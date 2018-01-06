Белые рабыни. Мигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме

10:42 08.01.2018 Ротерем, Ньюкасл, Ньюэм, Рочдейл, Оксфорд, а теперь и Лондон - на карте Великобритании за последние 20 лет появлялось все больше городов, где приезжие насилуют белых несовершеннолетних британок и втягивают их в занятия проституцией. Пока местные власти уверяют, что все под контролем, пакистанцы и прочие выходцы из Азии сколачивают миллионные состояния, придумывая все новые схемы, как заманить наивных подростков в ловушку. В последнее время преступники выискивают себе новые жертвы, знакомясь с ними в "Макдоналдс". Как такое вообще возможно, разбиралась "Лента.ру".



"Белый мусор"



"Все белые женщины годятся лишь для одного: чтобы такие мужчины, как я, трахали их и использовали как мусор!" - с таким последним словом на суде выступил один из пакистанцев, создавших в Соединенном Королевстве сеть сутенеров-педофилов.



На протяжении многих лет в Великобритании орудуют банды азиатов, насилуя и вовлекая в проституцию белых несовершеннолетних британок. Впервые об этом узнали в 2014 году, когда местные правозащитники опубликовали доклад, в котором рассказали, что за 16 лет пакистанцы изнасиловали в захолустном английском городке Ротереме с населением свыше 250 тысяч человек более 1,4 тысяч девочек в возрасте от 11 до 15 лет. На них нападали в машинах, парках, даже на детских площадках. Все эти годы детей похищали, избивали, насиловали и продавали в другие английские города.



Чтобы девочки не обратились в полицию, им угрожали жестокими расправами. Впрочем, в этом не было необходимости. Стражи порядка и так знали о происходящих зверствах, однако предпочитали не возбуждать уголовных дел, боясь прослыть расистами. "Они беспокоятся о насильниках, но их совершенно не волнует потенциальная расовая ненависть к белым со стороны этих самых насильников. Британская власть просто предала этих детей", - содрогались от ужаса британские газеты.



Несмотря на бурную реакцию СМИ и общественное возмущение, ситуация не улучшилась: полицейские теперь стали принимать заявления, однако месяцами не вызывают потерпевших для дачи показаний. По словам девушек, когда они приходят в участок, стражи порядка смотрят на них с плохо скрываемым отвращением, как на малолетних проституток. Некоторые полицейские открыто обвиняют изнасилованных детей в том, что они добровольно вступили в сексуальные отношения с азиатами.



За это время были арестованы около сотни преступников, обвиненных в изнасилованиях и получивших от полутора до десяти лет тюрьмы. Помимо этого, были выявлены десятки стражей порядка, тормозивших расследование и пытавшихся скрыть факты сексуальной эксплуатации детей.



Кошмар продолжается



Пакистанцы-педофилы по-прежнему массово насилуют школьниц в Ротерхэме



Однако волна насилия не прекратилась, с каждым годом на карте Англии появляются все новые города, где процветает насилие и сексуальная эксплуатация британских девушек. Педофилы-сутенеры сколотили на сексуальном рабстве многомиллионные состояния. С каждым годом преступников становится все больше, для осуществления своих замыслов они придумывают все более изощренные методы.



Банды из "Макдоналдс"



"Когда мы с подругами были в одном из ресторанов "Макдоналдс", расположенном в центре Лондона, к нам подошли очень симпатичные молодые люди примерно нашего возраста и предложили познакомиться. Мы были не против. Как-то сразу завязалось общение, мы пошли гулять. Потом стали встречаться. Все развивалось так стремительно, казалось, это любовь с первого взгляда", - для четырех британских девушек эта, казалось бы, случайная встреча оказалось роковой. Молодые люди, ставшие их бойфрендами, на самом деле были вербовщиками, работавшими на банду педофилов.



В последнее время сутенеры подсылают к девушкам симпатичных ровесников, которые знакомятся с ними в ресторанах быстрого питания



Спустя некоторое время девушек приглашали на вечеринку, где их знакомили со взрослыми пакистанцами, спаивали или накачивали наркотиками, после чего насиловали, пишет The Independent. Если раньше главарями банды педофилов были только выходцы из Пакистана, то сейчас в сексуальной эксплуатации юных британок принимают участие мужчины из Бангладеш, Ирана, Ирака, Турции, Албании и стран Восточной Европы.



При этом в ход идут разные схемы: иногда преступники действуют открыто, предлагая девушкам деньги и наркотики в обмен на секс. При этом выбирают подростков из неблагополучных семей или интернатов. Однако зачастую девушек просто запугивают. Многие из них до последнего не понимают, как их молодые люди могли так подло с ними поступить. Вербовщики выискивают девушек в "Макдоналдс", торговых центрах, на улице или в социальных сетях. Сценарий отработан до мелочей: после знакомства британки идут с возлюбленными на вечеринку, где те передают их в руки главарей банды.



В декабре 2017 года в Лондоне арестовали шесть мужчин, подозреваемых в изнасиловании четырех англичанок. При этом стражи порядка уверены, что жертв сексуальной эксплуатации в десятки раз больше, просто многие пострадавшие, как всегда, боятся идти в полицию.



С широко закрытыми глазами



"После того как мой парень разрешил своему брату изнасиловать меня, я чудом добралась до дома. В душе под струями горячей воды я пыталась смыть с себя всю эту грязь (…) На следующий день я направилась в полицию, ведь я так боялась, что это может повториться, но там мне сказали, что ничего не могут сделать. Я была всего лишь напуганным подростком, но они и пальцем не пошевелили, чтобы защитить меня", - вспоминает одна из 13-летних британок, ставшая жертвой сексуального насилия.



Британские полицейские предпочитают закрывать глаза на происходящее



На протяжении всех этих лет полицейские признавались, что им было неловко говорить об этнической принадлежности преступников, поскольку они не хотели показаться нетолерантными или боялись, что это послужит причиной расовой ненависти. После разгоревшегося в 2014 году сексуального скандала многие стражи порядка рьяно взялись за расследование этих жестоких преступлений. Однако за последние три года их запал заметно угас.



Толерантность с особым цинизмом



Как британцы покрывали банду пакистанцев-педофилов, боясь показаться расистами



В каждом интервью полицейские подчеркивают, что "не стоит сводить это дело лишь к нападениям азиатов и мусульман, ведь среди преступников много белокожих". "Мне все равно, откуда они. Мы просто их находим, арестовываем и бросаем за решетку", - заявил один из стражей порядка, отметив, что насилию подверглись также несколько девочек из азиатских семей. Однако правозащитники и журналисты приводят другие данные: "Азиатские девочки находятся под защитой: пакистанцы не нападают на них, опасаясь, что родственники пострадавших не успокоятся, пока не отомстят, совершив "убийство чести". Белых девушек они, напротив, считают очень легкой добычей".



За последнее время число сексуальных преступлений в отношении детей возросло. Многие насильники и сутенеры по-прежнему гуляют на свободе. Британские активисты выдвигают предположения о том, что сами представители власти и стражи порядка замешаны в масштабной эксплуатации детей. Правозащитники не исключают, что в ближайшее время станет известно о не менее чудовищных преступлениях, совершенных выходцами из Азии, уже в других британских городах.



Ксения Мельникова

6.01.18 Источник - Лента.Ру

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