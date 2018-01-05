В Тегеране за провоцирование персо-майдана задержан экс-президент ИРИ М.Ахмадинежад

13:16 07.01.2018 По требующим проверки данным, в ночь на 7.01.2018 в Тегеране иранскими спецслужбами задержан бывший президент страны (в 2005-2013 гг.) Махмуд АХМАДИНЕЖАД.

Официальных сообщений нет, оппозиционные СМИ утверждают, что бывший экс-президент подозревается в "подстрекательстве последних анти-правительственных выступлений" и "провоцировании беспорядков". По некоторым сведениям, задержаны также и неназванные "члены его семьи" См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ЦентрАзия

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