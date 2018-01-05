 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 06.01.2018
15:20  За акцию протеста в королевском дворце Саудовской Аравии задержаны 11 принцев
14:08  Донбасс: В ожидании победы, - Андрей Бабицкий
13:58  Ми-ми-гав... Вождь казахского народа одарил девочку бульдожкой
13:57  Яичный бунт. Массовые беспорядки в Иране в вопросах и ответах
13:50  Спусковой крючок конфликта. Из-за чего может начаться война России и НАТО в Прибалтике
13:49  Россия защитит Иран от США, но какой ценой?
13:48  Лесбиянка из Дамаска или как фейки правят миром
13:46  Россия забрала у американцев базу в Сирии
13:43  "Курдская женология": ближневосточная альтернатива феминизму
13:42  Чудило и Шапоклял... Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
13:40  Северная Корея и Иран: 2018 - год атомного риска, - Рено Жирар
13:38  Почему в Иране стали вспоминать шаха, - С.Тарасов
13:37  Иран: финал или антракт, - А.Ганжа
13:30  Джалал-Абад. Китайская "Линбао Голд" разом уволила 400 кыргызских рудокопов
11:46  КырДепутат Канатбек Исаев приговорен к 12 годам л/с как коррупционер и потенциальный гос-заговорщик
09:49  Переливание голубой крови. Забытый "ханский" язык тюрки, - "Э-К"
08:54  "Грузинский легион" саакашистов восстал и вышел из УкрБандерАрмии
00:05  Пакистан заодно с талибами? - П.Чумаков
00:01  Пиар-война forever. "Голос Америки" тиражирует залепухи об ударах рос-авиации по Дамаску
00:00  В Таиланде входит в моду отбеливание пенисов. Зачем?
Пятница, 05.01.2018
21:34  Муфтий Египта одобрил запрет на торговлю биткоинами
21:24  Украденная самая дорогая в мире бутылка водки найдена пустой
18:28  Bloomberg предсказывает мировой хаос
18:08  Женщинам в Туркмении запретили водить автомобили
17:32  В Ташкенте будет открыта "Шанхайская школа международного бизнеса"
17:27  Спустя 17 лет "разрыва". Казахстан и Узбекистан восстановили трафик пассажирских автобусов Шымкент-Ташкент
17:08  В Туркменистане скончался генерал МНБ Рахман Аллаков
16:49  Издевавшихся над сайгаком утырков (видео) ищут в Акмолинской области
16:45  Раздел сферы влияния на Красном море, - Мухаммед Харуб
16:41  В Узбекистане издан первый роман об Исламе Каримове "Отвага"
16:38  В крови и на дороге. Где китайцы находят источники энергии
16:33  Казахстанский имам рассказал, как правильно бить жену
15:53  Кипрский суд арестовал активы укр-олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов
15:20  Что Нострадамус предсказал на 2018 год?
15:18  Кремль ждет спасения от легких нефтедолларов
15:15  Американцам не впервой уничтожать народ Северной Кореи
15:05  Китайцы захватывают земли на Байкале - и это приводит россиян в ярость, - нагнетает "Financial Times"
14:56  "Паровозик" чух-чух... Экс-глава ТаджЖелДороги Хукумов прикупил недвижимость в Чехии на $10,6 млн
14:53  Российские хоккеисты "Барыса" Шевченко и Маклюков хотят стать гражданами Казахстана
14:49  Грузинский суд заочно посадил Саакашвили на 3 года за "превышение власти"
13:54  Китай приступил к строительству третьего авианосца
13:36  Иран назвал внешних заговорщиков и главного "проектировщика" мятежа - агента ЦРУ Майкла Д’Андре
12:33  В Кабуле камикадзе взорвал 20 полицейских и прохожих
12:30  Несмотря на протесты России, СовБез ООН проведет заседание по Ирану
10:52  За взятку в 600 тыс. тенге задержан начальник департамента по делам обороны Кызылординской области
10:43  Десятки имам-хатибов таджикских мечетей отстранены от работы. За проф-непригодность
10:37  А как все начиналось... Кыр-политик Феликс Кулов превратился в полное ничтожество, - К.Кадыралиев
10:32  Иран как "черный ящик", - Der Spiegel
10:31  Школа обольщения в Китае, - Сирил Плюетт
10:23  В отношениях РФ и Узбекистана возникла некая новая ситуация, - К.Затулин
10:14  В Алматы взяли на взятке директора Казахского академического театра драмы имени М.Ауэзова
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Яичный бунт. Массовые беспорядки в Иране в вопросах и ответах
13:57 06.01.2018

Алексей Куприянов

В Иране - массовые акции протеста. Они начались 28 декабря 2017 года в Мешхеде, втором по величине городе страны, и вскоре перекинулись на крупные города с развитой инфраструктурой: Тегеран, Решт, Шираз, Исфахан, Керманшах, Захедан и другие. Однако до сих пор достоверно неизвестно, кто именно стоит за беспорядками, чего хотят протестующие и насколько велик риск падения режима в Тегеране. Ответ на эти вопросы искал iz.ru.

Из-за чего взбунтовались иранцы

Поводом для протестов стал рост цен на продукты питания. Больше всего подорожали куриные яйца – почти на 50%. Власти объясняют это эпидемией птичьего гриппа и ростом цен на корма, но протестующих эти оправдания не устраивают. Они указывают, что за несколько месяцев до того столь же резко подорожали лук и томаты, которые птичьим гриппом не болеют. Следовательно, что-то не так в самой экономической системе Исламской республики.

