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КырДепутат Канатбек Исаев приговорен к 12 годам л/с как коррупционер и потенциальный гос-заговорщик
11:46 06.01.2018

Депутат Канатбек Исаев приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Канатбек Исаев приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Об этом сообщили в Первомайском районном суде города Бишкека.

Накануне, Первомайский районный суд Бишкека под председательством судьи Абдуразака Боромбаева признал депутата Жогорку Кенеша, бывшего мэра города Токмак Канатбека Исаева виновным по статье "Коррупция" УК КР, и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение трех лет.

По амнистии суд сократил Исаеву срок на четверть.

Исаев обвиняется в незаконной продаже в 2009-2010 годы земельных участков в Токмаке - в бытность его мэром этого города. Уголовное дело было возбуждено в мае 2017 года по статье 303 ("Коррупция") УК КР.

Напомним, также 30 сентября 2017 года против депутата было возбуждено второе уголовное дело по подозрению в подготовке "насильственного захвата власти". Следствие по данному делу продолжается.

Мунара Боромбаева.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kyrtag.kg
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