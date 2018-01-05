Россия защитит Иран от США, но какой ценой?

13:49 06.01.2018 Госдепартамент предрек исламской республике сирийский сценарий



Сергей Аксенов



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Анастасия Фатима-Ежова, Каринэ Геворгян



Иран рискует стать новой точкой напряженности на глобальной арене. Это случится, если Соединенным Штатам удастся консолидировать другие страны вокруг своей позиции, непримиримой по отношению к Тегерану. России в этой ситуации придется вступиться за союзника, используя как правовые, так и прочие механизмы поддержки.



Вечером 5 января обстановку в Иране обсудил Совет безопасности ООН, созванный по инициативе Вашингтона. Накануне этого события Госдепартамент США уже начал формировать общую антииранскую позицию. Основные ее постулаты были изложены в письменном комментарии за подписью постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, на заседании Совбеза заявила, что Иран взят на карандаш.



По ее мнению, ситуация в Иране может пойти по сирийскому сценарию 2011-го года, когда "массовые беспорядки переросли в кровопролитную гражданскую войну". "Жестокий режим отказывал своему народу в праве мирно протестовать. Мы не должны позволить этому произойти в Иране" - разогревает общественное мнение Госдеп.



При этом американцы понимают, что инициатива может встретить противодействие других стран, в том числе союзников Ирана. "Будет показательным, если какая-либо страна попытается помешать Совету Безопасности даже провести эту дискуссию, точно так же, как иранский режим пытается заглушить голос своего народа", - говорится в комментарии.



Вероятно, таким образом дипломат пытается упредить попытку Москвы отстоять интересы как Тегерана, так свои собственные. Ведь, согласно уставу ООН, Россия, как постоянный член Совбеза ООН, может настоять на проведении процедурного голосования о целесообразности дискуссии и просто снять вопрос с повестки дня. Неприятие Москвой "оранжевых революций" общеизвестно. Постпреды России и Ирана заявили о злоупотреблении США правом постоянного члена Совбеза ООН. Представитель РФ Василий Небензя не исключил, что у США "аллергия на Иран".



Тем не менее моральное давление Вашингтона на Тегеран продолжается все последние дни. Все началось с Дональда Трампа, пообещавшего оказать протестующим помощь "в нужное время". Кроме того, Госдепартамент пообещал привлечь к ответственности причастных к насилию над ними. Воспользовавшись ситуацией США также внесли пять иранских компаний, связанных с "оборонкой", в санкционный список.



Предчувствуя, что одной из жертв нового противостояния может стать ядерная сделка с Ираном, МИД РФ поспешил заявить о том, что ее условия должны сохраниться. В свою очередь свободный от дипломатического этикета Рамзан Кадыров напомнил о "действенной помощи" американцев народам Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и др. "Ирану готовят Троянского коня!" - уверен глава Чечни.



Политолог-востоковед Каринэ Геворгян обращает внимание на признаки внешнего влияния на протесты в Иране.



- Последние события в Иране безумно напоминают Болотную (российские протесты на Болотной площади в 2011 году - авт.). Со стороны западных СМИ заметно некоторое преувеличение значимости этих событий. Так, показывая протестные манифестации они использовали "картинку" проправительственной демонстрации. Даже наш РБК попался на это. Эти фотографии были сняты сверху, там люди идут вдоль проезжей части дороги. Великолепные фото, но это было шествие в поддержку властей. И они были гораздо более массовыми.



Что касается антиправительственных выступлений, то они были сняты с одной точки - со спины и рассуждать об их массовости не представляется возможным.



"СП": - Можно, наверное, сравнить и с украинским майданом?



- Да, есть общие моменты. И там, и там были жертвы с огнестрельными ранениями. В Иране стрелявшие арестованы, идет расследование. Эти люди явно хотели спровоцировать, разогреть ситуацию.



При этом оспаривать факт протестов невозможно. Они были и были связаны с тем, что отмечалась дата протестов 2009 года, когда люди возражали против избрания Ахмадинежада. Но сейчас эти протесты уже улеглись, поскольку люди безумно боятся нестабильности и ухудшения ситуации в стране.



"СП": - Какие еще причины могли вызвать беспорядки?



- Иногда говорят о недостатке у людей информации… Это неверно. Иран не закрытая страна. Иранцы много ездят по миру и неплохо знают, что происходит. Отмена социальных льгот - ложь. Никакие дотации не отменены, как писали многие СМИ. Те или иные льготы получают 40 миллионов иранцев, а это половина населения страны.



Судя по всему, власти Ирана с самого начала приняли решение реагировать на происходящее гибко. Поэтому 30 декабря президент Ирана Хасан Роухани заявил, что народ имеет право на протест, только хулиганить, бить витрины, поджигать автомобили не надо. В этом смысле пропагандистский "хлеб" у многих был отнят.



"СП": - Сейчас, вроде бы все начало успокаиваться…



- Да, они начали подключать социальные сети, инстаграм. Им надо было проанализировать, откуда происходили хештэги. Оказалось, что на 70 процентов из-за рубежа.



