных русских большевиков местного происхождения физическому истреблению и только благодаря таким туземцам как Миркомил Миршарапов, Низомиддин Ходжаев, Очил Бободжонов и другим местным патриотам остался жив. Уничтожить его пытались русские по происхождению большевики, находящиеся у власти в Ташкенте узурпаторами. Все эти мерзости видел своими глазами пламенный большевик Георгий Сафаров, впоследствии честно написавший о том, что вытворяли новоявленные "господа ташкентцы". По большому счету большевиков в Туркестане вовсе не было, организации их тогда вообще не существовало. Однако в центре метрополии власть принадлежала большевистскому правительству Ульянова-Ленина и поэтому все ушлые партийцы других организаций моментально поторопились перекраситься в красный цвет и задекларировать свою лояльность новой власти с тем, чтобы заполучить партийный билет большевика.



Поэтому, хочется подчеркнуть – говорить о каком-то государственном обустройстве аборигенов узбеков в Туркреспублике нельзя, это абсурд, этого не было и быть не могло. Лучше всего об этом говорят записки грамотных людей того времени: Бехбуди, Джулкумбая, Чулпана, Мунаввар-коры Абдурашидхонова, Мустафы Чукая, историка второй половины ХХ-столетия, послевоенного профессора из Мюнхена Баймирзы Хаита (его известная монография "Туркестан в ХХ-столетии" чрезвычайно занимательна). Данный регион рассматривался империей, прежде всего с геополитической и экономической точки зрения. В этом ключе самый жгучий интерес представлял Коканд своими обширными богатыми землями, соприкасающимися с Афганистаном, Индией, Китаем. Поэтому и ставила цель Россия через Коканд выйти на передовой форпост восточных рубежей соприкосновения с Великобританией – основной соперницей. Молодое правительство большевиков прекрасно сознавало эту особенность значения Кокандских земель, и все силы бросило на укрепление кашгарской и памирской границ. Только заблокировав внешние угрозы и окольцевав границы по Памиру и Тянь-Шаню, взялись за внутренние анклавы-аппендиксы – Бухару и Хиву.



В Бухаре гвардия младобухарцев Файзуллы Ходжаева, как бы экспортировав революцию, после черносотенного "похода Колесова" из Туркестана, согласилась от имени народа объявить Бухарскую Народную Республику под пушками Фрунзе прямой наводкой расстреливающего городские ворота и аэропланами сбрасывающего бомбы на Арк. В Хиве также под давлением татарина Алимджана Акчурина, совершившего переворот ЧК и поставившего всех сердаров под "Максимы", была объявлена Хорезмская НР. Это уже де-юре шестое и седьмое государства узбеков со времен прихода шейбанидов. Здесь поставим точку, напоследок озвучив постулат академической науки, что казахи до отхода шейбанидов в Мавераннахр также назывались и считались "кочевыми узбеками".



Бахромхонтура Махдумзод



8.01.2018. город Москва Источник - ЦентрАзия

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