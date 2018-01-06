Кыргызстанские "воры в законе" делят сферы влияния в Москве

09:58 08.01.2018 В Москве группировки "воров в законе" Батукаева и Салифова пытались поделить сферы влияния, - СМИ



Накануне Нового года спецслужбы предотвратили в Москве передел сфер влияния между группировками воров в законе" Надира Салифова (Гули) и Азиза Батукаева (Азиз). Об этом сообщает информационное агентство "Прайм Крайм".



"Яблоком раздора" стали три московских рынка, доставшиеся Гули от Зайки, на которые Азиз "положил" глаз.



Для защиты своих инвестиций Гули поднял "в ружье" до семи сотен бойцов. После этого чеченцы предложили встретиться узким кругом, который и "накрыли" стражи порядка. Самое меньшее, с чем теперь придется столкнуться Азизу, это защита титула.



В середине декабря, игнорируя факт, что рынки закреплены за Гули, некие чеченцы от имени Азиза пытались перенаправить выручку на него. Не дождавшись от Азиза пояснений происходящего, Гули позвонил сам.



"Разговор сразу не задался. Азиз в довольно грубой и прямолинейной манере дал понять, что "объекты" отходят к нему. Гули в ответ пообещал Азизу, что это отразится на нем фатально. Тон состоявшегося между ворами разговора исключил любую возможность примирения. Бытует мнение, что после убийства Деда Хасана руководство Чечни всерьез рассматривало кандидатуру Азиза на замещение вакансии "Вора №1", для чего и была осуществлена его переброска из Кыргызстана. Однако при ближайшем рассмотрении стало очевидно, что претензии Азиза на российский "общак" сильно завышены. В масштабах России Азиз так и остался авторитетом на уровне Грозного, что само по себе и неплохо, но явно ниже возлагавшихся надежд", - говорится в сообщении.



Теперь в результате конфликта с Гули воровской титул Азиза поставлен под сомнение и подтвердить его будет непросто. Не секрет, что история о том, кем и когда был коронован Азиз, покрыта мраком. Ходят упорные слухи, что "подхода" к Азизу не было. Известно, что после приезда в Россию Азиз должен был заручиться признанием Шакро, однако, их встреча так и не состоялась.



Как бы то ни было, Азизу Батукаеву суждено войти в историю, как первому не азербайджанскому "вору в законе", осмелившемуся бросить вызов Гули. С другой стороны, в лице Гули российские спецслужбы констатируют появление нового персонажа, способного разговаривать с чеченцами с позиции силы, - сообщается в ИА.



Азиз Батукаев, известный как "вор в законе", 3 августа 2006 года Аламединским районным судом был приговорен к 16 годам 8 месяцам 15 дням лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Он признан виновным по статьям 241 (Незаконное хранение оружия), 242 (Незаконный ремонт или изготовление оружия), 233 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса КР и др.



А.Батукаев обвинялся по 14 статьям уголовного кодекса КР, в том числе в соучастии в убийстве депутата Жогорку Кенеша Тынычбека Акматбаева, начальника Главного управления исполнения наказания Икматуллы Полотова и 2 сотрудников парламента в октябре 2005 года по время беспорядков в исправительной колонии в селе Молдовановка.



На суде он был оправдан по статьям 294 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 345 (Воспрепятствование нормальной деятельности учреждений системы исполнения наказаний), 340 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и др.



Вместе с ним по данному уголовному делу в качестве обвиняемых в совершении различных преступлений проходили 38 человек.



9 апреля 2013 года вышел на свободу по состоянию здоровья. Источник - svodka.akipress.org

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