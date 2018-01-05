Рождество, которое "харам". Под напором мигрантов Европа отказывается от христианских ценностей, - "СП"

19:49 07.01.2018 Париж пал как столица первого светского и - как следствие этой светскости - толерантного в Европе (да и в мире) государства через 224 года после Великой Французской революции, которая это самое светское государство, как известно, и установила. В Париже теперь не услышишь Joyeux Noеl! ("Радостного Рождества!"). Теперь у французов Рождество будет толерантно называться "Праздник окончания года". И праздновать публично его не будут. "Харам"*. Как бы чего не вышло, пишет украинский еженедельник "2000".



Париж фактически перестал быть столицей европейской христианской культуры. Париж стал мультикультурым (по всем либеральным правилам) городом, т. е. без культурных особенностей, без культурных признаков. Хотя отмена Рождества - что же это, если не культурный признак? Причем признак с далеко идущими последствиями для Европы в целом.



Но в Берлине Рождество еще празднуют, хотя рождественские базары немцы предусмотрительно огородили массивными бетонными блоками. Будем ждать, какая же европейская столица (если не на это Рождество, то на следующее) последует мультикультурному примеру Парижа.



Мэрия Парижа впервые не согласовала массовые мероприятия на период празднования Рождества, поскольку, по ее мнению, это недопустимо в мультикультурном обществе. Как сообщает Le Figaro, полиции поручено не допускать (!) массовых празднований и скопления людей, чтобы не раздражать мусульманское сообщество.



Представитель пресс-службы парижской мэрии Саида Альмаси: "Мы живем не просто в XXI веке, а в веке, когда наше общество поддержало дух истинных ценностей Европы. Тот, кто хочет праздновать Рождество, может это делать с друзьями, с близкими, единомышленниками, но он должен понимать значение слова „харам"".



Саида Альмаси, судя по всему, значение слова "харам" понимает так, как принято его понимать в мусульманской среде. Ну и остальные со временем научатся.



Падение Парижа как светской столицы не стало результатом как бы реставрации христианства во Франции, хотя ее история знает немало реставраций. Образ же Христа и так уже еле различим на очертаниях когда-то великой европейской христианской культуры, но теперь ему и вовсе предназначено рассеяться.



И это случилось отнюдь не по причине торжествующего атеизма (как это можно было полагать во времена Великой Французской революции), а из-за опасений (и небезосновательных) перед наступающим и торжествующим исламом радикального толка.



Впрочем, всякая торжествующая и наступающая идеология радикальна по своей природе. Это относится (вне зависимости от того, нравится вам это или нет) и к самому европейскому христианству во времена его подъема. Или расцвета. Мраморные фрагменты античных скульптур, которые археологи до сей поры благоговейно поднимают со дна морей и торжественно помещают в музеи, были сброшены туда именно радикальными христианами во время своего исторического торжества над античным многобожием. Скульптуры эти, как правило, являются фигурами римского и греческого языческого пантеона.







В то же время (или по тому же поводу) президент Франции Эммануэль Макрон принял в Париже, на Елисейских полях, военный парад в честь "победы" Франции (и западной коалиции) над исламистскими террористами в Сирии и Ираке. Макрон принимал парад с того же балкона, с которого после окончания Второй мировой войны произнес речь генерал Шарль де Голль. По мнению Макрона, это символизирует преемственность поколений. И никакого тебе когнитивного диссонанса: там они радикальный ислам победили - тут уже они перед ним пали. Незаметненько как бы.



Макрон: "Теперь, когда мы устранили эту угрозу, необходимо поднять вопрос о ликвидации причины войны в Сирии - режима Башара Асада… Пока его банды хозяйничают в стране, мы не можем говорить, что Сирия свободна". И снова никакого когнитивного диссонанса. Так победили кого-нибудь в Сирии или нет? Непонятно, что же они там на самом деле празднуют в Париже - победу над радикальным исламом или отмену празднования Рождества (главного праздника в западной христианской традиции) и обязательное углубленное изучение смысла слова "харам"?



Однако многие вопросы и после отмены празднования Рождества в Париже все же остаются: не будет ли теперь раздражать запрет публичного празднования Рождества тех, кто придерживается не новых "истинных европейских ценностей", а традиционных, с елкой, рождественскими базарами и гуляниями? А таких традиционалистов во Франции осталось еще немало. И потому борьба за традиционные ценности еще не окончательно проиграна. Но имеет ли смысл защищать свою культуру?



Президент США Дональд Трамп, например, считает, что смысл такой есть. Он с гордостью заявил, что отстоял праздник Рождества у сторонников политкорректности. Трамп: "Люди вновь гордо говорят: „Счастливого Рождества!" Я горжусь, что возглавил контрнаступление против нападения на это любимое, прекрасное выражение. Счастливого Рождества!" Трамп написал об этом в Твиттере вечером рождественского сочельника по восточно-американскому времени. С удовольствием присоединяюсь к нетолерантному Трампу: "Счастливого всем Рождества".



А Украина и вовсе превзошла даже Трампа в его неполиткорректности (или политкорректности). Здесь теперь даже два Рождества, и оба в виде государственного праздника. Все строго по Ломоносову: если в одном месте Рождества убудет, то в другом присовокупится. Хотя кому-то это может показаться и обидным. Но всем не угодишь. Счастливого Рождества!



Александр Леонтьев.



*Харам, харамный (араб.) - в шариате - запретные действия.



От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта "Свободной Прессы" и украинской газеты "2000". Сегодня еженедельник "2000" остается одним из немногих объективных украинских СМИ.

5 янв. 18 Источник - svpressa.ru

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