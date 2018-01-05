"Дорогие кыргызстанцы...". Печальный финал экс-кыр-политика Бабанова, - "ВБ"

10:37 08.01.2018 Омурбек Бабанов мог бы спеть: "За собой не закрывая дверь, я живу уже который год"

В канун Нового года экс–кандидат в президенты, бывший лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов заявил, что уходит из политики и отказывается от депутатского мандата.



Где–то это уже было? Так у Ельцина!

В заявлении Омурбека Токтогуловича, распространенном в СМИ членами бабановского штаба, в частности, говорится: "Дорогие соотечественники! Уважаемые кыргызстанцы! Я искренне благодарен вам за вашу поддержку и понимание. В Кыргызстане состоялись демократические, конкурентные выборы президента, и в этом в первую очередь заслуга экс–президента А.Ш. Атамбаева, который внес свой достойный вклад в сохранение и укрепление стабильности в стране. Вместе с вами, дорогие кыргызстанцы, мы достигли главного - страна пошла по пути перемен и больше никогда не свернет с этого пути".

Далее Омурбек Токтогулович попросит прощения у тех, кого, возможно, обидел тем, что не оправдал доверия и недотянул до президентского кресла. И только потом самое важное - о собственном уходе из партийных рядов и вообще политической деятельности.

Тут, пожалуй, остановимся, как говорится, подробнее и, возможно, с переходом на личности. Но прежде, положа руку на сердце, искренне возрадуемся мудрому решению политика Бабанова. То, что он отказался от роли лягушки, барахтающейся в молоке, чтобы сбить его в масло и спастись, делает честь бывшему лидеру партии "Республика".

Но прежде хотелось бы поговорить о пафосе, с которым экс–кандидат в президенты сделал очередное заявление. В последнее время, после поражения на президентских выборах, умчавшись залечивать раны на заграничных курортах, он периодически напоминает о себе различного рода высказываниями, которые преподносятся как официальные коммюнике экс–президента в изгнании.

Причем манеру обращения к кыргызскому народу Омурбек Токтогулович один к одному слизал у незабвенного Бориса Ельцина. В 1999–м, вот так же в канун Нового года, президент РФ сказал:

"Дорогие друзья! Дорогие мои! Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение".

И далее: "Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись".

Нет, никто не спорит, посыл обращений, возможно, и несет разные смысловые нагрузки. Однако сценарий очередного бабановского политического шоу однозначно скопирован с ельцинского - опять креативные штабисты Омурбека Токтогуловича не стали заморачиваться. Впрочем, их понять можно. Если шеф решил покончить со всем политическим, значит, в ближайшем будущем ни штаб, ни его члены ему, в общем–то, не нужны. В таком случае стоит ли напрягаться?

Но в 1999–м ельцинские пиарщики продумали все до мелочей. Например, вот еще абзац ельцинской речи: "Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми".

А это от Бабанова: "Дорогие кыргызстанцы, с полным осознанием всех вышеуказанных обстоятельств я заявляю о полном уходе из политики, включая партийную деятельность. Это непростое и нелегкое решение, но считаю его единственно верным в сложившейся ситуации.

В этой связи заявляю о сложении с себя полномочий депутата Жогорку Кенеша. Хочу, чтобы у других в списке нашей партии появилась возможность стать депутатами. Это справедливо".

Найти в этих текстах десять отличий можно, но смысл–то один. Если же говорить о преимуществах, то у Омурбека Токтогуловича он все ж развернутее, краснобаистее, что ли (от слова "краснобай" - говорун; любитель красивых фраз; человек, склонный к многословным, часто пустым разглагольствованиям. - Викисловарь).

Вот и получатся, как ни крути, есть некое рациональное зерно в работе штабистов бывшего лидера фракции "Республика". Несмотря на то что предвыборную президентскую кампанию шефа они провалили, зато взяли за основу скелет предновогодней речи Ельцина образца 1999 года да нарастили свое мясо. Вот и получилось что–то несъедобное.

Видимо, именно поэтому в своем обращении Бабанов просит: "Прошу не использовать инструменты политического преследования против моих сторонников и моей команды. Если и были политические ошибки, то вся ответственность лично на мне".

Вот те на! К чему же было столько народу возле себя собирать, если оплошность - дело собственных рук?



Все–таки решил спасать родные миллионы, а не отечество

После провала на президентских выборах господин Бабанов совсем недолго боролся "за справедливый подсчет голосов" - всего лишь несколько безликих пресс–конференций, на которых попытался уличить ЦИК в необъективности. Однако, как только запахло жареным и силовики начали предъявлять одно за другим ему обвинения, лидер "Республики" неожиданно испарился из страны.

