Иран пробует силы, - Гюльнара Инандж

08:45 07.01.2018 "Иран пробует силы"



В Иране продолжаются широкомасштабные акции протеста, начавшиеся 28 декабря. Это первая по масштабу акция с 2009 г. В Иране там и тут проходили небольшие акции протеста на социальной основе -иранцы не довольны дороговизной , инфляцией.



Воспламенение протестов в религиозных центрах как Мешхед и Гум, неслучайно.



Глобальная коррупция и взяточничество в Иране особо широко и жестко имеет место в этих международных шиитских религиозных центрах.



Кроме того, иранцы не довольны сосредоточиванием основных экономических источников государства у духовенства и чиновников высокого ранга.



Зарплата духовенства и чиновников в 100 раз повышает жалование простых граждан.



В то время как сообщается о миллионах высокопоставленных чиновников и духовенства в зарубежных банках, бедные слои населения оказались в ловушке банков-пирамид , лищившись жилья. Бесконечная инфляция и дороговизна внушает в людей безнадежность.



Нынешние протесты имеют одно отличие - иранцы выступают не только против руководство страны, коррупции и дороговизны. Протестующие выдвигают лозунги против верховного духовного лидера Али Хаменеи, исламского правления , финансирования организаций "Хамас" и "Хезболла", вмешательства в дела соседних государств и выделение из бюджета миллионы долларов для содержания их правительств, сжигают плакаты с портретом Хаменени .



Интересно, что в городах Мешхед и Гум митингующие выкрикивали лозунги о своем сожалении, что свергли шаха и приносили извинения его семье.



Также привлекает внимание и то, что протестующие во всех городах нападали на автомобили и здания добровольцев "Бясидж". (Отряды "Бясидж" входят в состав Корпуса стражей исламской революции и состоят из добровольцев.) Были убиты 3 сотрудника Корпуса стражей исламской революции. Добровольцы "Бясидж" имеют право безгранично вмешиваться в личную жизнь иранцев, что приводит их в недовольство.



"Бясидж" в своем роде играет роль полиции морали.



Протесты распространились почти на всю территорию страны, при этом количество протестующих не так уж много. На митингах в основном участвуют рабочие, фермеры, безработные, часть студентов.



Кроме того, в 2009 году в "Зеленом движении" участвовала интеллигенция, которой не видно на митингах.



Средний слой , базары, азербайджанские тюрки также не участвуют в протестах. Заметим, что в 2009 г. Азербайджанские тюрки, средний слой и базары не присоединились к "зеленым". Большая часть женщин и студентов остались в сторонеот событий.



Нужно особо отметить, что иранские женщины отличаются боевым духом, имеют особый ведущий статус и настойчивы. По нашим достоверным данным, западные институты работают с иранками в рамках защиты прав женщин через третьи страны.



Всеобщая забастовка, объявленная на 2 января не состоялась, так как к ней не подключились базары и средний бизнес.



Вопреки тому, что среди азербайджанских тюрков Ирана высок уровень национального сознания, они все еще молчат. В Урмия и Эрдебиле прошли немногочисленные митинги, но Тебриз и населенные пункты, густонаселенные азербайджанскими тюрками не присоединились к акциям всесильно.



Дело в том, что на прошлой неделе на матче между тебризской футбольной командой "Трахторсази" и "Персополис" болельшики соперника выкрикивали оскорбления в адрес азербайджанских тюрков.



Как сообщает радио "Голос Америки", призывы к населению в социальных сетях к участию на митингах, написанные на азербайджанском языке были стерты админами и принесены извинения.



Власти с целью ограничения активности азербайджанских тюрков первые дни событий провели массовые аресты, в регионах компактного проживания наших соотечественников.



Вроде , наоборот, азербайджанские тюрки должны были использовать эти моменты для мщения , но этого не происходит.



5 января в Тебризе пройдет матч между командами "Трахторсази" и "Истиклал". Но фанаты "Трахторсази" узе заявили, что на оскорбление ответят своей культурой.



Игры "Трахторсази"обычно превращается на площадку всплеска националистических, порой сепаратистских лозунгов.



