|У берегов Китая гонконгский сухогруз "Кристал" таранил и утопил иранский танкер - 30 матросов не могут найти
08:08 07.01.2018
После столкновения судов у побережья Китая пропали более 30 человек
У восточного побережья Китая столкнулись нефтяной танкер Sanchi под флагом Панамы и гонконгский сухогруз CF CRYSTAL, 32 человека пропали без вести, сообщают СМИ.
На борту танкера, который принадлежит иранской компании, находились 32 человека (30 граждан Ирана, два гражданина Бангладеш), на сухогрузе – 21 человек. Экипаж сухогруза спасен, связь с экипажем танкера потеряна.
Столкновение произошло в 20.00 (15.00 мск) 6 января у побережья реки Янцзы, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
7 января 2018, Антон Антонов