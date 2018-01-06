 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 05.01.2018
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За акцию протеста в королевском дворце Саудовской Аравии задержаны 11 принцев
15:20 06.01.2018

Власти Саудовской Аравии задержали 11 принцев, устроивших акцию протеста в королевском дворце в Эр-Рияде, сообщает электронная газета "Сабак".

По данным издания, королевская гвардия взяла под стражу группу принцев, которые требовали отменить указ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отказе оплачивать из казны счета за воду и электричество членов королевской семьи.

В ближайшее время принцы предстанут перед судом, передает ТАСС.

Ранее руководство Саудовской Аравии неоднократно заявляло, что все подданные королевства равны перед законом.

В прошлом году саудовский комитет по борьбе с коррупцией распорядился задержать 11 членов правящей семьи и более 40 чиновников и бизнесменов, заподозренных в коррупционных преступлениях. В СМИ сообщалось, что их пытают сотрудники американской частной военной компании Academi.
6 января 2018,
Текст: Алина Назарова

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515241200
Новости Казахстана

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