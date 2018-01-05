|Мощным взрывом в сирийском Идлибе уничтожен штаб боевиков с Кавказа, 50 убитых и раненых
22:27 07.01.2018
МОЛНИЯ: Мощным взрывом в Идлибе уничтожен штаб боевиков с Кавказа, 50 убитых и раненых
В столице сирийских исламистов, городе Идлиб, только что погремел мощнейший взрыв. Местные активисты сообщают о двух десятках убитых и свыше 30 раненых в результате теракта.
Сообщается, что у штаба кавказской группировки взорван начиненный взрывчаткой автомобиль.
Убиты и ранены боевики "Аджнад Кавказ", состоящей преимущественно из выходцев с Северного Кавказа, разыскиваемых в РФ за участие в бандформированиях.
Напомним, что провинция Идлиб находится под контролем сирийской "Аль-Каиды"* ("Хайят Тахрир аш-Шам").