 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 07.01.2018
16:10  Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд завоевал серебро на этапе Кубка мира в Канаде
16:05  Генерал Эшли - новый начальник военной разведки США, - П.Густерин
16:03  Православный митрополит Александр награжден казахстанским орденом "Парасат"
15:48  Неувядаемый казахстанский лыжник Алексей Полторанин выиграл этап "Тур де ски-2018"
14:07  США и Израиль подпитывают "цветную революцию" в Иране, - Амр Элдиб
13:16  В Тегеране за провоцирование персо-майдана задержан экс-президент ИРИ М.Ахмадинежад
12:50  Елбасы начал Год Собаки с встречи с Байбеком
11:29  Трамп - его лай значительно хуже, чем его укусы, - Le Figaro
11:28  Цели Путина в Сирии идут дальше спасения Асада, - Bloomberg
11:05  Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД, - Глеб Кузнецов
10:58  Узбекистан. Впервые за последние 20 лет утверждены новые Академики
10:50  РосЦИК отказал жене муфтия Дагестана А.Гамзатовой в регистрации кандидатом в президенты России
08:45  Иран пробует силы, - Гюльнара Инандж
08:08  У берегов Китая гонконгский сухогруз "Кристал" таранил и утопил иранский танкер - 30 матросов не могут найти
07:17  Русские красавицы - настолько хороши, что..., - China.com
07:12  "Мертвый сезон". Игравший советских шпионов литовский актер Донатас Банионис в реале оказался агентом КГБ
00:51  Отличный казахстанский певец Ильяс Аутов исполнил в Кремле песню "Возвращайся" (видео)
Суббота, 06.01.2018
15:20  За акцию протеста в королевском дворце Саудовской Аравии задержаны 11 принцев
14:08  Донбасс: В ожидании победы, - Андрей Бабицкий
13:58  Ми-ми-гав... Вождь казахского народа одарил девочку бульдожкой
13:57  Яичный бунт. Массовые беспорядки в Иране в вопросах и ответах
13:50  Спусковой крючок конфликта. Из-за чего может начаться война России и НАТО в Прибалтике
13:49  Россия защитит Иран от США, но какой ценой?
13:48  Лесбиянка из Дамаска или как фейки правят миром
13:46  Россия забрала у американцев базу в Сирии
13:43  "Курдская женология": ближневосточная альтернатива феминизму
13:42  Чудило и Шапоклял... Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
13:40  Северная Корея и Иран: 2018 - год атомного риска, - Рено Жирар
13:38  Почему в Иране стали вспоминать шаха, - С.Тарасов
13:37  Иран: финал или антракт, - А.Ганжа
13:30  Джалал-Абад. Китайская "Линбао Голд" разом уволила 400 кыргызских рудокопов
11:46  КырДепутат Канатбек Исаев приговорен к 12 годам л/с как коррупционер и потенциальный гос-заговорщик
09:49  Переливание голубой крови. Забытый "ханский" язык тюрки, - "Э-К"
08:54  "Грузинский легион" саакашистов восстал и вышел из УкрБандерАрмии
00:05  Пакистан заодно с талибами? - П.Чумаков
00:01  Пиар-война forever. "Голос Америки" тиражирует залепухи об ударах рос-авиации по Дамаску
00:00  В Таиланде входит в моду отбеливание пенисов. Зачем?
Пятница, 05.01.2018
21:34  Муфтий Египта одобрил запрет на торговлю биткоинами
21:24  Украденная самая дорогая в мире бутылка водки найдена пустой
18:28  Bloomberg предсказывает мировой хаос
18:08  Женщинам в Туркмении запретили водить автомобили
17:32  В Ташкенте будет открыта "Шанхайская школа международного бизнеса"
17:27  Спустя 17 лет "разрыва". Казахстан и Узбекистан восстановили трафик пассажирских автобусов Шымкент-Ташкент
17:08  В Туркменистане скончался генерал МНБ Рахман Аллаков
16:49  Издевавшихся над сайгаком утырков (видео) ищут в Акмолинской области
16:45  Раздел сферы влияния на Красном море, - Мухаммед Харуб
16:41  В Узбекистане издан первый роман об Исламе Каримове "Отвага"
16:38  В крови и на дороге. Где китайцы находят источники энергии
16:33  Казахстанский имам рассказал, как правильно бить жену
15:53  Кипрский суд арестовал активы укр-олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов
15:20  Что Нострадамус предсказал на 2018 год?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русские красавицы - настолько хороши, что..., - China.com
07:17 07.01.2018

Русские красавицы - настолько хороши, что можно потерять голову

У американцев есть поговорка: "Рай - это американская зарплата, русская жена, английский дом и китайская еда". Русские шутят, что красавицы - это их "фирменный продукт".

Приезжая в Россию, понимаешь, что не зря так говорят - белокожие, но румяные русские красавицы - это самое красивое, что вы увидите в растянувшейся с запада на восток России. Девушки здесь, как и их имена: Наташа, Катюша, Лена, хороши без всяких прикрас. Люди, приезжавшие в Россию, всегда со вздохом говорят: "Идешь-идешь по улице, и раз за разом так изумляешься, что просто невозможно…".

