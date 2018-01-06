В КырПравительстве увольнения и выговоры за новогодний бардак с ратификацией Таможенного кодекса

08:09 08.01.2018 С.Исаков объявил выговоры Артему Новикову, Кубанычбеку Кулматову, Баккельди Тюменбаеву, Замирбеку Ниязалиеву и уволил ряд сотрудников Аппарата правительства - Tazabek



Tazabek - За ненадлежащее исполнение обязанностей при подготовке проекта закона Кыргызской Республики "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москва" ряду должностных лиц объявлен выговор и строгий выговор. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.



Согласно распоряжению, выговор объявлен министру экономики Кыргызской Республики Артему Новикову, председателю Государственный таможенной службы при правительстве Кыргызской Республики Кубанычбеку Кулматову.



Строгий выговор объявлен заместителю министра экономики Кыргызской Республики Баккельди Тюменбаеву, заместителю председателя Государственный таможенной службы при правительстве Кыргызской Республики Замирбеку Ниязалиеву.



Кроме того, за ненадлежащее исполнение обязанностей уволен ряд сотрудников Аппарата правительства Кыргызской Республики. Они написали заявления по собственному желанию.



История вопроса:



30 декабря 2017 года на внеочередном заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели возражение президента к закону "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москва".



Внеочередное заседание Жогорку Кенеша было созвано по просьбе правительства КР.



Закон был разработан в целях реализации внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москва. Целью вышеназванного Договора является обеспечение единых правил таможенного регулирования на всем пространстве ЕАЭС.



Вице-премьер-министр КР Дайыр Кенекеев на заседании сообщил депутатам, что настоящий закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования,в связи с этим, его нормы действуют с 15 января.



"Однако, нормы договора о Таможенном кодексе ЕАЭС во всех государствах ЕАЭС вступают в силу с 1 января 2018 года", - сказал Д.Кенекеев и попросил парламент внести поправки о вступлении в силу данного закона с 1 января 2018 года.



В ходе обсуждения депутаты Жогорку Кенеша обозначили, что необходимо рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц исполнительной власти, которые допустили ошибку в определении срока вступления в силу закона "О ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москва". Источник - tazabek.kg

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