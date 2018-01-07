США и Израиль подпитывают "цветную революцию" в Иране, - Амр Элдиб

14:07 07.01.2018 Иранская армия и КСИР никогда не смогут отказаться от поддержки высшего руководства Ирана, полагает эксперт



30 декабря в иранском Мешхеде 200 человек провели акцию протеста, обвиняя правительство в ухудшении экономической ситуации в стране. Наряду с этим в нескольких городах прошли митинги в поддержку политики Хасана Рухани. Они были запланированы еще до начала антиправительственных протестов и приурочены к восьмой годовщине подавления крупных демонстраций протеста 2009 года в Иране. Примечательно, что 29 декабря, за сутки до начала акций протеста, власти Израиля и США подписали "специальную секретную программу по сдерживанию Ирана", уточняет Десятый израильский телеканал. По состоянию на 2 января 2018 года погибли 13 человек, в том числе и один полицейский.



По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон поддержит "героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом".



"Нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто сражается за свободу, сражается против тирании. Мы не должны и не обманем их ожидания", – заявил Пенс на своей странице в Twitter.



Почему США и Израиль поддерживают беспорядки в Иране? На вопрос Информационного агентства "Реалист"ответил египетский политолог Амр Элдиб:



"С 28 декабря 2017 года в ряде иранских городов начались протесты против руководства страны. Характер и масштабы этих протестов позволяют сравнивать их с попыткой "цветной революции" в Иране 2009 года. Если посмотреть на сценарий этих событий и их последовательность, то становится очевидно, что сценарий соответствует динамике "цветных революций" XXI века. Точно так же, как и прежде, в разных городах страны на улицы вышла многотысячная толпа с требованиями улучшить экономическую ситуацию, усилить демократические свободы, ликвидировать коррупцию; точно так же несколько протестующих были убиты, и их убийство привело к новым требованиям толпы, просящей уже свержения властей.



В закрытом обществе Ирана, который, можно сказать, живет за занавесом, требование об отставке Высшего руководителя звучит впервые с 1979 года, так как последние 39 лет Высшее руководство имело статус некоторой святости и неприкасаемости. Мы не будем разбираться в причинах этих протестов и не будем говорить об их ходе. Лучше разберемся в целях иранских "революционных" событий: почему именно сейчас?



Все страны мира имеют некоторые экономические сложности, и их народы также недоволны своим социально-экономическим положением. Однако, например, в Италии никаких революционных событий не происходит, хотя уровень безработицы там превышает 11%; революции не происходят и в Испании, где показатели безработицы выше 16%.



Определенные страны и их разведки используют экономические трудности "интересных" им стран для разжигания народных протестов против политических лидеров, как это было в Тунисе и Египте в 2010-2011 годах. А теперь то же самое происходит и в Иране. В интересах США и Израиля подпитывать иранские "революционные" события из-за усиливающегося военного присутствия Ирана в Йемене, Ираке, Ливане и Сирии; из-за провалившейся попытки Трампа призвать Россию и некоторые страны ЕС отказаться от ядерного соглашения с Ираном, что привело бы к введению против Ирана экономических санкций; из-за мощного сближения России, Турции и Ирана, которое проявило свою силу в урегулировании сирийского кризиса и в ходе референдума в Иракском Курдистане. Не стоит в этой ситуации забывать о выступлении 18 декабря 2017 года представителя США в Совете Безопасности ООН о планах Соединенных Штатов по ужесточению экономических санкций в отношении Ирана.



Безусловно, последние протесты в ряде иранских городов – лучший шанс Трампа для ужесточения санкций против Ирана. Попытки провести в Иране "цветную революцию" – чрезвычайно опасны. Иранская армия и КСИР никогда не смогут отказаться от поддержки Высшего руководства Ирана.



Если протесты продолжат развиваться и поддерживаться через известные всем каналы, начнутся кровопролитные столкновения. И это очень опасно, так как в паре сотен километров от Ирана расположены военные базы США, Франции и Великобритании, а также государства Персидского залива, которые тоже окажутся рядом. Иранские протесты, скорее всего, уже закончились, но к их уроку политическому руководству страны стоит отнестись крайне серьезно".



Амр Элдиб – египетский политолог, специально для Информационного агентства "Реалист"

Каир, 07.01.2018, Источник - realtribune.ru

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