С чего все началось

Первую демонстрацию в Мешхеде организовал Ахмад Аламольхода – влиятельный богослов и член Совета экспертов, который избирает высшего руководителя Ирана – рахбара. Аламольхода известен как верный сторонник рахбара Али Хаменеи, жесткий консерватор и непримиримый противник относительно либерального курса нынешнего президента страны Хасана Роухани. Вместе с ним действовал его зять Ибрагим Раиси - бывший генпрокурор и кандидат в президенты, набравший на выборах весной 2017 года 38,3% голосов и проигравший Роухани. Совместно они устроили массовую акцию протеста против повышения цен на яйца. После того, как протесты перекинулись на другие города, Аламольхода призвал население к спокойствию и извинился за произошедшее, но было уже поздно.

Изначально акции проходили мирно: иранские власти заявили, что уважают свободу слова и собраний. Однако вскоре начались вооруженные нападения на полицейские участки и военные базы. Силовики применили оружие в ответ. На данный момент известно о 22 погибших, 4 из которых – сотрудники сил правопорядка, сотнях раненых и около 1000 задержанных.

Чего требуют протестующие

Лозунги недовольных на удивление разнообразны и часто противоречат друг другу. Консерваторы несут плакаты "Смерть Роухани", требуя ухода в отставку нынешнего президента, ужесточения режима и борьбы со спекулянтами. "Смерть Хаменеи" - это лозунг либеральных кругов, недовольных, наоборот, излишне консервативной политикой рахбара. Как указывает "Би-би-си", у столичной университетской молодежи в ходу лозунг "Реформаторы и консерваторы, игра окончена": студенты недовольны всеми политическими силами вообще и хотят кардинальных перемен. Подняли голову и монархисты, которые выходят на демонстрации с портретами шаха Резы Пехлеви, свергнутого в результате революции 1979 года. Но большинство протестующих в принципе воздерживаются от политических лозунгов, требуя от властей покончить с коррупцией и поумерить внешнеполитическую активность. По их мнению, Тегеран тратит на поддержку дружественных режимов за рубежом слишком много денег, которые лучше влить в отечественную экономику.

В отличие от предыдущих массовых акций в 2009 году, на этот раз в рядах протестующих сравнительно мало представителей среднего класса и интеллигенции. В основном недовольство власти выказывает городская беднота, по которой больно ударил рост цен на продукты питания. Более того, многие представители реформаторов осудили нынешние акции: один из них даже презрительно назвал протестующих "толпой картофележоров".

Кто стоит за протестами

Версий множество. По одной из них, беспорядки организованы и направляются консерваторами, желающими подорвать позиции либерального президента Роухани. По другой – реформистами, пытающимися нанести удар по рахбару Али Хаменеи. По третьей – они инспирированы зарубежными силами (Израилем, США, арабскими монархиями Залива), заинтересованными в дестабилизации обстановки в Исламской республике: это вынудит Тегеран переключиться на внутриэкономические вопросы и вынудит отказаться от активной внешней политики в регионе. Аятолла Али Хаменеи уже заявил, что в протестах явственно виден зарубежный след.

Как отреагировали зарубежные страны

Мир реагирует на происходящее в Иране довольно сдержанно: мало кто понимает, что там на самом деле происходит, но все осознают, что дестабилизация обстановки в стране, вплотную подошедшей к созданию ядерного оружия, способна привести к самым непредсказуемым последствиям как для Ближнего Востока, так и для мира в целом.

Евросоюз тянул с заявлением целую неделю. В итоговом документе, выпущенном Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, содержатся сожаление по поводу многочисленных жертв и призывы уважать свободу мирных собраний и слова. При этом прямого осуждения тегеранского режима в тексте нет, зато есть просьба ко всем сторонам воздерживаться от насилия. С аналогичными заявлениями выступили главы МИД Великобритании и Германии.

Президент США Дональд Трамп, наоборот, поддержал протестующих. "Народ Ирана наконец-то выступил против жестокого и коррумпированного иранского режима, - написал он в своем микроблоге. – Все деньги, которые президент Обама так глупо перечислял этому режиму, либо пошли на поддержку терроризма, либо осели в карманах иранских чиновников". Его поддержал израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пожелавший "иранскому народу успеха в его благородной борьбе за свободу" и предрекший падение режима аятолл.

Россия, в свою очередь, призвала Вашингтон лезть в политику суверенного государства. "Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран, - заявил замглавы МИДа Сергей Рябков . - Происходящее там - это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества, но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем". Москву поддержали Париж и Берлин: глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия выступает категорически против вмешательства внешних сил во внутренний конфликт, а президент Франции Эммануэль Макрон осудил "тон комментариев, исходящих из США, Израиля и Саудовской Аравии и могущих привести к войне"

Китай ограничился кратким заявлением. Пресс-секретарь китайского МИДа Гэн Шуан объявил: "КНР надеется, что Иран сумеет сохранить стабильность и продолжит движение по пути развития".

Что будет дальше

Предсказать дальнейшее развитие событий сложно. Судя по последним данным, иранские власти перешли в контрнаступление, организовав массовые акции в поддержку рахбара. На улицы городов вышли десятки тысяч человек с портретами Али Хаменеи. Лоялисты требуют сурово наказать протестующих и "обрубить США, Великобритании и Израилю руки, которыми те управляют своими марионетками". В провинции Хамадан, Исфахан и Лурестан, на которые приходится наибольшее число погибших в результате протестов, переброшены дополнительные силы Корпуса стражей Исламской революции. На данный момент ситуация в стране в целом находится под контролем властей.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515236220
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  