Отличный казахстанский певец Ильяс Аутов исполнил в Кремле песню "Возвращайся" (видео)

00:51 07.01.2018 У нас творческий союз с Рогозиным - группа Motor-Roller выступила в Кремле



Казахстанская рок-группа Motor-Roller получила приглашение выступить в Государственном Кремлевском дворце на концерте к юбилею военно-промышленного комплекса России. Концерт состоялся 14 декабря 2017 года.



Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил фронтмен группы Ильяс Аутов.



Рок-группа исполнила песню на стихи вице-премьера России Дмитрия Рогозина. Композиция называется "Без тебя на душе нет покоя".



"Когда мы представили Рогозину музыку на его стихи, ему песня понравилась. Мы тесно с ним сотрудничаем, ранее мы записали несколько песен, и этот процесс продолжается. Он пишет стихи, а мы подбираем музыку. У нас творческий союз. Мне нравится его (Рогозина. - Прим. автора) творчество, его взгляды на жизнь, и как человек он мне нравится", - сказал Аутов.



По его словам, Motor-Roller - это первая рок-группа в истории Казахстана, которая принимает участие в концерте в Кремле.





Источник - Tengrinews.kz

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