Россия растянулась на два континента, и, хотя территория ее обширна, людей не очень много. Несмотря на все это в России проживает более 190 национальностей. Путешествуя по России, (особенно это касается Москвы) повсюду можно увидеть, как русских с внешностью европейцев, так и азиатов - вы видите огромное количество народностей.

Насладиться в России можно не только прекрасными пейзажами и богатой культурой, но и визитной карточкой этой страны - красавицами.

Климат в России умеренный, осень и зима здесь холодные и долгие, а весна и лето - короткие и прохладные. Поэтому если вы хотите увидеть больше русских красавиц, лучше всего приезжать в Россию летом.

Неважно в большом ли вы городе вроде Москвы и Санкт-Петербурга или в маленьком вроде Владимира и Суздаля, везде можно встретить прекрасных девушек.

Они радуют сердце и глаз, застигая вас врасплох на улицах и улучшая ваше настроение. Красота нравится всем. Встретив на улице красивую девушку, невозможно не засмотреться.

У молодых русских девушек красивое лицо и хорошая фигура. Они высоки и стройны, словно супермодели на подиуме, их темно-коричневые или золотистые волосы соблазнительны, а в глубоких, сияющих словно родник синих глазах можно утонуть.

Люди приходят в восторг от их обворожительных манер и элегантности.

Летом на улицах русских городов словно распускается множество цветов груши. Модная легкая одежда этих девушек наполняет улицы атмосферой сексуальности.

Кажется, красота - это врожденная черта россиянок. Если серьезно изучить причины этого явления, то окажется, что высокая переносица выглядит более нежно, черты лица россиянок в целом более объемны. Можно заключить, что особенности лица европеоидов и есть причина миловидности русских девушек.

У россиянок длинные ноги, они высоки и стройны словно кипарисы. Девушки идут по улицам в коротких кожаных юбках и коротких кожаных сапогах, не смотря по сторонам; их длинные волосы развеваются на ветру; они красивы, но горды.

Русских красавиц можно разделить на три категории. Первая группа - это "женщины старшего поколения" - они полноваты, но не лишены грации. Вы можете заметить, что губы и брови у них всегда накрашены, сами они укутаны в соболиную шубу, держат в руках маленькую элегантную сумочку, на голове - меховая шапка. Выглядит это старо, но красиво.

Ко второй группе заслуженно относятся стильные современные женщины. Зрелые русские женщины также очень красивы, но красота эта - властная, агрессивная. Под зимними нарядами их все также можно ощутить энергию молодости и безудержную красоту. Они носят юбки, когда на улице сильный минус, а полупрозрачные колготки говорят, что их красота в состоянии выдержать любое испытание.

Больше всего людям нравится, наверное, россиянки третьей группы - молоденькие девушки. Несмотря на то, что юные русские девушки очень быстро превращаются в элегантных зрелых женщин, на лице их всегда улыбка, а кожа всегда бела. Наблюдая за ними, вы будто смотрите на произведение искусства, и отрывать взгляд вам совсем не хочется. Наверное, именно благодаря этим очаровательным девушкам эта вечно холодная страна может ощутить дыхание весны.

Находясь с визитом в России в 2006 году, президент Венесуэлы Уго Чавес произнес вслух мысли всех мужчин мира: "Я раньше думал, что венесуэлки очень хороши, но, увидев русских женщин, я понял, как много потерял".

Почему же Господь так благоволит русским - у них из поколения в поколение рождаются красавицы? Возможно, это можно объяснить с точки зрения этнологии. Такой показатель, как уровень привлекательности (букв. коэффициент оборачивания голов, - прим. переводчика) для России неприменим. Почти половину всех женщин на улице не стыдно назвать красавицами, вы просто не будете успевать оборачиваться - повсюду будут легкие, живые девушки с такой белой кожей, что искрится в глазах, и с длинными ногами, как у куклы Барби.

Россия - это многонациональное государство, на его территории, раскинувшейся от берега Балтийского моря до побережья Тихого океана, проживает более 190 национальностей. Во всех этих народностях много красавиц, будь то славянки, девушки из Закавказья, Сибири и Средней Азии. Смешение кровей и генов, синтез преимуществ всех национальностей - вот ключ к красоте россиянок.

Однако по мере взросления во внешности русских девушек происходят потрясающие изменения. Видя этих все еще красивых женщин, люди частенько думают о скоротечности времени. Но это проходит, стоит только увидеть улыбки на их лицах. Их уверенные шаги демонстрируют оптимизм.

Кожа русских девушек нежная и сверкающая, она белоснежна словно снег или серебро. Она, словно фарфор, тонка как бумага и бела как нефрит. У них пышная грудь, подтянутые ягодицы, длинные ноги и осиная талия, длинные ресницы, губы словно бутоны цветов и столь ценимая людьми Востока высокая переносица.
China.com, Китай

Источник - China.com, Китай
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515298620
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  