Яичный бунт. Массовые беспорядки в Иране в вопросах и ответах

13:57 06.01.2018 Алексей Куприянов



В Иране - массовые акции протеста. Они начались 28 декабря 2017 года в Мешхеде, втором по величине городе страны, и вскоре перекинулись на крупные города с развитой инфраструктурой: Тегеран, Решт, Шираз, Исфахан, Керманшах, Захедан и другие. Однако до сих пор достоверно неизвестно, кто именно стоит за беспорядками, чего хотят протестующие и насколько велик риск падения режима в Тегеране. Ответ на эти вопросы искал iz.ru.



Из-за чего взбунтовались иранцы



Поводом для протестов стал рост цен на продукты питания. Больше всего подорожали куриные яйца – почти на 50%. Власти объясняют это эпидемией птичьего гриппа и ростом цен на корма, но протестующих эти оправдания не устраивают. Они указывают, что за несколько месяцев до того столь же резко подорожали лук и томаты, которые птичьим гриппом не болеют. Следовательно, что-то не так в самой экономической системе Исламской республики.



С чего все началось



Первую демонстрацию в Мешхеде организовал Ахмад Аламольхода – влиятельный богослов и член Совета экспертов, который избирает высшего руководителя Ирана – рахбара. Аламольхода известен как верный сторонник рахбара Али Хаменеи, жесткий консерватор и непримиримый противник относительно либерального курса нынешнего президента страны Хасана Роухани. Вместе с ним действовал его зять Ибрагим Раиси - бывший генпрокурор и кандидат в президенты, набравший на выборах весной 2017 года 38,3% голосов и проигравший Роухани. Совместно они устроили массовую акцию протеста против повышения цен на яйца. После того, как протесты перекинулись на другие города, Аламольхода призвал население к спокойствию и извинился за произошедшее, но было уже поздно.



Изначально акции проходили мирно: иранские власти заявили, что уважают свободу слова и собраний. Однако вскоре начались вооруженные нападения на полицейские участки и военные базы. Силовики применили оружие в ответ. На данный момент известно о 22 погибших, 4 из которых – сотрудники сил правопорядка, сотнях раненых и около 1000 задержанных.



Чего требуют протестующие



Лозунги недовольных на удивление разнообразны и часто противоречат друг другу. Консерваторы несут плакаты "Смерть Роухани", требуя ухода в отставку нынешнего президента, ужесточения режима и борьбы со спекулянтами. "Смерть Хаменеи" - это лозунг либеральных кругов, недовольных, наоборот, излишне консервативной политикой рахбара. Как указывает "Би-би-си", у столичной университетской молодежи в ходу лозунг "Реформаторы и консерваторы, игра окончена": студенты недовольны всеми политическими силами вообще и хотят кардинальных перемен. Подняли голову и монархисты, которые выходят на демонстрации с портретами шаха Резы Пехлеви, свергнутого в результате революции 1979 года. Но большинство протестующих в принципе воздерживаются от политических лозунгов, требуя от властей покончить с коррупцией и поумерить внешнеполитическую активность. По их мнению, Тегеран тратит на поддержку дружественных режимов за рубежом слишком много денег, которые лучше влить в отечественную экономику.



В отличие от предыдущих массовых акций в 2009 году, на этот раз в рядах протестующих сравнительно мало представителей среднего класса и интеллигенции. В основном недовольство власти выказывает городская беднота, по которой больно ударил рост цен на продукты питания. Более того, многие представители реформаторов осудили нынешние акции: один из них даже презрительно назвал протестующих "толпой картофележоров".



Кто стоит за протестами



Версий множество. По одной из них, беспорядки организованы и направляются консерваторами, желающими подорвать позиции либерального президента Роухани. По другой – реформистами, пытающимися нанести удар по рахбару Али Хаменеи. По третьей – они инспирированы зарубежными силами (Израилем, США, арабскими монархиями Залива), заинтересованными в дестабилизации обстановки в Исламской республике: это вынудит Тегеран переключиться на внутриэкономические вопросы и вынудит отказаться от активной внешней политики в регионе. Аятолла Али Хаменеи уже заявил, что в протестах явственно виден зарубежный след.



Как отреагировали зарубежные страны



Мир реагирует на происходящее в Иране довольно сдержанно: мало кто понимает, что там на самом деле происходит, но все осознают, что дестабилизация обстановки в стране, вплотную подошедшей к созданию ядерного оружия, способна привести к самым непредсказуемым последствиям как для Ближнего Востока, так и для мира в целом.



Евросоюз тянул с заявлением целую неделю. В итоговом документе, выпущенном Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, содержатся сожаление по поводу многочисленных жертв и призывы уважать свободу мирных собраний и слова. При этом прямого осуждения тегеранского режима в тексте нет, зато есть просьба ко всем сторонам воздерживаться от насилия. С аналогичными заявлениями выступили главы МИД Великобритании и Германии.



Президент США Дональд Трамп, наоборот, поддержал протестующих. "Народ Ирана наконец-то выступил против жестокого и коррумпированного иранского режима, - написал он в своем микроблоге. – Все деньги, которые президент Обама так глупо перечислял этому режиму, либо пошли на поддержку терроризма, либо осели в карманах иранских чиновников". Его поддержал израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пожелавший "иранскому народу успеха в его благородной борьбе за свободу" и предрекший падение режима аятолл.



Россия, в свою очередь, призвала Вашингтон лезть в политику суверенного государства. "Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран, - заявил замглавы МИДа Сергей Рябков . - Происходящее там - это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества, но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем". Москву поддержали Париж и Берлин: глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия выступает категорически против вмешательства внешних сил во внутренний конфликт, а президент Франции Эммануэль Макрон осудил "тон комментариев, исходящих из США, Израиля и Саудовской Аравии и могущих привести к войне"



Китай ограничился кратким заявлением. Пресс-секретарь китайского МИДа Гэн Шуан объявил: "КНР надеется, что Иран сумеет сохранить стабильность и продолжит движение по пути развития".



Что будет дальше



Предсказать дальнейшее развитие событий сложно. Судя по последним данным, иранские власти перешли в контрнаступление, организовав массовые акции в поддержку рахбара. На улицы городов вышли десятки тысяч человек с портретами Али Хаменеи. Лоялисты требуют сурово наказать протестующих и "обрубить США, Великобритании и Израилю руки, которыми те управляют своими марионетками". В провинции Хамадан, Исфахан и Лурестан, на которые приходится наибольшее число погибших в результате протестов, переброшены дополнительные силы Корпуса стражей Исламской революции. На данный момент ситуация в стране в целом находится под контролем властей. Источник - Известия

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