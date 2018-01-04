 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Иран - это колосс на глиняных ногах", - Le Temps
07:58 08.01.2018

Бывший преподаватель Университета Париж V и эксперт по иранской экономике Ферейдун Хаванд объясняет глубинные причины недовольства, подтолкнувшие в последние дни десятки тысяч иранцев выйти на улицы с протестами. Интервью записал журналист швейцарской Le Temps Стефан Бюссар.

"Чтобы понять происхождение нынешнего протеста, надо вернуться к 14 июля 2015 года, когда Тегеран заключил с пятью членами Совбеза и Германией соглашение по иранской ядерной программе. Тогда президент Рухани пообещал, что оно откроет новые перспективы для иранской экономики. Соглашение пробудило надежду на то, что Исламская Республика снова будет интегрирована в мировую экономику и станет "нормальным" государством. К сожалению, этого не произошло", - указывает Хаванд.

"Для Хасана Рухани, как и для его американского коллеги Барака Обамы, соглашение стало синонимом новой отправной точки, знаменующей перелом в иранской политике. Однако у высшего руководителя Али Хаменеи совсем иное понимание этого соглашения. Он прежде всего хотел вернуть замороженные деньги от нефти и продолжать ту внешнюю и региональную политику, которую Иран вел до сих пор. Это вызвало сильную размолвку между странами Запада и Исламской Республикой. У первых было максималистское представление о соглашении, в то время как у высшего руководителя - минималистский подход", - поясняет эксперт.

"После соглашения по ядерной программе международные инвесторы, в особенности европейские, активизировались, но весьма скромно. Западные банки отказывались финансировать различные инвестиции в Иране из опасений перед новыми санкциями. Таким образом, соглашение не оказало реального влияния на население, - отмечает Хаванд. - По-прежнему существует сильное неравенство в распределении богатств. Коррупция значительна во всех сферах политической и общественной жизни. Нет реальных перспектив на будущее".

"Официальный уровень безработицы в Иране составляет 12,5%, хотя в реальности он приближается к 20%. При этом среди молодежи он превышает 30%. Главными пострадавшими становятся молодые иранцы, недавно получившие университетские дипломы. Они не могут найти работу. Это один из пусковых механизмов протестного движения", - продолжает он.

"Люди выражают свой отказ от Исламской Республики и ее ценностей. Они атакуют режим по всем фронтам", - считает Хаванд.

"Не думаю, что данное протестное движение, в таком виде, как есть, зайдет слишком далеко. У него нет лидеров. Оно не пользуется поддержкой никакой внутренней или внешней структуры. Ему трудно будет создать некую альтернативу. Тем более что репрессии со стороны режима уже весьма жестоки и будут лишь усиливаться", - полагает эксперт.

"Однако протестная волна знаменует собой очень важный поворотный пункт. Впервые протесты начались в десятке маленьких городов. Прежде митинги начинались в крупных городах и в Тегеране и являлись прерогативой среднего класса. На этот раз против режима поднялось малоимущее население маленьких городов. Следовательно, даже если это движение сбавит темп, мы все равно вступили в новый этап иранской внутренней политики. Уже нет доверия к режиму. Данный факт показывает, что иранская держава в регионе является колоссом на глиняных ногах", - заключает собеседник издания.

4 января 2018 г.

Стефан Бюссар | Le Temps

Источник - inopressa.ru
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