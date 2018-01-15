Генерал Эшли - новый начальник военной разведки США, - П.Густерин

16:05 07.01.2018 Новый начальник военной разведки США



Что нам известно о новом, трамповском руководителе военной разведки США Роберте Эшли? До сих пор - ничего, кроме имени. Даже в англоязычной википедии на сегодняшний день нет его страницы.



Генерал-лейтенант Роберт П. Эшли-младший стал 21-м директором Агентства военной разведки 3 октября 2017 года. Прежде он являлся заместителем начальника штаба армии, где служил старшим советником министра армии и начальника штаба армии по вопросам разведки, контрразведки и безопасности.



Генерал-лейтенант Эшли является карьерным офицером военной разведки. Проходил службу в Форт-Брэгг, Форт-Гордон, Измире (Турция). Принимал участие в проведении операций "Совместная кузница" (Босния и Герцеговина), "Иракская свобода" и "Несокрушимая свобода" (Афганистан).



Роберт Эшли-младший, выполняя боевые задания в Ираке и Афганистане, командовал 206-м батальоном военной разведки, разведывательной эскадрильей (Управление военной поддержки) и 525-й воздушно-десантной бригадой (XVIII воздушно-десантный корпус).



Другие ключевые должности в послужном списке генерал-лейтенанта Эшли: директор разведки Объединенного командования специальных операций США, директор разведки Центрального командования США, заместитель начальника штаба по разведке международных сил содействия безопасности, директор разведки военного контингента США в Афганистане, командующий Центром разведки армии США (Форт-Уачука).



Генерал-лейтенант Эшли получил степень бакалавра искусств в области политологии в Аппалачском государственном университете, степень магистра в области стратегической разведки в Колледже военной разведки и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.



В числе наград - орден "Легион почета" и медали "За отличную службу" и "Бронзовой Звезды".



Генерал-лейтенант Эшли и его жена Барбара имеют двух сыновей - Шона и Джастина.



П.В. Густерин Источник - ЦентрАзия

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