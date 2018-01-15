 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 07.01.2018
16:10  Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд завоевал серебро на этапе Кубка мира в Канаде
16:05  Генерал Эшли - новый начальник военной разведки США, - П.Густерин
16:03  Православный митрополит Александр награжден казахстанским орденом "Парасат"
15:48  Неувядаемый казахстанский лыжник Алексей Полторанин выиграл этап "Тур де ски-2018"
14:07  США и Израиль подпитывают "цветную революцию" в Иране, - Амр Элдиб
13:16  В Тегеране за провоцирование персо-майдана задержан экс-президент ИРИ М.Ахмадинежад
12:50  Елбасы начал Год Собаки с встречи с Байбеком
11:29  Трамп - его лай значительно хуже, чем его укусы, - Le Figaro
11:28  Цели Путина в Сирии идут дальше спасения Асада, - Bloomberg
11:05  Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД, - Глеб Кузнецов
10:58  Узбекистан. Впервые за последние 20 лет утверждены новые Академики
10:50  РосЦИК отказал жене муфтия Дагестана А.Гамзатовой в регистрации кандидатом в президенты России
08:45  Иран пробует силы, - Гюльнара Инандж
08:08  У берегов Китая гонконгский сухогруз "Кристал" таранил и утопил иранский танкер - 30 матросов не могут найти
07:17  Русские красавицы - настолько хороши, что..., - China.com
07:12  "Мертвый сезон". Игравший советских шпионов литовский актер Донатас Банионис в реале оказался агентом КГБ
00:51  Отличный казахстанский певец Ильяс Аутов исполнил в Кремле песню "Возвращайся" (видео)
Суббота, 06.01.2018
15:20  За акцию протеста в королевском дворце Саудовской Аравии задержаны 11 принцев
14:08  Донбасс: В ожидании победы, - Андрей Бабицкий
13:58  Ми-ми-гав... Вождь казахского народа одарил девочку бульдожкой
13:57  Яичный бунт. Массовые беспорядки в Иране в вопросах и ответах
13:50  Спусковой крючок конфликта. Из-за чего может начаться война России и НАТО в Прибалтике
13:49  Россия защитит Иран от США, но какой ценой?
13:48  Лесбиянка из Дамаска или как фейки правят миром
13:46  Россия забрала у американцев базу в Сирии
13:43  "Курдская женология": ближневосточная альтернатива феминизму
13:42  Чудило и Шапоклял... Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
13:40  Северная Корея и Иран: 2018 - год атомного риска, - Рено Жирар
13:38  Почему в Иране стали вспоминать шаха, - С.Тарасов
13:37  Иран: финал или антракт, - А.Ганжа
13:30  Джалал-Абад. Китайская "Линбао Голд" разом уволила 400 кыргызских рудокопов
11:46  КырДепутат Канатбек Исаев приговорен к 12 годам л/с как коррупционер и потенциальный гос-заговорщик
09:49  Переливание голубой крови. Забытый "ханский" язык тюрки, - "Э-К"
08:54  "Грузинский легион" саакашистов восстал и вышел из УкрБандерАрмии
00:05  Пакистан заодно с талибами? - П.Чумаков
00:01  Пиар-война forever. "Голос Америки" тиражирует залепухи об ударах рос-авиации по Дамаску
00:00  В Таиланде входит в моду отбеливание пенисов. Зачем?
Пятница, 05.01.2018
21:34  Муфтий Египта одобрил запрет на торговлю биткоинами
21:24  Украденная самая дорогая в мире бутылка водки найдена пустой
18:28  Bloomberg предсказывает мировой хаос
18:08  Женщинам в Туркмении запретили водить автомобили
17:32  В Ташкенте будет открыта "Шанхайская школа международного бизнеса"
17:27  Спустя 17 лет "разрыва". Казахстан и Узбекистан восстановили трафик пассажирских автобусов Шымкент-Ташкент
17:08  В Туркменистане скончался генерал МНБ Рахман Аллаков
16:49  Издевавшихся над сайгаком утырков (видео) ищут в Акмолинской области
16:45  Раздел сферы влияния на Красном море, - Мухаммед Харуб
16:41  В Узбекистане издан первый роман об Исламе Каримове "Отвага"
16:38  В крови и на дороге. Где китайцы находят источники энергии
16:33  Казахстанский имам рассказал, как правильно бить жену
15:53  Кипрский суд арестовал активы укр-олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов
15:20  Что Нострадамус предсказал на 2018 год?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосЦИК отказал жене муфтия Дагестана А.Гамзатовой в регистрации кандидатом в президенты РоссииРосЦИК отказал жене муфтия Дагестана А.Гамзатовой в регистрации кандидатом в президенты России
10:50 07.01.2018

Жене муфтия Дагестана отказано в регистрации кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение: супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова не может быть зарегистрирована кандидатом на пост президента России.

По регламенту, о решении гражданина России претендовать на пост президента страны Центризбирком уведомляет группа поддержки будущего кандидата. О намерении супруги муфтия Дагестана баллотироваться в президенты было объявлено 30 декабря, на собрании сторонников Гамзатовой в Джума- мечети Махачкалы. Официальное уведомление о собрании в Центризбирком было направлено 25 декабря. О приеме документов Гамзатовой к рассмотрению ЦИК уведомил 1 января 2018 года.

ЦИК считает, что сторонники Гамзатовой не уложились в установленный законом пятидневный срок подачи уведомления. При регистрации в ЦИК инициативной группы кандидата члены этой группы по закону обязаны продекларировать свои персональные данные, в частности, место работы. Если данные членов инициативной группы указаны не полностью, ЦИК вправе аннулировать эти подписи как недействительные. Не указали, где они работают, триста членов инициативной группы кандидата Гамзатовой.

"К сожалению, кандидат не предоставил справки ни на себя, ни на своего супруга, ни на несовершеннолетнего ребенка, связанную с обязательствами о крупных расходах. Есть целый ряд вопросов, целый ряд нарушений избирательного законодательства, которые не дают нам возможность зарегистрировать группу, созданную в поддержку самовыдвижения Айны Гамзатовой", - отметил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

О приеме к рассмотрению документов супруги муфтия Дагестана ЦИК уведомил 1 января 2018 года. Известно, что 31 декабря Айна Гамзатова собиралась сама прибыть в ЦИК, но вылететь в Москву не смогла. Поступили анонимные звонки, что махачкалинский аэропорт заминирован. Рейс до Москвы, на который зарегистрировалась Гамзатова, был отменен, ее и всех находившихся в аэропорту пассажиров эвакуировали.

"ЦИК отказал нашей инициативной группе в регистрации. Хотим поблагодарить Айну Заирбековну Гамзатову за большую честь, которую она оказала нам, согласившись на выдвижение. Это было смелым решением, потребовавшим от нее больших усилий", - прокомментировал отказ Центризбиркома член инициативной группы Гамзатовой общественный деятель Микаил Микаилов.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515311400
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  