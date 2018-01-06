Санжар Уметалиев освобожден от занимаемой должности представителя Киргизии в ЕАЭС

07:46 08.01.2018 Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Уметалиев Санжар Болотбекович освобожден от занимаемой должности заместителя Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики, представителя Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе, заведующего отделом по делам Евразийского экономического союза Аппарата Правительства Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.



Отдел по связям с общественностью и СМИ



Аппарата Правительства



Кыргызской Республики

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