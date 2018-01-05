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Джалал-Абад. Китайская "Линбао Голд" разом уволила 400 кыргызских рудокопов
13:30 06.01.2018

В Жалал-Абаде массово уволили 400 работников в горнодобывающей отрасли

Руководство золотодобывающей компании "Фулл Голд Майнинг", учредителем которой является китайская государственная корпорация "Линбао Голд", массово уволило 400 работников. Об этом сообщил председатель горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев в пятницу.

По его словам, соответствующий приказ о прекращении трудовых отношений с работниками в связи с окончанием срока действия соглашений был принят на днях. При этом в связи с финансовым положением Компания не планирует продлевать трудовые договора.

Необходимо отметить, что ранее с работниками были необоснованно заключены срочные трудовые договора. Это противоречит ст.55 Трудового кодекса КР, согласно которой запрещается заключение срочных трудовых договоров с работниками, характер работы которых носит постоянный характер.

По словам представителя ЦК профсоюза ГМПК по Жалал-Абадской области Абдижалила Ташматова, работникам было предложено перезаключить договора на следующий срок с условием снижения зарплаты примерно на треть. Однако работники отказались от уменьшения зарплаты.

Неизвестно, планирует ли китайское руководство компании консервировать месторождение, либо отказаться от незаконного уменьшения заработков горняков и продолжить работу, неизвестно.

Между тем, вчера всех сотрудников спустили с рудника, последние грозятся акциями протеста.

Представители ЦК профсоюза неоднократно проводили переговоры с администрацией, однако руководство предприятия не намерено изменять свою позицию, ссылаясь на финансовые проблемы и огромное количество безработных граждан Кыргызстана, готовых работать на любых условиях.

ЦК ГМПК обращается к руководству госкомпромэнергонедр КР и госэкотехинспекции при правительстве КР с просьбой вмешаться в конфликт и оказать содействие в возобновлении работ на месторождении Иштамберды и восстановлении законных прав кыргызстанцев, работающих в ОсОО "Фулл Голд Майнинг".

Источник - kyrtag.kg
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