В Узбекистане резко подорожали алкоголь и сигареты

18:15 07.01.2018 В Узбекистане с нового года значительно подорожали алкоголь и сигареты. Совместным постановлением министерства финансов и Государственного налогового комитета Узбекистана утверждены новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию (за исключением пива). Так, минимальная розничная цена на вино повышена с 6500 до 7800 сумов за 1 литр (на 20%), на коньяк - с 20.600 до 26.400 сумов за 1 литр (на 28%), на водку и прочую алкогольную продукцию - с 15.500 до 19.200 сумов за литр (на 24%).



Как отмечается в документе, новые цены на алкогольную продукцию устанавливаются в целях недопущения ее незаконного производства и реализации. Ниже указанной стоимости алкогольные напитки продавать запрещено.



В последний раз минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкоголь были установлены совместным постановлением двух ведомств в ноябре 2016 года.



Аналогичное постановление принято и в отношении табачной продукции. В 2018 году ставка акцизного налога на производимые в Узбекистане сигареты увеличена на 125% (в 2,25 раза). Акциз на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы повышен с 37.432 до 84.222 сума за 1000 штук. Напомним, в 2017 году акциз на сигареты повышался на 29,9%. Источник - fergananews.com

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