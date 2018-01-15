Ми-ми-гав... Вождь казахского народа одарил девочку бульдожкой

13:58 06.01.2018 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подарил на Новый год жительнице Алматы Медине Байсаровой щенка французского бульдога, сообщает телеканал Almaty.tv.



Как отмечается, жительница Алматы Медина Байсарова месяц назад написала президенту новогоднее письмо, в котором попросила подарить ей щенка. Через месяц презент девочке вручил аким Медеуского района Ержан Жылкыбаев.



"Ну, письмо я написала месяц назад, я долго мечтала о собаке, мама мне не разрешала ее завести. Мама подумала, что это шутка, что президент может подарить собаку, вот я написала, поверила в чудо, и оно случилось", - пояснила М. Байсарова. Источник - КазТАГ

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