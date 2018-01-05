Неувядаемый казахстанский лыжник Алексей Полторанин выиграл этап "Тур де ски-2018"

15:48 07.01.2018 Данный успех стал для него первым за последние два года.



6 января на трассе в итальянской долине Валь-ди-Фьемме у подножия Альп прошла лыжная гонка с общим стартом на дистанции 15 км классическим стилем. В ожесточенной борьбе лидер казахстанской национальной сборной Алексей Полторанин обошел своих соперников, завоевав первое место на пятом этапе престижной многодневки "Тур де Ски-2018". Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на национальную федерацию лыжных гонок РК.



В течение всего забега лидеры гонки неоднократно менялись: на первых минутах лидерство принадлежало российским спортсменам - Александру Большунову и Сергею Устюгову, немногим позже они уступили свои позиции знаменитому швейцарцу Дарио Колоньи и канадцу Алексу Харви.



Казахстанский спортсмен первую половину гонки держался четвертым-шестым, но во второй части забега превосходство сильнейшего классиста из Риддера было очевидным. Алексей провел гонку в уверенном темпе, показав зрелищный финиш, вырвавшись вперед на последнем повороте и сменив четвертую позицию на "золото" в итоге.



"Гонка прошла очень динамично. Уровень подготовки соперников Алексея не позволял расслабиться ни на секунду. Но, чем выше мастерство проигравших, тем и приятнее победа. В последний раз Алексей выигрывал масс-старт Тур де Ски ровно 2 года назад – 6 января 2016 года. Сегодня, безусловный герой дня – лидер команды, но также хочу отметить и Анну Шевченко, ее старт на 10 км прошел немногим ранее сегодня. Анна в женской группе заняла 16 позицию, обойдя многих именитых и более опытных соперниц. Также хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает и болеет за нашу команду", - поделился впечатлениями главный тренер национальной сборной Александр Батяйкин.



Напомним, ранее втором этапе "Тур де ски" в швейцарском Линцерхайде Алексей завоевал "серебро". Благодаря своим успехам, он переместился на второе место в общем зачете многодневки. Источник - Zakon.kz

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