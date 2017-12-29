Переливание голубой крови. Забытый "ханский" язык тюрки, - "Э-К"

09:49 06.01.2018 Переливание голубой крови



Оказывается, на просторах Великой степи существовал помимо обычного казахского еще и... ханский язык. Его использовала кочевая знать, а также ученые и летописцы. Современные историки называют этот язык "тюрки".



Любопытно, что тюрки существовал только в письменной форме, и его использовала в дипломатических депешах почти вся тюркская аристократия от Памира до Черного моря. Знание этого языка демонстрировало принадлежность человека к знатному сословию и его эрудированность. Тюрки был наследием Золотой Орды, в нем использовалось немало заимствований из персидского, арабского и других языков. Он был источником новых слов для традиционного казахского языка. При этом акыны тюрки никогда не использовали.



Казахстанский историк Ирина Ерофеева написала книгу "Эпистолярное наследие казахской элиты", в которой, в частности, рассказывается об эрудиции казахских ханов. Например, известно, что хан Абулхаир умел ясно и образно излагать мысли и отстаивать свою точку зрения на бумаге эффектно и убедительно. Разумеется, всю дипломатическую переписку он вел на тюрки. От такой лексической двойственности казахский язык только выиграл. Великая степь была своеобразным котлом, в котором варились разные тюркские народы и обогащали язык и культуру друг друга.



К слову, казахский язык уникален, поскольку в нем нет диалектов. А еще он является материнским для прочих тюркских языков. В том числе и для аристократического тюрки. Кстати, турецкий язык раньше тоже делился на османский, которым пользовалась знать, и обычный турецкий. Но младотюрки в начале XX века полностью отказались от османского.



Как отмечает казахстанский переводчик и литературовед Герольд Бельгер, в казахском языке насчитывается 2,5 млн слов. Это на миллион больше, чем в английском языке (1,49 млн слов). А известный российский ученый Василий Радлов заявил, что считает великими всего три языка в мире – русский, французский и казахский.



29 Декабря 2017

Алан ИСАЕВ | Астана Источник - express-k.kz

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