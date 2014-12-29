Россия забрала у американцев базу в Сирии

13:46 06.01.2018 Москва и Асад выдавливают США разными способами



Заур Караев



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Керам Йылдырым



После развала Исламского государства* пошло много разговоров о том, какие трансформации над Сирией произведут те иностранцы, которые находясь в Сирии, в первую очередь ориентированы на защиту своих интересов. Интересов, разумеется, не личных, а государственных. А иностранцев в Сирии, как известно, много, но реальной силой обладают лишь немногие, а именно - россияне и американцы. Остальные являются либо марионетками вторых, либо "младшими союзниками" первых.



Особняком стоит Израиль - он будто бы и с Москвой, и с Вашингтоном одновременно, но в ту же очередь никого не поддержит, если в данный момент его политические интересы противоречат союзническому настрою. Из ряда вон выходит также и Турция. С юридической точки зрения она выступает на стороне Соединенных Штатов - все-таки обязанности перед Коалицией закреплены на бумаге. С другой стороны, приходится регулярно совещаться по тем или иным темам с Кремлем, а порой даже организовывать совместно с ним военные операции. Последнее обстоятельство может вызывать недоумение, так как Турция все-таки входит в НАТО. Однако на фоне кризиса во взаимоотношениях с США, вероятно, следует ждать укрепления отношений с Москвой, во всяком случае, в краткосрочной перспективе Анкара именно так и будет действовать.



Но, несмотря на все эти нюансы, две основные сирийские силы, как мы уже говорили, давно известны - РФ и США. Каждый пытается добиться своего. Для Штатов - это традиционная игра в царя горы, тогда как для России - это новый опыт, во всяком случае, после развала СССР так высоко (в геополитическом смысле) Кремль не забирался. И, похоже, прецедент оказался успешнее действующего обладателя титула. Это, конечно, еще не точно, но через Сирию России удалось значительно укрепиться на Ближнем Востоке. А если вспомнить о союзном Иране, то ситуация и вовсе выглядит чуть ли как не идеальная. Разумеется, для Штатов это все очень неприятно, надо как-то реагировать.



Чем продолжится сирийское противостояние России и США? Об этом мы поговорили с турецким военным экспертом Керамом Йылдырымом. Он как обычно подчеркивает роль России, но традиционно не согласен с тем, что Москва поддерживает Асада.



"СП": - Москва и Вашингтон часто обвиняют друг друга в провокациях на территории Сирии. Кто на самом деле чаще бывает прав, с вашей непредвзятой точки зрения?



- То, что иногда называют провокацией, не всегда правильно понимается. Люди могут воспринять какие-либо действия предвзято, искажают реальность. Тогда выходит провокация. Например, США обвинили однажды Россию в сотрудничестве с Исламским государством. Это было во время операции по освобождению Алеппо, когда уход террористов помог военным сохранить целые районы. Россия назвала это спасением мирных жителей. США увидели в этом попытку дестабилизировать ситуацию в Идлибе, потому что именно в эту провинцию были отпущены террористы. Кто здесь прав, сложно сказать. Надо быть или американцем или русским, чтобы иметь какую-то веру. Все остальные просто наблюдают и не могут прийти к конкретному выводу, когда речь идет о таких вещах.



"СП": - Тогда лучше спросить, чья позиция по Сирии более полезна для самой Сирии? Тем более, что Россия чаще обвиняла США в помощи террористам, чем наоборот.



- США всегда говорили, что они хотят сохранять государства и помогать им развиваться, но реальность противоречит этому. Они никогда не помогали мусульманским странам и тем, кто им не угоден. США ведут опасную политику для Ближнего Востока. Поэтому их позиция не может быть полезной для Сирии.



"СП": - Что насчет России? Ее позиция?



- В России смотрят на Сирию по-другому. Народ России действительно хочет помочь сирийцам, которые уже давно не знают мира. Россия хорошо знает, что такое война, поэтому она умеет сочувствовать. Но сейчас нельзя сказать, что она делает все для того, чтобы спасти сирийское государство. Конечно, то, что произошло, намного лучше полного развала. Но что такое благо для Башара Асада? Россия поддерживает его, но никто не задавался вопросом, чего на самом деле хочет президент Сирии. Он хочет власти? Ему это дали. Русские настолько увлеклись, что даже успели полностью окружить американскую базу ат-Танф, и теперь вылеты с нее не осуществляются. Есть предположение, что скоро американцы оттуда уйдут, потому что этот небольшой анклав в провинции Хомс бесполезен для них. Он перейдет под контроль военных России и режима. Эта успешность сильно воодушевляет Асада, и он уже не сомневается, что и дальше будет президентом. Он будет стараться оттянуть момент выборов, даже если об этом удастся договориться. Нынешнее положение, при котором от него нельзя избавиться, очень его устраивает.



"СП": - Вы хотите в этом обвинить Россию?



- Возможно, России тоже нужно это, потому что зачем рисковать на выборах, где президентом может стать случайный человек. Будет лучше, если лояльный Асад останется на месте. Это характерно для большой политики, но вряд ли скорейшее восстановление Сирии как-то связано с таким подходом. Поэтому очень сложно выявить, какую пользу Россия принесет сирийскому народу, если будет и дальше полагаться на Башара Асада.



"СП": - Разве сам Асад не принес пользу Сирии?



- Конечно, благодаря ему удалось сохранить Сирию. Но сможет ли он и дальше приносить пользу, большой вопрос.



Между тем, как известно, все СМИ сейчас трубят о том, что накануне Нового года была разбомблена российская база, уничтожено несколько самолетов. Несмотря на то, что наше Минобороны отвергло эту новость, она была подтверждена документальными фото. Судя по всему, кроме реальной войны в Сирии, сейчас вовсю разгорается война информационная.



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014. Источник - СвободнаяПресса

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