Понятное дело, исчезновение породило множество слухов. Одни утверждали, что это был банальный побег, другие говорили, что Омурбек Токтогулович находится с семьей на отдыхе. И только он сам очередным обращением к народу, датированным 14 ноября 2017 года, поставил все точки над "i":

"Я нахожусь за границей, здоровье мое в порядке. Сейчас прохожу лечение. Я прочитал много предположений, слухов о моем здоровье. Все они беспочвенны. Я буду вместе с вами бороться за процветание Кыргызстана и демократию, я готов к этому. Я хочу отметить, что партия "Республика" и фракция "Республика - Ата Журт" в Жогорку Кенеше работают в штатном режиме. Мы должны работать еще более согласованно, самоотверженнее и быстрее, чем раньше, чтобы в кратчайшие сроки представить законопроекты по изменению выборного законодательства, экономической и социальной политики. В связи с этим я покидаю пост лидера фракции "Республика - Ата Журт".

Бабанов призвал коллег из фракции "особенно в эти дни оперативно принимать решения по вопросам законотворчества и политической деятельности, не останавливая свою работу ни на минуту".

Эмоционально, рьяно, от души. Но что же произошло через месяц с небольшим после заявления, когда молодой и активный политик вдруг отказался от всех своих полномочий?

На самом деле, несмотря на свою экспрессивную натуру, экс–кандидат, как выяснилось, умеет анализировать свои ошибки и учиться на чужих. Так вот, скорее всего, находясь на лечении в комфортабельном дорогом медицинском учреждении за границей, несостоявшийся глава КР прикинул все "за" и "против" своего будущего: если продолжать играть в лягушку, взбивающую масло, и спасаться, т.е. организовывать митинги против власти, подстрекать земляков–таласцев на очередной госпереворот, то можно потерять все.

А терять есть что. По сведениям, распространенным в СМИ, супруга Бабанова владеет тремя квартирами в центре Бишкека. Большая часть имущества семьи зарегистрирована на его родную сестру Кынабу - в столице на нее оформлен шестиэтажный бизнес–центр, два двухэтажных особняка между улицами Горького и Медерова, квартира в центре.

По официальным данным, на Омурбека Токтогуловича и членов его семьи зарегистрировано и 17 компаний. Он сам как–то признался, что является и одним из акционеров завода "Азия Цемент" в российской Пензе.

Кроме того, опять же по сведениям СМИ, существует список компаний, которыми официально владеют его родственники:

Туристическая компания "Эр Дауд", которая входит в ООО "Лак Уэлс" (Сейилбубу Бабанова, Бурул Бабанова).

ОсОО "Улан Экспресс" (Сейилбубу Бабанова) - род деятельности не известен.

ОсОО "Траст KG" (Ая Бабанова) - род деятельности не известен.

Строительная компания "Аллор–строй" (Рита Бирбаева).

Компания "Мунай Мырза Синтез" - оптовая продажа бензина (ОсОО "Дальневосточный альянс", Сейилбубу Бабанова, Жаныбек Сагадылда уулу).

ОсОО KSK Company (Инаят Тентимишева, Кынабу Бабанова) - род деятельности не известен.

ЗАО "Рэхтум" (Сейилбубу Бабанова) - род деятельности не известен.

ОсОО "Ойл Пром" - оптовая продажа бензина.



Вместо послесловия

Возвращаясь же к притче о лягушках, к ее второй героине, которая побарахталась да и утонула, то такая постановка дела не в правилах бывшего лидера "Республики". Вот он и выбрал золотую середину.

Да и молодец! Как говорится, и овцы целы, и волки сыты. Омурбек Токтогулович в сложившейся ситуации выбрал единственно правильное решение - сосредоточиться исключительно на своем многомиллионном бизнесе, дабы сохранить его, а уже потом решать: брать реванш за прерванную политкарьеру или нет.

"Лично для себя в будущем я вижу большой фронт работы в оказании помощи нашему народу - нашему Кыргызстану без каких–либо политических интересов, то есть в привлечении иностранных инвестиций, передовых мировых технологий, в социальной жизни страны, в благотворительности, образовании.

Я люблю нашу страну и наш народ и хочу, чтобы мои дети и внуки жили именно в Кыргызстане. Я всегда буду помогать своему Кыргызстану. Мы можем быть счастливы только в своей стране и среди своего народа!" - миролюбиво сказано в заключительной части обращения Бабанова к народу.

Словом, очередное пламенное бла–бла–бла–бла, смысл которого сводится к элементарному: был не прав, осознал, хочу домой. Все мы рано или поздно хотим домой, и это не наказуемо. Но...

...Но следует напомнить, что 4 ноября 2017–го Генеральная прокуратура сообщила, что против Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни во время предвыборной кампании. А это серьезная статья со всеми вытекающими последствиями...



Виктория КУРЕНЕВА

5 января 2018 года. №1 Источник - Вечерний Бишкек

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