"Грузинский легион" саакашистов восстал и вышел из УкрБандерАрмии

08:54 06.01.2018 Так называемый "Грузинский национальный легион", который входил в состав Вооруженных сил Украины, заявил, что выходит из состава 54-й бригады ВСУ. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба этого вооруженного формирования на своей официальной странице в американской социальной сети Facebook.



В заявлении сказано, что еще 20 декабря 2017 года "Грузинский национальный легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ из-за "некомпетентности" командира этой бригады Алексей Майстренко и его окружения, а также "незаконных приказов", изданных им.



Также командование "Грузинского национального легиона" обещает раскрыть на специальной пресс-конференции детали операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, в результате которой были ранены 11 бойцов "Легиона" и 25 батальона 54-й бригады ВСУ.



Кроме того, командование "Легиона" обвиняет украинских командиров в том, что те отняли у грузинского подразделения транспортные средства, личные вещи, а также переданные волонтерами бронежилеты и каски.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, "Грузинский национальный легион" - это небольшая диверсионно-разведывательная группа, численностью до 20 человек, которая действовала преимущественно в Луганской Народной Республике. В его состав кроме граждан Грузии входят француз, итальянцы и швейцарец. Впрочем, доподлинно сказать о том, сколько в подразделении иностранцев и какие страны они представляют достаточно сложно. Активную поддержку и патронаж этого подразделения осуществляет бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Источник - regnum.ru

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