Трамп - его лай значительно хуже, чем его укусы, - Le Figaro

11:29 07.01.2018 4 января 2018 г.



Лора Мандевиль | Le Figaro



Дональд Трамп, большой смутьян беспорядочного мира



Международная политика американского президента далека от теоретизирования, она подпитывается в основном несколькими инстинктами: верховенством соотношения сил, идеей о том, что сначала надо заниматься "своими", а потом "чужими", повторным введением операций по сделкам в игру альянсов, пишет журналистка Le Figaro Лора Мандевиль.



Союзники и противники, сбитые с толку его невероятными твитами и недипломатическими манерами, задумываются о роли, которую намеревается сыграть президент первой мировой державы, помимо его лозунга "Америка превыше всего", говорится в статье.



Твердая позиция Трампа по Северной Корее, его склонность к ужесточению тона в вопросах торговли, его обмен любезностями со своими союзниками по НАТО по поводу распределения военного бремени, его поддержка нового хозяина Саудовской Аравии, его объявление о планируемом переезде американского посольства в Иерусалим были описаны многими наблюдателями как опасные жесты и как знак его отказа играть роль "незаменимой державы", на которую претендовала Америка после окончания Второй мировой войны, отмечает журналистка.



Его выход из Парижского соглашения по климату и из соглашения о Транс-Тихоокеанском стратегическом экономическом партнерстве, а также его частичный отказ от соглашения по ядерной программе с Ираном усилили обеспокоенность и продемонстрировали его желание действовать в одностороннем порядке. Из-за этого многие аналитики, не долго думая, готовы наброситься на Трампа, видя в нем причину крушения международной системы. Однако реальность куда сложнее, полагает Мандевиль.



Хотя Трамп и проявляет потенциально взрывоопасную склонность к нарушению международной игры, однако не он является причиной большого беспорядка, царящего в мире. Все серьезные вызовы наших дней - усиление мощи китайского гиганта и России, готовых опрокинуть существующее положение вещей, сирийская катастрофа, исламский терроризм, глубокий внутренний кризис Запада - возникли раньше прихода Трампа, указывает автор.



"Трамп не создавал эти проблемы, но он явно проявляет готовность смело выступить против них вместо того, чтобы откладывать решение на потом, как это делалось в прошлом, например, по северокорейскому вопросу", - утверждает политолог Джорджтаунского университета Джошуа Митчелл.



Иного мнения придерживается президент Совета по международным отношениям (США) Ричард Хаас, убежденный в том, что Трамп подталкивает Америку к маргинализации и что остальной мир организует свои дела "без нее".



Сначала, когда Трамп говорил, что "Америка прежде всего", все поверили в приход изоляциониста. Но подобное определение потерпело неудачу. На протяжении нескольких месяцев этот человек проявлял себя скорее как националистический "реалист", мало склонный к применению военной силы, однако готовый прибегнуть к ней в случае необходимости, по рейгановскому методу, как это было сделано в Сирии, говорится в статье.



"Президент-миллиардер также продемонстрировал свою склонность к нарушению статус-кво с Китаем, атакуя его на торговом фронте, в частности, отказавшись дать разрешение на выкуп фирмы-производителя полупроводниковых приборов одной китайской компанией, с тем чтобы не допустить передачу технологии, опасной для "национальной безопасности". Параллельно Трамп сегодня выражает свою поддержку иранскому народу перед лицом режима мулл, тем самым обстреливая с тыла тех, кто обвинял его в насмешках над правами человека", - пишет Мандевиль.



Однако за его методом "смутьяна" по-прежнему просматривается классическая республиканская внешняя политика. Прописана ли она под давлением влиятельных военных из его окружения? Несомненно. Но результат налицо: несмотря на опасения, вызванные предположениями о том, что кандидат Трамп очарован Путиным, его администрация, к примеру, оказала ясную и твердую поддержку Украине, отказавшись отменить санкции против России, и даже дошла до того, что разрешила продажу летального оружия Киеву, комментирует Мандевиль.



Один неназванный дипломат представил в сжатом виде деятельность Трампа, подчеркивая его последовательность: "Его лай значительно хуже, чем его укусы".



Источник: Le Figaro Источник - inopressa.ru

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