Последние годы возросло национальное сознание азербайджанцев в Иране, они настойчивы в своем требовании образования на родном языке. Обещания и действия властей в этом направлении явно носят отвлекающий характер.



Так как протесты в Иране идут на убыль, не ожидается подключения азербайджанцев к общеиранским протестам после завершения матча.



Если даже сейчас иранские тюрки подключатся к процессам , если даже ситуация измениться , действующие власти нет.



Израильский сайт debka.com пишет, что воспламенение протестов после пятничного намаза 5 января очень слабое предположение.



Реакция властей



Так как количество митингующих было не много власти не использовали особую силу- в основном мелкокалиберное огнестрельное оружие, водометы и газовые бомбы.



Количество погибших составляет чуть более 20-ти человек, что и свидетельствует о том, что огнестрельные оружия были использованы редко. Сообщается о тысячи арестованных.



Власти в ответ на протесты вывели на улицы своих сторонников, которые выставили протестующих пособниками Израиля и США. Также сообщается о причастности Саудовской Аравии к волнениям в Иране. Заметим, что debka.com передает, что их источники работают в гуще протестов в Иране.



Ожидается , что как обычно после пятничного намаза пройдет очередной митинг в поддержку властей Ирана и духовенства.



Соотношение 60/40



Соотношение сторонников и противников исламской власти в Иране можно определить



как 60/40. Граждане по своей политической позиции части: сторонники исламского правления; желающие улучшить свое социальное положение в независимости того, кто будет находиться у власти; полностью не принимающие религиозное правление в стране.



Если лояльные к духовному правлению граждане четко встанут рядом с теми, кто категорически против исламской республики , то тогда соотнощение сил изменится против властей.



Если так, то властям необходимо срочно начать социальные и политические реформы с целью привлечения в свою сторону "слой общества, оставшегося в середине". Но последние годы неоднократно были попытки проведения реформ, которые так и остались бездейственными по причины постоянных трений между клерикалами и государственным аппаратом.



Упорство иранцев



Власти с первых дней имспользовав оружие , пытались сломать дух, напугать митингующих. Но иранцы вопреки малочисленности своих рядов , арестам и погибшим настойчивы в своих протестах.



Национальное сознание иранцев, обосновано на самоуважении, построенное на базе имперского сознания.



Как видно из видеокадров, снятых на улицах Ирана вопреки выстрелам, газовым бомбам не покидают свои позиции.



Не смотря на то, что у протестов не было лидера, плана действий и гибели людей, митингующие не превратились в массу черносотников, неуправляемых групп, не воцарился хаос .



Были только нападки на госучреждения и машины представителей властей. Базары и учреждения частного сектора не стали жертвами агрессии недовольных.



Родственники арестованных продолжают свои акции перед тюрьмами.



Официально участники митингов обвиняются в связях с иностранными спецслужбами. Это говорит о том, что арестованных ждет казнь.



Иранцы знают тактику действий силовых структур и протестующие заранее предвидели возможную судьбу, изъявляя свое недовольство на улицах.



Последние годы возросли недовольство иранской молодежи религиозным правлением страной. Иранцы любят развлечения, чего они лишены в своей стране. Молодые иранки не ограничиваются распространением своих фото в социальных сетях без головного покрытия , они также с непокрытой головой на улицы Ирана , протестуя религиозным запретам.



Фото девушки с открытой головой - участницы нынешних протестов в Иране обошла все информационные агентства мира.



На нынешнем этапе сила протестов не разрушительна, она не способна сменить общественно-политический строй.



Протесты расщепили, охладили протестную энергию, скопившуюся в обществе. Но если ничего не изменится, то безнадежные люди вновь встанут на путь протестов.



Нынешние протесты не имеют ни лидера, ни программы. Процессы начались внезапно и идут своим путем. Любой начатый процесс должен иметь результат, иначе он потухает.



И сейчас протестные процессы в Иране идут на спад. Фрукт еще не созрел. Он ждет весны.



Гюльнара ИНАНДЖ, Директор Международного онлайн аналитического центра "Этноглобус", политолог

5 янв. 17 Источник - ethnoglobus.az

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