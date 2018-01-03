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В Туркмении отныне без справки об окончании детсада не принимают в школу
00:12 08.01.2018

С нового учебного года для устройства ребенка в школу потребуется справка о посещении детсада

В Туркменисане с нового учебного года для того, чтобы ребенка взяли в школу, необходимо будет предъявить справку о посещении детского сада. Такую директиву разослало министерство образования Туркменистана в свои региональные подразделения в конце декабря. У родителей детей, которые не посещают дошкольное учреждение, возникнут проблемы с принятием их в среднюю школу, пишет "Хроника Туркменистана".

До сих пор для устройства ребенка в школу требовали справку с места жительства, копию свидетельства о рождении, медсправку, фотографии, справку с места работы родителей и "уч-арка маглумат" - справку о родственниках в трех поколениях.

В управлении образования одного из велаятов (областей) "Хронике Туркменистана" пояснили, что таким образом ведомство пытается решить проблему резкого сокращения количества детей в детских садах, вызванного десятикратным повышением оплаты за дошкольные учреждения.

Источник объяснил повышение стоимости услуг детсадов необходимостью улучшения условий содержания детей, рациона их питания, приобретения современных развивающих игр, оснащения детсадов новым оборудованием. В то же время родители, чьи дети продолжают посещать детсады, утверждают, что с них, несмотря на многократное повышение оплаты, по-прежнему собирают деньги на стиральный порошок, туалетную бумагу, канцтовары и другие расходные материалы.

Как стало известно изданию, на данный момент в министерстве труда и соцобеспечения и в Минобразовании Туркмении рассматривается возможность отмены выплаты детских пособий родителям детей, не посещающих детсады. В настоящее время пособия выплачиваются детям до 3-х лет.

Напомним, что в октябре прошлого года стало известно о повышении оплаты за детские сады в Туркмении с 8 до 80 манатов ($23 по официальному курсу), после чего родители стали массово забирать детей из дошкольных учреждений. Чтобы обеспечить посещаемость, власти стали применять разные принудительные меры в отношении родителей. Так, работников бюджетных учреждений вынуждают отдавать детей в детсады под угрозой увольнения.
3.01.18

Источник - hronikatm.com
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