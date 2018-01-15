РосЦИК отказал жене муфтия Дагестана А.Гамзатовой в регистрации кандидатом в президенты России

10:50 07.01.2018 Жене муфтия Дагестана отказано в регистрации кандидатом в президенты России



Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение: супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова не может быть зарегистрирована кандидатом на пост президента России.



По регламенту, о решении гражданина России претендовать на пост президента страны Центризбирком уведомляет группа поддержки будущего кандидата. О намерении супруги муфтия Дагестана баллотироваться в президенты было объявлено 30 декабря, на собрании сторонников Гамзатовой в Джума- мечети Махачкалы. Официальное уведомление о собрании в Центризбирком было направлено 25 декабря. О приеме документов Гамзатовой к рассмотрению ЦИК уведомил 1 января 2018 года.



ЦИК считает, что сторонники Гамзатовой не уложились в установленный законом пятидневный срок подачи уведомления. При регистрации в ЦИК инициативной группы кандидата члены этой группы по закону обязаны продекларировать свои персональные данные, в частности, место работы. Если данные членов инициативной группы указаны не полностью, ЦИК вправе аннулировать эти подписи как недействительные. Не указали, где они работают, триста членов инициативной группы кандидата Гамзатовой.



"К сожалению, кандидат не предоставил справки ни на себя, ни на своего супруга, ни на несовершеннолетнего ребенка, связанную с обязательствами о крупных расходах. Есть целый ряд вопросов, целый ряд нарушений избирательного законодательства, которые не дают нам возможность зарегистрировать группу, созданную в поддержку самовыдвижения Айны Гамзатовой", - отметил член Центризбиркома Евгений Шевченко.



О приеме к рассмотрению документов супруги муфтия Дагестана ЦИК уведомил 1 января 2018 года. Известно, что 31 декабря Айна Гамзатова собиралась сама прибыть в ЦИК, но вылететь в Москву не смогла. Поступили анонимные звонки, что махачкалинский аэропорт заминирован. Рейс до Москвы, на который зарегистрировалась Гамзатова, был отменен, ее и всех находившихся в аэропорту пассажиров эвакуировали.



"ЦИК отказал нашей инициативной группе в регистрации. Хотим поблагодарить Айну Заирбековну Гамзатову за большую честь, которую она оказала нам, согласившись на выдвижение. Это было смелым решением, потребовавшим от нее больших усилий", - прокомментировал отказ Центризбиркома член инициативной группы Гамзатовой общественный деятель Микаил Микаилов. Источник - eadaily.com

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