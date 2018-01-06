|Санжар Уметалиев освобожден от занимаемой должности представителя Киргизии в ЕАЭС
07:46 08.01.2018
Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Уметалиев Санжар Болотбекович освобожден от занимаемой должности заместителя Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики, представителя Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе, заведующего отделом по делам Евразийского экономического союза Аппарата Правительства Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.
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