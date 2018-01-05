Боевики-грузины обвиняют укр-офицеров в предательстве

20:08 07.01.2018 Боевики-грузины обвиняют офицеров ВСУ в предательстве интересов Украины



Бойцы диверсионного "Грузинского легиона", с 2014 года действующего на Донбассе в составе 54 отдельной механизированной бригады ВСУ, более не желают иметь с бригадой ничего общего и всем личным составом вышли из подчинения командованию бригады.



Как сообщает пресс-центр "Грузинского легиона", предысторией конфликта послужил произошедший в конце года артобстрел позиций "легионеров" в районе Светлодара. Командир "легионеров" Мамука Мамукашвили сообщил о 8 раненых, сами "легионеры" говорят об 11 пострадавших. На лечение, по данным МИД Украины, поступил только один раненый "легионер". Наемническое грузинское подразделение обещает рассказать о деталях артобстрела на пресс- конференции. "Также будут опубликованы аудиозапись разговора командира „Грузинского легиона" с командиром 54 Бригады, капитаном Холмовским и Сергеем Федосенко, где командир 54 Бригады отдает приказ Сергею Федосенко уволить бойцов Грузинского Легиона по „несоответствию", а также аудиозапись с телефонными угрозами бойцам Грузинского Легиона. Хотим сказать, что командир 54 бригады в связи с развернувшимися событиями и стремлением во что бы то ни стало их замалчивать любыми методами, уволил командира 25 батальона Евгения Лаврова, который изначально поддержал „Грузинский легион" и помог интегрироваться ему в ВСУ", - пишут "легионеры" на своей странице в Facebook.



По словам грузинских наемников, командир 54 бригады полковник Алексей Майстренко пытается депортировать прямо из военного госпиталя "легионеров" раненых в декабре возле Светлодара. Причина - боязнь Майстренко, что раненые расскажут правду о незаконных действиях Майстренко и приближенных к нему офицеров ВСУ. В числе приближенных - братья Федосенко, замкомбрига и замкомандира одного из батальонов. Замкомбрига Сергей Федосенко и выгнанный из "Легиона" Зураб Чехелидзе "систематически звонят в госпиталь раненым бойцам „Грузинского легиона", угрожая тяжело раненым отказом в лечении и депортацией" в случае разглашения ими деталей действий командования ВСУ во время артобстрела позиций "Легиона" под Светлодаром.



"Командир Майстренко и его пособник капитан Холмовский назвали Грузинский легион „раковой опухолью, помогающей выжить Украине", после чего у нас нет морального права находиться под командованием людей, которые действуют вопреки национальным интересам Украины. Также командир 54 Бригады и Сергей Федосенко отняли у бойцов „Грузинского легиона" всю амуницию и личные вещи, собранные за 4 года волонтерами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства „Грузинского легиона"). Также хотим добавить, что трое человек грузинской национальности, оставшиеся в 54 бригаде, более не представляют „Грузинский легион". Хотим отметить, что вся данная информация уже передана представительствам стран, бойцы которых входят в состав интернационального „Грузинского легиона". Слава Украине!".



В Facebook уже иронизируют: наконец-то до грузин-карателей АТО дошло, что участвовать в войне властей Украины против мирного населения Донбасса, и еще под командованием безответственных командиров, это военное преступление. "Давно прекращать эту бессмысленную мясорубку на Украине. И массовое дезертирство грузин - это настоящий подвиг. Слава грузинам-дезертирам! Героям слава!", - пишут в комментариях на странице "Грузинского легиона" в Facebook.



Симпатизирующая "легионерам" украинская националистка из США пишет, что командир "легионеров" Мамука Мамукашвили неоднократно бывал в Вашингтоне, выбивая необходимые средства для ВСУ, и прессинг "Легиона" командованием ВСУ "начался не сегодня": "Полгода назад ребята, благодаря волонтерам Украины и украинской диаспоре в Америке отбили рейдерский захват базы "Грузинского легиона". Живущая в Америке украинская националистка призывают украинскую диаспору США помочь "воинам добра из Сакартвело". Источник - eadaily.com

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