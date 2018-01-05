"Мертвый сезон". Игравший советских шпионов литовский актер Донатас Банионис в реале оказался агентом КГБ

07:12 07.01.2018 В Литве опубликовали документы о сотрудничестве актера Донатаса Баниониса с КГБ









Литовский центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы опубликовал документы, в которых говорится, что известный актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис сотрудничали с КГБ.



По сведениям центра, Банионис работал под псевдонимом "Бронюс".



В документах говорится, что Банионис собирал информацию о живущих в США литовцах и передавал КГБ характеристики на эмигрантов. Сотрудничество продолжалось как минимум с 1970 года, когда Банионис ездил в США.



На сайте о деятельности КГБ так, в частности, описывается визит Баниониса в Соединенные Штаты по приглашению Федерации Santaros Šviesа в 1970 году: "До поездки агент был проинструктирован о деятельности литовцев Соединенных Штатов Америки, ему также была предоставлена ценная информация и задачи, возложенные на него, которые он выполнил. Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежку) во время посещения этими людьми Литвы".



В 1974-м, когда Баниониса избрали депутатом Верховного совета СССР, он прекратил сотрудничество.



Донатас Банионис был известен по фильмам ""Мертвый сезон", Солярис", "Бегство мистера Мак-Кинли", "Никколо Паганини".



В 2014 году он умер в возрасте 90 лет.



Дирижер Саулюс Сондецкис, по данным документов КГБ, был завербован в 1962 году. Он работал под именем "Салютас" и в агентурной сети находился до 1982 года. КГБ интересовал эмигрировавший в США его отец - Яцкус Сондецкис.



Коллега Баниониса, народный артист СССР Регимантас Адомайтис рассказал "Эху Москвы", что не может поверить в эти обвинения. Источник - rus.ozodi.org

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