Жену казахстанского футболиста Аршавина ссадили с самолета в Москве за дебош

23:03 07.01.2018 С телефона жены Аршавина стюардессе начали приходить угрозы



Ранее Алису сняли с рейса за дебош.



С телефона жены футболиста Андрея Аршавина Алисы стюардессе рейса, с которого сняли супругу спортсмена, поступило сообщение с угрозами якобы от имени сотрудников Следственного комитета.



Как видно на фото, автор сообщения пророчит бортпроводнице "от 2 до 4 лет лишения свободы за жестокое обращение с ребенком". В SMS также фигурирует фраза "вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну". Кто именно отправил сообщение с данного номера не известно. Однако при звонке на него отвечает именно Алиса Аршавина.



Алиса Аршавина прокомментировала РЕН ТВ данное сообщение. По ее словам, писала SMS не она, а "оперативный сотрудник".



"Во-первых, пишу там не я, а оперативный сотрудник. Он оповещает о том, что будет повестка. Он ее оповещает о том, что данное поведение карается Уголовным кодексом. А про майора ФСБ - мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество", - сказала Аршавина.



Напомним, ранее стало известно о том, что жену футболиста Андрея Аршавина Алису высадили из самолета перед вылетом рейса из Москвы в Алматы за нарушение правил. Алиса Аршавина, летевшая в бизнес-классе, во время руления самолета отстегнула ремни безопасности - свой и своей дочери - и начала менять ребенку подгузник.



"Инцидент действительно имел место быть, так как пассажирка бизнес-класса во время руления, когда уже горело табло "пристегнуть ремни", ходила по салону и игнорировала требования кабинного экипажа сесть и пристегнуться. Командир воздушного судна принял решение снять пассажирку с рейса, на что имел полное право, так как пассажир нарушал требования полетной безопасности", – заявили в пресс-службе "Аэрофлота".



После того, как Аршавину сняли с рейса, правоохранители взяли с нее объяснения. Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515355380

Новости Казахстана

