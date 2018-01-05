 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 07.01.2018
16:10  Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд завоевал серебро на этапе Кубка мира в Канаде
16:05  Генерал Эшли - новый начальник военной разведки США, - П.Густерин
16:03  Православный митрополит Александр награжден казахстанским орденом "Парасат"
15:48  Неувядаемый казахстанский лыжник Алексей Полторанин выиграл этап "Тур де ски-2018"
14:07  США и Израиль подпитывают "цветную революцию" в Иране, - Амр Элдиб
13:16  В Тегеране за провоцирование персо-майдана задержан экс-президент ИРИ М.Ахмадинежад
12:50  Елбасы начал Год Собаки с встречи с Байбеком
11:29  Трамп - его лай значительно хуже, чем его укусы, - Le Figaro
11:28  Цели Путина в Сирии идут дальше спасения Асада, - Bloomberg
11:05  Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД, - Глеб Кузнецов
10:58  Узбекистан. Впервые за последние 20 лет утверждены новые Академики
10:50  РосЦИК отказал жене муфтия Дагестана А.Гамзатовой в регистрации кандидатом в президенты России
08:45  Иран пробует силы, - Гюльнара Инандж
08:08  У берегов Китая гонконгский сухогруз "Кристал" таранил и утопил иранский танкер - 30 матросов не могут найти
07:17  Русские красавицы - настолько хороши, что..., - China.com
07:12  "Мертвый сезон". Игравший советских шпионов литовский актер Донатас Банионис в реале оказался агентом КГБ
00:51  Отличный казахстанский певец Ильяс Аутов исполнил в Кремле песню "Возвращайся" (видео)
Суббота, 06.01.2018
15:20  За акцию протеста в королевском дворце Саудовской Аравии задержаны 11 принцев
14:08  Донбасс: В ожидании победы, - Андрей Бабицкий
13:58  Ми-ми-гав... Вождь казахского народа одарил девочку бульдожкой
13:57  Яичный бунт. Массовые беспорядки в Иране в вопросах и ответах
13:50  Спусковой крючок конфликта. Из-за чего может начаться война России и НАТО в Прибалтике
13:49  Россия защитит Иран от США, но какой ценой?
13:48  Лесбиянка из Дамаска или как фейки правят миром
13:46  Россия забрала у американцев базу в Сирии
13:43  "Курдская женология": ближневосточная альтернатива феминизму
13:42  Чудило и Шапоклял... Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
13:40  Северная Корея и Иран: 2018 - год атомного риска, - Рено Жирар
13:38  Почему в Иране стали вспоминать шаха, - С.Тарасов
13:37  Иран: финал или антракт, - А.Ганжа
13:30  Джалал-Абад. Китайская "Линбао Голд" разом уволила 400 кыргызских рудокопов
11:46  КырДепутат Канатбек Исаев приговорен к 12 годам л/с как коррупционер и потенциальный гос-заговорщик
09:49  Переливание голубой крови. Забытый "ханский" язык тюрки, - "Э-К"
08:54  "Грузинский легион" саакашистов восстал и вышел из УкрБандерАрмии
00:05  Пакистан заодно с талибами? - П.Чумаков
00:01  Пиар-война forever. "Голос Америки" тиражирует залепухи об ударах рос-авиации по Дамаску
00:00  В Таиланде входит в моду отбеливание пенисов. Зачем?
Пятница, 05.01.2018
21:34  Муфтий Египта одобрил запрет на торговлю биткоинами
21:24  Украденная самая дорогая в мире бутылка водки найдена пустой
18:28  Bloomberg предсказывает мировой хаос
18:08  Женщинам в Туркмении запретили водить автомобили
17:32  В Ташкенте будет открыта "Шанхайская школа международного бизнеса"
17:27  Спустя 17 лет "разрыва". Казахстан и Узбекистан восстановили трафик пассажирских автобусов Шымкент-Ташкент
17:08  В Туркменистане скончался генерал МНБ Рахман Аллаков
16:49  Издевавшихся над сайгаком утырков (видео) ищут в Акмолинской области
16:45  Раздел сферы влияния на Красном море, - Мухаммед Харуб
16:41  В Узбекистане издан первый роман об Исламе Каримове "Отвага"
16:38  В крови и на дороге. Где китайцы находят источники энергии
16:33  Казахстанский имам рассказал, как правильно бить жену
15:53  Кипрский суд арестовал активы укр-олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов
15:20  Что Нострадамус предсказал на 2018 год?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд завоевал серебро на этапе Кубка мира в Канаде
16:10 07.01.2018

Казахстанский фристайлист завоевал серебро на этапе Кубка мира в Канаде

Для Дмитрия Рейхерда данный успех стал уже третьим в сезоне.

Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд, который специализируется на могуле, стал сегодня вторым на этапе Кубка мира в канадском Калгари.

Наш спортсмен набрал 86.43 балла, уступив только канадцу Микаэлю Кингсбери (89.55). Замкнул тройку призеров австралиец Мэтт Грем (83.23). Данный успех стал для Дмитрия уже третьим в этом сезоне. До этого он поднимался на подиум на этапах Кубка мира в Руке (Финляндия) и Тайву (Китай).

Остальные казахстанцы выступили менее удачно. Дмитрий Бармашов - 20-й (73.06), а Павел Колмаков расположился на 52-й позиции (46.81).

У женщин победу одержала австралийка Бриттени Кокс (82.11), француженка Перрин Лаффон (81.64) вторая, бронза у канадки Жюстин Дюфур-Лапуант (81.30). Юлия Галышева, после победы на предыдущем этапе в Китае, на сей раз оказалась пятой (79.80), а Аялым Амренова - 43-й (54.26).

Следующий этап Кубка мира пройдет в американском Дир-Вэлли 10-11 января.


Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515330600
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  