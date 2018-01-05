У берегов Китая гонконгский сухогруз "Кристал" таранил и утопил иранский танкер - 30 матросов не могут найти

08:08 07.01.2018 После столкновения судов у побережья Китая пропали более 30 человек





У восточного побережья Китая столкнулись нефтяной танкер Sanchi под флагом Панамы и гонконгский сухогруз CF CRYSTAL, 32 человека пропали без вести, сообщают СМИ.



На борту танкера, который принадлежит иранской компании, находились 32 человека (30 граждан Ирана, два гражданина Бангладеш), на сухогрузе – 21 человек. Экипаж сухогруза спасен, связь с экипажем танкера потеряна.



Столкновение произошло в 20.00 (15.00 мск) 6 января у побережья реки Янцзы, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

7 января 2018, Антон Антонов Источник - vz.ru

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