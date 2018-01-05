Лесбиянка из Дамаска или как фейки правят миром

13:48 06.01.2018 Политические мистификации XXI столетия



Антон Чаблин



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Михаил Савва, Саркис Дарбинян



Президентские выборы в России под угрозой, предупреждают эксперты по информационной безопасности из Kaspersky Lab. Выборы окажутся "мишенью" для изготовителей и распространителей fake news, заинтересованных в дестабилизации ситуации в стране.



Дональд Трамп "придумал" теракт



Fake news - одно из самых популярных словосочетаний в глобальном Интернете, словарь английского языка Collins даже назвал его фразой 2017 года. И на то есть веские основания. О фейковых (то есть лживых) новостях заговорили с легкой руки американского президента Дональда Трампа, который обвинял ведущие либеральные издания США в сознательном тиражировании мистификаций.



Впрочем, нередко грешили этим и сами члены команды Трампа: скажем, его советник Кэллиэн Конуэй, яростно защищавшая введение запрета на въезд в США граждан семи мусульманских стран. Объясняя необходимость введения такого запрета, она "вспомнила" о некой "массовой резне в Кентукки" в 2011 году, которую устроили два иракских иммигранта. На самом деле, естественно, никакой "резни" не было…



Недалеко от своего советника ушел и сам президент: 18 февраля, выступая во Флориде в защиту своего "антииммиграционного" указа, Дональд Трамп принялся перечислять многочисленные теракты в различных уголках планеты. И, в частности, "вспомнил" о некоем "теракте" в Швеции, который якобы произошел накануне. Как нетрудно догадаться, никакого теракта не было.



То есть либо Трампа просто дезинформировали его советники, либо он сам что-то не то вычитал в соцсетях. Но цена подобной "ошибки" (сознательной или случайной) в современном информационном обществе крайне высока. Один-единственный твит с аккаунта влиятельного человека может привести в движение глобальные рынки, спровоцировать падение правительств…



Засилье fake news наблюдалось во время всех крупных политических кампаний последних лет: президентских выборов в США и Франции, парламентских выборов в Германии, референдумов о независимости в Великобритании (Brexit) и Каталонии… Пожалуй, нет ни одной страны, которую бы обошли стороной fake news: над их "изготовлением" и распространением в соцсетях трудятся целые "фабрики троллей".



Пропаганда от имени… детей



Fake news - неизменный атрибут информационных войн, которые, в свою очередь, сопровождают войны реальные. Именно так происходит, например, в Сирии. Так, в начале гражданской войны, в феврале 2011 года, в Интернете появился блог "Лесбиянка из Дамаска" (A Gay Girl In Damascus), автор которого называла себя Амина Абдалла Арраф аль-Омари. Девушка якобы была представителем ЛГБТ-сообщества в Сирии и активно выступала в защиту гражданских прав, призывая к свержению режима Башара аль-Асада.



Блог просуществовал всего полгода, но за это время его "автора" много цитировали европейские, американские и ближневосточные СМИ, выступавшие против Асада. А вскоре оказалось, что никакой Амины не существует, а все это - грандиозная мистификация, придуманная американским блогером Томом Макмастером.



Полтора года назад в твиттере появился аккаунт Баны аль-Абед - восьмилетней девочки родом из сирийского Алеппо, которая прекрасно владеет английским языком. Она жила в Алеппо (город, который считается "столицей" вооруженной оппозиции, выступающей против Башара аль-Асада), а затем вместе с родителями бежала от войны в Турцию.



Восьмилетняя Бана аль-Абед - один из самых популярных блогеров, пишущих о гражданской войне в Сирии, у нее почти 400 тысяч подписчиков. Но до сих пор неизвестно, существует ли эта девочка на самом деле. Сирийский президент Башар аль-Асад заявлял, что аккаунт - фейковый, и используется для пропаганды. А в апреле 2017 года в твиттере появился аккаунт четырехлетней Амены Шалади, которая выступала с такой же ярой поддержкой сирийских властей, с которой восьмилетняя Бана аль-Абед эти власти критиковала (правда, сейчас аккаунт Шалади заблокирован: все-таки оказалось, что он фейковый).



"Фейкометы" - одиночки или нет?



Аналитики Kaspersky Lab считают, что одной из потенциальных "мишеней" для создателей и распространителей fake news станет начавшаяся президентская кампания в России. 2018 год действительно начался со скандала вокруг обстрела российской авиабазы в сирийском Хмеймиме. Точнее, не с самого обстрела, а со споров относительно масштабов потерь.



Военный журналист Роман Сапоньков на своей страничке в соцсети ВКонтакте разместил фотографии поврежденных во время минометного обстрела 31 декабря российских военных самолетов. По данным Сапонькова, всего были подбиты семь самолетов, пострадали десятки человек.



Минобороны поспешило опровергнуть данные о потерях боевой техники, зато подтвердило, что во время обстрела погибли двое военнослужащих. Так кто говорит правду - независимый журналист или пресс-служба Минобороны, которая во время сирийской компании традиционно преуменьшала масштабы потерь и не раз прокалывалась?



Партнер "Центра цифровых прав", ведущий юрист организации "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян считает, что всплеск fake news связан с обострением информационной войны мировых сверхдержав.



- Распространение fake news прежде всего связано с тем, что передовые державы вошли в фазу так называемой информационной войны. Особенно заметно это по действиям российских властей и аффилированных с ними пиар-агентств, которые поддерживают данную войну, - говорит Дарбинян в интервью "Свободной прессе". - За последний год-два произошло важное изменение в головах чиновников. От понимания того, что информацию можно фильтровать и цензурировать, они пришли к позиции, что можно идти по пути создания собственных каналов распространения новостей, пусть и не всегда достоверных.



"Война" не за территорию, а за умы



Почему в современном мире такое распространение получили fake news? Об этом "Свободная пресса" спросила доктора политических наук, председателя правления экспертной группы "Сова" Михаила Савву.



- Выражение Fake news заслуженно стало главной фразой 2017 года. Это связано, на мой взгляд, с одной глобальной проблемой и одним глобальным фактором. Проблема - недовольство нескольких режимов (в том числе российским) мировой системой безопасности. Эти режимы хотят отмены некоторых официальных и негласных международных ограничений в пользу "права сильного".



Например, власти России хотели бы прочно закрепить право "региональных держав" на "зону жизненных интересов" - то есть право определять основные направления внешней и внутренней политики соседних стран.



Такие режимы активно используют fake news для оправдания своих усилий по разрушению мешающего им мирового порядка. Фальшивые новости теперь производятся не отдельными фриками, а властями целого ряда стран. Причем делается это целенаправленно, в рамках государственной политики.



Но эта проблема сама по себе не привела бы к такому всплеску fake news. Она встретилась с таким фактором, как расцвет социальных сетей. Этот фактор позволяет плодить фальшивые новости в неограниченном количестве и маскировать "фейкометную" деятельность властей якобы "индивидуальным творчеством".



Феномен fake news в современном мире закономерен. Информационное общество рождает множество "информационных производных", в том числе новый формат информационных войн. Источник - СвободнаяПресса

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