Русские красавицы - настолько хороши, что..., - China.com

07:17 07.01.2018 Русские красавицы - настолько хороши, что можно потерять голову



У американцев есть поговорка: "Рай - это американская зарплата, русская жена, английский дом и китайская еда". Русские шутят, что красавицы - это их "фирменный продукт".



Приезжая в Россию, понимаешь, что не зря так говорят - белокожие, но румяные русские красавицы - это самое красивое, что вы увидите в растянувшейся с запада на восток России. Девушки здесь, как и их имена: Наташа, Катюша, Лена, хороши без всяких прикрас. Люди, приезжавшие в Россию, всегда со вздохом говорят: "Идешь-идешь по улице, и раз за разом так изумляешься, что просто невозможно…".



Россия растянулась на два континента, и, хотя территория ее обширна, людей не очень много. Несмотря на все это в России проживает более 190 национальностей. Путешествуя по России, (особенно это касается Москвы) повсюду можно увидеть, как русских с внешностью европейцев, так и азиатов - вы видите огромное количество народностей.



Насладиться в России можно не только прекрасными пейзажами и богатой культурой, но и визитной карточкой этой страны - красавицами.



Климат в России умеренный, осень и зима здесь холодные и долгие, а весна и лето - короткие и прохладные. Поэтому если вы хотите увидеть больше русских красавиц, лучше всего приезжать в Россию летом.



Неважно в большом ли вы городе вроде Москвы и Санкт-Петербурга или в маленьком вроде Владимира и Суздаля, везде можно встретить прекрасных девушек.



Они радуют сердце и глаз, застигая вас врасплох на улицах и улучшая ваше настроение. Красота нравится всем. Встретив на улице красивую девушку, невозможно не засмотреться.



У молодых русских девушек красивое лицо и хорошая фигура. Они высоки и стройны, словно супермодели на подиуме, их темно-коричневые или золотистые волосы соблазнительны, а в глубоких, сияющих словно родник синих глазах можно утонуть.



Люди приходят в восторг от их обворожительных манер и элегантности.



Летом на улицах русских городов словно распускается множество цветов груши. Модная легкая одежда этих девушек наполняет улицы атмосферой сексуальности.



Кажется, красота - это врожденная черта россиянок. Если серьезно изучить причины этого явления, то окажется, что высокая переносица выглядит более нежно, черты лица россиянок в целом более объемны. Можно заключить, что особенности лица европеоидов и есть причина миловидности русских девушек.



У россиянок длинные ноги, они высоки и стройны словно кипарисы. Девушки идут по улицам в коротких кожаных юбках и коротких кожаных сапогах, не смотря по сторонам; их длинные волосы развеваются на ветру; они красивы, но горды.



Русских красавиц можно разделить на три категории. Первая группа - это "женщины старшего поколения" - они полноваты, но не лишены грации. Вы можете заметить, что губы и брови у них всегда накрашены, сами они укутаны в соболиную шубу, держат в руках маленькую элегантную сумочку, на голове - меховая шапка. Выглядит это старо, но красиво.



Ко второй группе заслуженно относятся стильные современные женщины. Зрелые русские женщины также очень красивы, но красота эта - властная, агрессивная. Под зимними нарядами их все также можно ощутить энергию молодости и безудержную красоту. Они носят юбки, когда на улице сильный минус, а полупрозрачные колготки говорят, что их красота в состоянии выдержать любое испытание.



Больше всего людям нравится, наверное, россиянки третьей группы - молоденькие девушки. Несмотря на то, что юные русские девушки очень быстро превращаются в элегантных зрелых женщин, на лице их всегда улыбка, а кожа всегда бела. Наблюдая за ними, вы будто смотрите на произведение искусства, и отрывать взгляд вам совсем не хочется. Наверное, именно благодаря этим очаровательным девушкам эта вечно холодная страна может ощутить дыхание весны.



Находясь с визитом в России в 2006 году, президент Венесуэлы Уго Чавес произнес вслух мысли всех мужчин мира: "Я раньше думал, что венесуэлки очень хороши, но, увидев русских женщин, я понял, как много потерял".



Почему же Господь так благоволит русским - у них из поколения в поколение рождаются красавицы? Возможно, это можно объяснить с точки зрения этнологии. Такой показатель, как уровень привлекательности (букв. коэффициент оборачивания голов, - прим. переводчика) для России неприменим. Почти половину всех женщин на улице не стыдно назвать красавицами, вы просто не будете успевать оборачиваться - повсюду будут легкие, живые девушки с такой белой кожей, что искрится в глазах, и с длинными ногами, как у куклы Барби.



Россия - это многонациональное государство, на его территории, раскинувшейся от берега Балтийского моря до побережья Тихого океана, проживает более 190 национальностей. Во всех этих народностях много красавиц, будь то славянки, девушки из Закавказья, Сибири и Средней Азии. Смешение кровей и генов, синтез преимуществ всех национальностей - вот ключ к красоте россиянок.



Однако по мере взросления во внешности русских девушек происходят потрясающие изменения. Видя этих все еще красивых женщин, люди частенько думают о скоротечности времени. Но это проходит, стоит только увидеть улыбки на их лицах. Их уверенные шаги демонстрируют оптимизм.



Кожа русских девушек нежная и сверкающая, она белоснежна словно снег или серебро. Она, словно фарфор, тонка как бумага и бела как нефрит. У них пышная грудь, подтянутые ягодицы, длинные ноги и осиная талия, длинные ресницы, губы словно бутоны цветов и столь ценимая людьми Востока высокая переносица.

China.com, Китай Источник - China.com, Китай

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