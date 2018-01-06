Блогера Х.Насреддинова обвинили в посягательстве на конституционный строй Узбекистана

10:05 08.01.2018 Узбекскому блогеру, преподавателю и экономисту Хаету Насреддинову, арестованному в октябре, предъявили обвинение по четвертой части 159-й статьи Уголовного кодекса ("Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан").

Об этом 6 января сообщило издание AsiaTerra со ссылкой на собственные источники.



159-я статья УК Узбекистана предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. AsiaTerra отмечает, что такое обвинение может стать первым шагом к объединению уголовных дел Насреддинова и журналиста Бобомурода Абдуллаева, которого преследуют по той же статье. Как стало известно журналистам, недавно Абдуллаеву и Насреддинову устроили очную ставку. Кроме того, оба они (возможно, вынужденно) отказались от услуг независимых адвокатов. Возможно, следствие объявит их членами одной преступной группы.



Насреддинов родился в 1970 году и получил экономическое образование в Узбекистане, а позднее повысил квалификацию за рубежом и стал доктором экономических наук. Он работал финансистом и экономистом в различных организациях, публиковал многочисленные статьи по банковскому делу. В последние годы Насреддинов преподавал экономику в ташкентской школе №94.



С 2010 года Насреддинов написал более тридцати авторских колонок для Радио "Свобода". С 2012-2013 годов он начал давать комментарии иностранным СМИ, а также сотрудничать с "Ферганой" в качестве внештатного автора.



Ученики школы №94 отзываются о Насреддинове исключительно положительно. "Божечки, как я скучаю по вашим урокам и лекциям", – написала одна из учениц на его странице на Facebook. Другой ученик описал Насреддинова следующим образом: "Самый креативный и лучший учитель, которого я только видел!". Еще один ученик написал: "Он – самый лучший преподаватель в городе Ташкенте! Самый честный и позитивный человек, любящий детей!". Источник - fergananews.com

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