Удивила реакция значительной части российских СМИ. Она была похожа на реакцию после украинского майдана. Как будто пишут те же авторы с Украины. Ругались словом "рашка", упрекали, что вот, мол, ваш союзник. Поразительный феномен.



Но пока ситуацию раскачать не удалось. Если в администрации Соединенных Штатов обрадовались этому, то рановато. Власти Ирана вообще решили не нагнетать ситуацию. Мне кажется, они пойдут на определенные реформы, уступки.



"СП": - России, наверное, следовало бы поддержать своего союзника. В том числе в ООН…



- Иран довольно специфический наш союзник - он наш сосед. В политике мы с ним взаимодействуем активно, но вот в экономике меньше. На первом месте тут европейцы и американцы несмотря ни на что. Их торговый оборот с Тегераном доходит до 100 миллиардов долларов, что не может не удивлять.



В целом от России иранцы ожидают сдержанности. Нам лучше не лезть в эту драку.



О религиозном аспекте происходящего и возможной оценке этих событий Россией "СП" рассказала эксперт по Ирану Анастасия Фатима-Ежова.



- Религиозный аспект в происходивших беспорядках слишком преувеличивают. Изначально они имели чисто экономический характер. Вообще не носили характер оппонирования существующему строю и государственной системе Ирана.



Проблема была в том, что правительство Роухани приняло некоторые непопулярные меры. В частности, большие зарплаты перетекли в банковский сектор. Усилилось неравенство. Осталась проблема безработицы. То есть, по сравнению с президентством Махмуда Ахмадинежада экономическая обстановка ухудшилась. Именно к этому были претензии, в том числе и со стороны религиозных людей.



Надо понимать, что в Иране религия и политика в рамках государственной системы переплетены. Исламские законы - они же и государственные. Но в рамках исламского законодательства существует достаточно свободное поле для интерпретаций, которое позволяет делать какие-то законодательные инновации.



Также напомню, что Роухани вообще не глава государства. Глава Ирана - верховный лидер Али Хаменеи. Но он формулирует только общий вектор политики государства и следит за его выполнением. А президент страны - это, скорее, менеджер по решению всех текущих вопросов. Они соотносятся примерно как директор и владелец компании. Первого можно сменить, но это никак не повлияет на государственную систему Ирана. То есть говорить о расшатывании основ не стоит.



"СП": - Тем не менее, об этом говорят…



- Возможно, активизировались члены каких-то монархических группировок. Совершенно точно активизировался Запад. В результате стали появляться лозунги против участия Ирана в войне в Сирии. Но значительная часть иранцев понимает, зачем там был Иран. Например, поток добровольцев в Сирию был даже более масштабный, чем из России на Донбасс. Таким образом, эти обывательские настроения не являются доминирующими.



"СП": - Что можно сказать о предстоящем заседании Совбеза ООН на тему Ирана?



- Это чистой воды американская провокация. Вокруг чего заседание? Протесты в Иране практически затихли, ситуация стабилизировалась, какого-то огромного числа жертв там нет. К тому же многие очевидцы говорят, что было много случайных жертв. Например, протестующие опрокинули на себя грузовик. Причем против протестующих действовала только полиция. Даже Корпус стражей исламской революции не был подключен.



Вашингтон сейчас пытается мстить всем силам, которые поддержали Башара Асада, потому что его власть сохранили, а США свою манипуляцию провести не удалось. Среди этих сил Россия и "Хезболла", против которой целая кампания развязана. Там и санкции, и меры по линии Лиги арабских государств, инспирированные США и Саудовской аравией. И теперь вот еще Иран. Как только враг США генерал Касем Сулеймани объявил, что ИГИЛ* побеждена, появились эти мутные лозунги, мол, иранцы стали жить плохо из-за того, что все деньги идут в Сирию.



"СП": - А это не так?



- Экономическая ситуация там действительно стала хуже, но голода нет. В последний раз я была в Иране в октябре. Никакого голода я там не видела. Там один за другим летят самолеты с местными туристами отдыхать на море. Там есть технические проблемы с жильем, с устройством на работу, но нищеты как где-нибудь в Индии или Центральной Америке, нет. Скорее, это претензии "бюргеров", которые стали жить неплохо, но завидуют жизни где-нибудь в Швеции или во Франции.



Правильно сказал лидер "Хезболлы", что на этих проблемах паразитирует Запад и поэтому иранскому правительству нужно их решать. Дело в том, что "Хезболла" более социально ориентированное движение, во многом комплиментарное левым силам, и поэтому они в очень мягкой форме критически высказались об экономической ситуации в Иране, не затрагивая никаких политических и религиозных фигур.



"СП": - Что надо понимать России о происходящем, чтобы делать верные шаги в той же ООН?



- Нужно четко понимать, что силы, настроенные против исламского строя в Иране, они одновременно и очень антироссийские. Если Хоменеи относится к России очень хорошо, любит русскую литературу и вообще русофил, то его враги, которые хотят примирения Ирана с Западом, скандируют, в частности, лозунг "Смерть России!" В том числе, потому что Россия - союзник Ирана в Сирии. Хочется ли нам получить еще одну Украину у себя под боком, на юге страны? Думаю, нет. Свержение власти в Иране категорически не в интересах России.



*"Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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