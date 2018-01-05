Мощным взрывом в сирийском Идлибе уничтожен штаб боевиков с Кавказа, 50 убитых и раненых

22:27 07.01.2018 МОЛНИЯ: Мощным взрывом в Идлибе уничтожен штаб боевиков с Кавказа, 50 убитых и раненых



В столице сирийских исламистов, городе Идлиб, только что погремел мощнейший взрыв. Местные активисты сообщают о двух десятках убитых и свыше 30 раненых в результате теракта.



Сообщается, что у штаба кавказской группировки взорван начиненный взрывчаткой автомобиль.



Убиты и ранены боевики "Аджнад Кавказ", состоящей преимущественно из выходцев с Северного Кавказа, разыскиваемых в РФ за участие в бандформированиях.



Напомним, что провинция Идлиб находится под контролем сирийской "Аль-Каиды"* ("Хайят Тахрир аш-Шам"). Источник - rusvesna.su

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